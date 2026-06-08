टॅक्सी, बाईक उडवल्या अन्...; मुंबईतील BEST बसच्या अपघाताचा थरारक घटनाक्रम CCTV मध्ये कैद | VIDEO

Dadar BEST Bus Accident CCTV Footage: दादर पश्चिम येथील प्लाझा सिनेमा परिसरात आज सकाळी बेस्ट बसचा गंभीर अपघात झाला. बेस्टची 463 क्रमांकाची बस प्लाझा सिनेमा परिसरातून जात असताना ही घटना घडली. गजबजलेल्या वीर कोतवाल उद्यान चौकाजवळ घडलेल्या या घटनेत बसने नियंत्रण गमावून आधी रस्त्यावरील वाहनांना धडक दिली आणि त्यानंतर पादचाऱ्यांनाही चिरडल्याची माहिती समोर आली आहे. या अपघातात चार जण जखमी झाले असून त्यांच्यावर सायन रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, बेस्टची ४६३/३१ क्रमांकाची बस दादर टीटीच्या दिशेने जात होती. सकाळी सुमारे १०.४५ वाजण्याच्या दरम्यान प्लाझा सिनेमाजवळ बसचालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले. भरधाव बसने प्रथम एका चारचाकी आणि दुचाकीला जोरदार धडक दिली. धडकेची तीव्रता इतकी होती की दोन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले.
वाहनांना धडक दिल्यानंतर बस पुढे जाऊन रस्त्यावरील पादचाऱ्यांच्या दिशेने गेली. या दुर्घटनेत चार नागरिक गंभीर जखमी झाले. अपघात होताच परिसरातील नागरिक आणि वाहतूक पोलिसांनी तातडीने मदतकार्य सुरू केले. जखमींना त्वरित सायन येथील लोकमान्य टिळक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
या अपघातामुळे दादर पश्चिम परिसरातील वाहतुकीवर काही काळ परिणाम झाला. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून अपघातग्रस्त वाहने हटवली आणि वाहतूक सुरळीत करण्याचे काम केले. दरम्यान, चालकाचे नियंत्रण सुटल्यामुळे अपघात झाला की बसमध्ये तांत्रिक बिघाड होता, याचा तपास सुरू आहे.
घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडीओही समोर आला असून त्यामध्ये बस वेगाने वाहनांना धडक देताना दिसत असल्याचे सांगितले जात आहे. या फुटेजच्या आधारे पोलिसांकडून अपघाताच्या नेमक्या कारणांचा शोध घेतला जात आहे.
बेस्ट (BEST) समितीच्या अध्यक्षा त्रिष्णा विश्वासराच या घटनेवर बोलताना म्हणाल्या की, खरंतर कुर्ल्यात मोठी घटना घडली त्याच्या आधी भांडुप ला झालं अशी खूप एक्सीडेंट झाले आहेत आणि इलेक्ट्रिक गाड्यांचे होत आहेत खरं अर्थाने त्या ठिकाणी ड्रायव्हरला ट्रेनिंग द्यायचं तोही प्रश्न उपस्थित झाला होता तोही प्रश्न आम्ही मार्गे लावला. या ठिकाणी जो ड्रायव्हर होता त्यांनी काही ठिकाणी जी बस त्याला ब्रेक लावता येत नव्हतं त्या ठिकाणी त्याची बस सरळ जाणार होती ती टन मारली आणि काही लोकांचे जे वाचवले आहेत त्याने या ठिकाणी जे जखमी झाले आहेत फक्त आता हॉस्पिटलमध्ये किती आहेत ते मी चेक करून सांगते परंतु या ठिकाणी जे रहिवासी आहेत जे स्थानिक रहिवासी आहेत त्यांनी काही लोकांना फर्स्ट केला आहे. काही लोकांना सुविधा दिली आणि ते घरी गेले एक जण हॉस्पिटलमध्ये आहे आणि एक जण जाता जाता ऑन द स्पॉट मृत्यू झाला जी बाईक आहे ती बसच्या खाली गेली आणि त्यांना जास्त मार लागला आणि त्यांच्या मृत्यू झाला. मी बीएसटी ला जायला निघाले होते आजच मी अडीच वाजता सगळ्या मेन ओनर्स त्यांना बोलवा आणि एक मीटिंग घेणार आहे जी एम ला सुद्धा माझ्या केबिनमध्ये बोलवणार आहे आणि ठोस कारवाई होणे गरजेचे आहे. एक्सीडेंट जास्त व्हायला लागला आहे हे होता कामा नये म्हणून स्ट्रिकली ॲक्शन घेणार आहोत.
खरंतर इलेक्ट्रिक बस ज्या वेळेला डेपो मधून बाहेर पडते तेव्हा ती बस संपूर्ण चेक करून बाहेर पडले पाहिजे ही आम्ही अट टाकलेली आहे आमचे जे सदस्य आहेत नांदगावकर म्हणून बीएसटी चे त्यांनी हा प्रश्न उचललेला त्याच्या आधी मी हा प्रश्न उचललेला कारण नेहमी एक्सीडेंट होत आहेत त्याच्यामुळे बस डेपोच्या बाहेर पडताना संपूर्ण बस चेक केली गेले पाहिजे त्याच्यात काय प्रॉब्लेम आहे डेपोच्या बाहेर पडताना ब्रेक बरोबर आहे का इलेक्ट्रॉनिक बसच्या जास्त एक्सीडेंट होत आहे त्याचं कारण शोधण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत. ज्याच्या मृत्यू झाला आहे त्याला मदत केलीच पाहिजे सगळी मदत व्हायला पाहिजे शेवटी जीव हा महत्त्वाचा सामान्य माणसाचा आहे त्याचं घर आहे त्याचे फॅमिली आहे हे सगळं बघितलं जाईल. महत्त्वाचे निर्णय आम्ही घेतले आहेत गेल्या चार वर्ष आपण कुठेच भरती केली नाही आणि आता भरती करत आहोत पाचशे कंडक्टर भरती करत आहोत ड्रायव्हरची भरती करणार आहोत जेवढ्या भरती आहेत तेवढ्या बीएसटी मध्ये करणार आहोत. कंपनीच्या म्हणजे या दोन तीन कंपन्या मातेश्वरी च्या देखील बसेसचा एक्सीडेंट होत आहे आता ही ओलेक्ट्रा होती खरं म्हणजे बघायला गेलो तर इलेक्ट्रॉनिक बस का एक्सीडेंट होत आहे हे खोलात जाणं फार गरजेचे आहे त्याच्यासाठी आज मी मीटिंग लावली आहे दुपारी अडीच वाजता मीटिंग बोलवली आहे.