/मुंबई पोलिसांची सर्वात मोठी कारवाई! APK फाईलद्वारे गंडा घालणारे अटकेत; 43.25 कोटी जप्त, तपासात धक्कादायक खुलासे

मुंबईत बनावट APK फाईलद्वारे फसवणूक करणारी सहा जणांची टोळी जेरबंद करण्यात आली आहे. मुंबई सायबर गुन्हे शाखेची आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई आहे. बनावट APK फाईलद्वारे मोबाईल हॅक करून आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या सहा जणांच्या टोळीला अटक करण्यात आली आहे. झारखंड, बिहार आणि दिल्ली येथून आरोपींना बेड्या ठोकल्या आहेत. टोळीचा भारतातील तब्बल 3,206 सायबर फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमध्ये सहभाग असल्याचं तपासात निष्पन्न झालं आहे.
मागील काही महिन्यांपासून APK फाईलच्या माध्यमातून राज्यासह देशभरातील नागरिकांची मोठी आर्थिक लूट सुरू होती. 'RTO E-Challan' आणि 'MGL GAS UNBLOCK FILE.apk' अशा बनावट APK फाईल्स पाठवून मोबाईल हॅक केला जात होता. मोबाईल हॅक करून बँकिंगची गोपनीय माहिती चोरून आर्थिक फसवणूक केली जात होती.
आरोपींकडून 11 मोबाईल फोन, 1 लॅपटॉप आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं जप्त करण्यात आली आहे. कारवाईदरम्यान सुमारे 43.25 कोटींची फसवणुकीची रक्कम जप्त करण्यात आली. पासात आरोपींकडून देशभरातील 1 कोटी 24 लाख नागरिकांना पाठवण्यात आलेल्या SMSची नोंद मिळवली आहे. बनावट APK फाईल्ससह हजारो नागरिकांची संवेदनशील माहितीही पोलिसांच्या हाती लागली आहे.
* आरिफ अन्सारी (28)
* शेख बेलाल नौशाद (28)
* मेहबूब नौशाद आलम (26)
* साजिद मन्सूर अली (29)
* मोहन कुशल महतो (23)
* सुनील कुमार दशरथ सोरेन (25)
आरोपी सध्या मुंबई सायबर पोलिसांच्या कोठडीत असून, त्यांनी आणखी कोणकोणत्या प्रकारे नागरिकांची फसवणूक केली याचा तपास सुरू असल्याची माहिती मुंबई सायबरचे पोलीस उपयुक्त बजरंग बनसोडे यांनी दिली आहे.