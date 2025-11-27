Video : 125 वर्षे जुना एल्फिन्स्टन पूलाऐवजी मुंबईतील पहिला डबल डेकर ब्रीज; नवी मुंबई-वरळी अंतर अवघ्या 25 मिनिटांत, असा असेल दुमजली उड्डाणपूल

Mumbai Double-Decker Flyover : मुंबईतील ऐतिहासिक एल्फिन्स्टन ब्रीज (Elphinstone Bridge Mumbai) जो आज प्रभादेवी पूल म्हणून ओळखला जातो, तो पाडण्यात आला आहे. हा पूल पाडून त्याच्याजागी मुंबईतील पहिला डबल डेकर ब्रीज बांधण्यात येत आहे. मध्य रेल्वे मार्गावरील परळ स्थानकावरून हा ब्रीज जात असून इथे उभारण्यात येणारा डबल डेकर ब्रीज हा रस्ते वाहतुकीसाठीचा पूल असणार आहे. या पुलाचा एक डेक हा स्थानिक वाहतुकीसाठी असणार आहेत तर दुसरा डेक वरळी आणि शिवडीदरम्यानची वाहतूक अधिक वेगवान व्हावी यासाठी उभारण्यात येणार आहे. हा ब्रीज बांधून झाल्यानंतर कसा दिसेल याची एक झलक आज आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत.
या दुमजली उड्डाणपुलामुळे शिवडी-वरळी कनेक्टरला जोडणी मिळणार असून या डबल-डेकर पुलामुळे नवी मुंबई आणि वरळी दरम्यानचा प्रवासाचा वेळ कमी होणार आहे. दोघांमधील अंतर केवळ 25 मिनिटांपर्यंत कमी होणार आहे. त्याशिवाय या पुलामुळे भविष्यात नवी मुंबई ते दक्षिण मुंबई आणि नवी मुंबई ते पश्चिम उपनगरातील प्रवास ही काही मिनिटांत शक्य होणार आहे.
दरम्यान सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवरील vishaymumbai या अकाऊंटवर AI द्वारे हा डबल डेकर पूल कसा असेल याची झलक दाखविण्यात आली आहे.
डबल-डेकर पुलाचा खालचा डेक स्थानिक वाहतुकीसाठी असणार आहे तर यावरुन पूर्व-पश्चिम दिशेने मार्ग दिला जाईल. तर वरचा डेक हा मोठ्या शिवडी-वरळी मार्गासाठी राहणार आहे. डबल-डेकर पुलावरील दोन्ही डेकवर दोन वाहनांच्या लेन असतील. वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी या दोन लेन असणार आहेत. नवीन दुमजली उड्डाणपुलामुळे एकाच वेळी अनेक वाहनांना मार्ग मिळेल. त्यामुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यास मदत होईल. तसंच प्रवासाचा वेळ वाचेल. नवी मुंबई आणि दक्षिण मुंबई दरम्यानची कनेक्टिव्हिटी सुधारेल. यामुळे आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्याही याचा मोठा फायदा अपेक्षित आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात एमएमआरडीए महा रेलमार्फत हा प्रकल्प राबवत आहे. या पुलाच्या बांधकामाचा खर्च 167 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या डबल-डेकर पुलासाठी 2027 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. सध्या या पुलाचं काम सुरू आहे. या पुलाच्या बांधकामामुळे परिसरातील रहिवाशांना बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत गैरसोय होऊ शकते. मात्र दीर्घकालीन फायद्याचा विचार करता हा पूल अनेकदृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे.
दरम्यान सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला व्हिडीओ हा AI असून भविष्यात हा ब्रीज तसाच असेल याची शाश्वती झी 24 तास देत नाही. हा एक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.