मुंबईत आठवड्याभरापासून मुसळधार पाऊस, तरीही टेन्शन कायम; धरणांमधील पाणीपातळी वाढली, पण....

गेल्या आठवड्याभरापासून राज्यात मुसळधार पावसाने हजेरी लावली आहे. सतत कोसळणाऱ्या पावसामुळं राज्यातील अनेक जिल्ह्यात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. सोमवारपर्यंत तुफान पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मुसळधार पावसामुळं जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. तर धरणक्षेत्रात होत असलेल्या पावसामुळं पाणी पातळीतही वाढ होत आहे. मुंबईच्या सात तलावांतील पाणीसाठी 13.99 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. मात्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेने हा पाणीसाठा खूपच कमी आहे.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात तलावांमध्ये आज (5 जुलै) सकाळी 6 वाजेपर्यंत 1 लाख 90 हजार 898 दशलक्ष लिटर (ML) इतका उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. हा एकूण क्षमतेच्या13.19 टक्के आहे. गेल्या काही दिवसांतील मुसळधार पावसामुळे पाणीसाठ्यात वाढ होत असली, तरी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा साठा तब्बल 5 लाख 94 हजार 595 ML ने कमी आहे. त्यामुळं पावसाने जोर पकडला असला तरी चिंतेचे सावट कायम आहे. यंदाच्या तुलनेत ही तफावर मोठी असून
* भातसा – ७१,२२१ ML (९.९३%)
* अपर वैतरणा – ९,७८० ML (४.३१%)
* मोडकसागर – ३४,५८३ ML (२६.८२%)
* तानसा – १६,०६७ ML (११.०७%)
* मिडल वैतरणा – ३१,८७० ML (१६.४७%)
* विहार – २३,११८ ML (७९.८५%)
* तुळशी – ५,२६० ML (६५.३७%)
जून महिन्यात पावसाने ओढ दिल्यामुळं त्याचा परिणाम धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात झाला आहे, त्यामुळं धरणांत पाणीसाठी मागील वर्षीच्या तुलनेने कमी आहे. सलग दोन ते तीन आठवडे पाऊस झाल्यानंतर जलसाठ्यात वाढ होईल. अन्यथा पुढील वर्षीही पाणीटंचाईचे संकट कायम राहण्याची शक्यता आहे.
मुंबईत आठवडाभरापासून पाऊस सुरू आहे. शनिवारी तर पावसामुळं अनेक भागात जनजीवन विस्कळीत झाले होते. काही ठिकाणी सहा तासांतच 100 मिमीहून अधिक पावसाची नोंद झाली. तर मुंबईत अवघ्या तीन दिवसांत जुलैमधील एकुण सरासरीच्या 60 टक्के पावसाची नोंद झाली. हवामान विभागाकडून आज मुंबईला रेड अलर्ट देण्यात आला असून सोमवारी ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. तर, मंगळवारपासून पावसाचा जोर काहीसा कमी होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.