Dadar Video Viral : दादरच्या शिवाजी पार्कमधील एक धक्कादायक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Nov 15, 2025, 10:34 AM IST
Video Viral: दिवसाढवळ्या दादर शिवाजी पार्कात विकृतीचा कळस, महिला बसली असताना त्याने लिंग बाहेर काढलं अन्...

Dadar Video Viral : मुंबईतील दादर शिवाजी पार्कमधी एक व्यक्तीचा धक्कादायक व्हिडीओ सोशल मीडिया व्हायरल होत असून नेटकरीमध्ये संतापाची लाट उसळी आहे. हा व्हिडीओ पाहून प्रत्येकाला राग अनावर होत आहे. दिवसाढवळा या व्यक्तीच कृत्य म्हणजे विकृतीचा कळस आहे. सार्वजनिक ठिकाणी असे भयकर प्रकार पाहून महिलांनी घराबाहेर पडायचं की नाही असा प्रश्नच पडतो. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून नेटकरी संतापले आहेत.

काय आहे या व्हिडीओमध्ये?

दादर शिवाजी पार्कमधील या व्हिडीओमध्ये एक तरुणी बाकावर बसली आहे. तर एक व्यक्ती तिथे झाडाजवळ लघवी करताना दिसत आहे. सार्वजनिक ठिकाणी त्या व्यक्तीचे असं कृत्य निर्लज्जपणाचा कळस आहे. सार्वजनिक ठिकाणी कसं वागायचं कसं बोलायचं काय करायचं याचं भानही अनेक लोकांना नसतं. हा व्हिडीओ shivajipark_ आणि dadarmumbaikar या इन्स्टाग्राम हँडलवर शेअर करण्यात आला आहे. त्यानंतर हा व्हिडीओ पाहून नेटकरी चिडले आहेत. 

या व्हिडीओवर नेटकऱ्यांनी संतापजनक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत, एका यूजरने लिहिलंय की, असे प्रकार खूप वेळा घडतात. सध्या आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कमध्ये एकाला तर फटके पण दिल्याचे घटना पण घडली होती. पण आपलं छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क फक्त आणि मोठमोठ्या लोकांचे कार्यक्रम असतील तेव्हा आणि शिवजयंती असेल तेव्हाच चांगले असते आणि पोलिसांच्या परेड असतात तेव्हाच फक्त चांगले असते, बाकीच्या वेळेस दारूच्या बाटल्या तसेच सिगारेट ओढत बसलेले गर्दुल्ले असतात, लहान मुलांनी न बघितले अशा गोष्टी पण आपल्या पार्कमध्ये असतात, आमच्या समोर दिसेल तेवढे आम्ही उचलून त्याची विल्हेवाट लावतो, पण बाकीच्या वेळेस काय? ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे?"

दुसऱ्या यूजरने लिहिलंय की, दोन मिनिटांवर शौचालय आहे तसेच बाजूला मुलगी बसली आहे. ह्याचा कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

