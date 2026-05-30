/Mumbai Crime: पत्नीला 4 तास ‘कोंबडा’ बनण्याची शिक्षा; माहेरी पळताच चाकूने हल्ला; विक्षिप्त नवऱ्याने गाठल्या अत्याचाराची सीमा!

Wife Punished Rooster Pose: जखमी महिलेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध विविध गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. त्याला ताब्यात घेऊन न्यायालयीन प्रक्रियेची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
Wife Punished Rooster Pose: मुंबईत एका 25 वर्षीय तरुणाने स्वतःच्या पत्नीवर अमानुष अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, घरगुती वादानंतर आरोपीने पत्नीला मारहाण करून घरातच डांबून ठेवले. एवढ्यावरच न थांबता तिला तब्बल चार तास ‘कोंबडा’ स्थितीत बसण्यास भाग पाडल्याचा आरोप आहे. या प्रकारामुळे परिसरात संताप व्यक्त केला जात असून महिलांवरील वाढत्या कौटुंबिक हिंसाचाराचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
पीडित पत्नीने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, आरोपीने पत्नीला केवळ शारीरिक त्रास दिला नाही तर मानसिक छळही केला. त्याने तलवारीच्या धाकावर जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. तसेच चेहऱ्यावर ॲसिड टाकण्याची धमकीही दिल्याचा आरोप आहे. सततच्या धमक्या आणि मारहाणीमुळे पीडित महिला भयभीत झाली होती. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात आरोपीचे वर्तन अत्यंत आक्रमक असल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे महिलांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
अत्याचार सहन न झाल्याने संबंधित महिलेने संधी मिळताच घरातून पळ काढला आणि थेट आपल्या आई-वडिलांच्या घरी आश्रय घेतला. मात्र आरोपी तेथेही पोहोचला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, माहेरी गेल्यानंतरही त्याने गोंधळ घातला आणि संतापाच्या भरात पत्नीवर चाकूने हल्ला केला. या हल्ल्यात महिला जखमी झाली. कुटुंबीयांनी तातडीने पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आली. या घटनेमुळे पीडित कुटुंबाला मोठा मानसिक धक्का बसला आहे.
तपासादरम्यान पोलिसांना आरोपीचा गुन्हेगारी इतिहास समोर आला. अटक करण्यात आलेला अरबाज सय्यद हा सराईत गुन्हेगार असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये त्याच्याविरुद्ध तब्बल 19 गंभीर गुन्ह्यांची नोंद असल्याची माहिती तपासात समोर आली. त्यामुळे आरोपीविरुद्ध पूर्वीपासूनच कायद्याची कारवाई सुरू होती. अशा पार्श्वभूमीवर त्याच्याकडून झालेल्या या हिंसक कृत्याने कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणेसमोरही गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत.
जखमी महिलेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध विविध गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. त्याला ताब्यात घेऊन न्यायालयीन प्रक्रियेची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून घटनेमागील सर्व बाबींची चौकशी केली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांकडे केवळ घरगुती वाद म्हणून पाहणे धोकादायक ठरू शकते. वेळेवर तक्रार, कायदेशीर मदत आणि सामाजिक आधार मिळाल्यास अशा गंभीर घटनांना आळा बसू शकतो. मुंबईतील ही घटना महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रश्नाकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज अधोरेखित करत आहे.