मुंबईतून टेकऑफ घेतल्यानंतर आकाशात विमानातून निघाला धूर, 194 प्रवाशांचा जीव टांगणीवर असतानाच...

मुंबईहून दुबईला जाणाऱ्या इंडिगो एअरलाइन्सच्या विमानाच्या विमानात 194 प्रवाशांनी आज मृत्यूचा थरार अनुभवला. मुंबईतून दुबईला उड्डाण घेतलेले विमान आकाशात असताना अचानक 'कार्गो होल्ड'मधून धूर यायला लागला. हा धूर क्रूर मेंबरला दिसला आणि त्यांनी तात्काळ पायलटला याची माहिती दिली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, इंडिगोचे 6E 1452 हे विमान मुंबईहून दुबईच्या दिशेने टेकऑफ केलं होतं. विमान हवेत असताना कार्गो होल्डमध्ये धूर यायला लागला. त्यामुळे विमानात पायलटने फुल इमर्जन्सी' घोषित करण्यात आलं. कार्गो होल्डमध्ये धूर असल्याचे समजताच पायलटने तत्काळ जवळच्या राजकोट विमानतळावरील एअर ट्रॅफिक कंट्रोलशी संपर्क केला. त्यानंतर परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून राजकोट विमानतळ प्रशासनाने तातडीने 'फुल इमर्जन्सी' घोषित करत धावपळ सुरु केली. त्यानंतर धावपट्टीवर अग्निशामक दल, रुग्णवाहिका आणि सुरक्षारक्षकांना सज्ज करण्यात आले. कारण त्या विमानात 194 प्रवाशांचा जीव धोक्यात होता. पायलटच्या सतर्कतेमुळे विमानाचे राजकोट विमानतळावर सुरक्षित लँडिंग करण्यात आल्यावर विमानातील सर्व 194 प्रवाशांना आणि कर्मचाऱ्यांना सुरक्षितपणे खाली उतरवण्यात आलं.
#WATCH राजकोट, गुजरात: दुबई से मुंबई जा रही इंडिगो की एक फ़्लाइट ने कार्गो होल्ड एरिया में धुआं दिखने के बाद राजकोट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। विमान सुरक्षित रूप से लैंड हुई, और सभी यात्री सुरक्षित हैं: राजकोट एयरपोर्ट डायरेक्टर दिगंत बोरा— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 27, 2026
(एयरपोर्ट से बाहर का वीडियो) pic.twitter.com/ch13iztohq
या घटनेबाबत माहिती देताना राजकोट विमानतळाचे संचालक दिगंता बोरा यांनी सांगितलं की, मुंबईहून दुबईला जाणाऱ्या इंडिगोच्या विमानाच्या कार्गो होल्ड एरियामध्ये धूर दिसून आला. त्यानंतर राजकोट विमानतळावर इमर्जन्सी लँडिंग झालं. विमान अगदी सुरक्षितपणे धावपट्टीवर उतरविण्यात पायलटला यश आलं. त्यातील सर्व प्रवासी पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचेही त्यांनी घोषित केलं. लँडिंगनंतर तंत्रज्ञांची टीम विमानात धूर येण्याचे नेमके कारण शोधण्यासाठी तपास करत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
Rajkot, Gujarat: On the emergency landing of IndiGo flight 6E 1452 from Dubai to Mumbai, Collector and District Magistrate Om Prakash says, "A Dubai-to-Mumbai flight made an emergency landing at Rajkot International Airport after the pilot detected smoke in the cargo area. All… pic.twitter.com/rfCKYDbj1z— IANS (@ians_india) July 27, 2026