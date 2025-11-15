Video Viral: दिवसाढवळ्या दादर शिवाजी पार्कात विकृतीचा कळस, महिला बसली असताना त्याने लिंग बाहेर काढलं अन्...

Dadar Video Viral : मुंबईतील दादर शिवाजी पार्कमधी एक व्यक्तीचा धक्कादायक व्हिडीओ सोशल मीडिया व्हायरल होत असून नेटकरीमध्ये संतापाची लाट उसळी आहे. हा व्हिडीओ पाहून प्रत्येकाला राग अनावर होत आहे. दिवसाढवळा या व्यक्तीच कृत्य म्हणजे विकृतीचा कळस आहे. सार्वजनिक ठिकाणी असे भयकर प्रकार पाहून महिलांनी घराबाहेर पडायचं की नाही असा प्रश्नच पडतो. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून नेटकरी संतापले आहेत.
दादर शिवाजी पार्कमधील या व्हिडीओमध्ये एक तरुणी बाकावर बसली आहे. तर एक व्यक्ती तिथे झाडाजवळ लघवी करताना दिसत आहे. सार्वजनिक ठिकाणी त्या व्यक्तीचे असं कृत्य निर्लज्जपणाचा कळस आहे. सार्वजनिक ठिकाणी कसं वागायचं कसं बोलायचं काय करायचं याचं भानही अनेक लोकांना नसतं. हा व्हिडीओ shivajipark_ आणि dadarmumbaikar या इन्स्टाग्राम हँडलवर शेअर करण्यात आला आहे. त्यानंतर हा व्हिडीओ पाहून नेटकरी चिडले आहेत.
या व्हिडीओवर नेटकऱ्यांनी संतापजनक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत, एका यूजरने लिहिलंय की, असे प्रकार खूप वेळा घडतात. सध्या आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कमध्ये एकाला तर फटके पण दिल्याचे घटना पण घडली होती. पण आपलं छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क फक्त आणि मोठमोठ्या लोकांचे कार्यक्रम असतील तेव्हा आणि शिवजयंती असेल तेव्हाच चांगले असते आणि पोलिसांच्या परेड असतात तेव्हाच फक्त चांगले असते, बाकीच्या वेळेस दारूच्या बाटल्या तसेच सिगारेट ओढत बसलेले गर्दुल्ले असतात, लहान मुलांनी न बघितले अशा गोष्टी पण आपल्या पार्कमध्ये असतात, आमच्या समोर दिसेल तेवढे आम्ही उचलून त्याची विल्हेवाट लावतो, पण बाकीच्या वेळेस काय? ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे?"
दुसऱ्या यूजरने लिहिलंय की, दोन मिनिटांवर शौचालय आहे तसेच बाजूला मुलगी बसली आहे. ह्याचा कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे.