मुंबईवर आज दुहेरी संकट; मुसळधार पाऊस, सोसाट्याचा वारा, पावसाचा रेड अलर्ट असतानाच समुद्रात...

गेल्या आठवडाभरापासून मुंबईत पावसाचा जोर वाढला आहे. शनिवारी झालेल्या मुसळधार पावसामुळं अनेक सखल भागात पाणी साचले. तर झाडं कोसळण्याच्या घटनाही घडल्या. तर, हवामान विभागाने आजही रेड अलर्ट कायम ठेवला आहे. सकाळपासूनच मुंबई व उपनगरात पुन्हा पावसाने जोर धरला आहे. आज मुंबईकरांवर दुहेरी संकट ओढवू शकते.
शनिवारी झालेल्या पावसामुळं जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. रस्त्यांवर पाणी साचले आहे. तर गोरेगाव येथील ऑबेरॉय मॉलच्या समोर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले आहे. तर घरात आणि दुकानांतही पाणी शिरले आहे. या पाण्यात लहान मुलं पोहोताना दिसत आहेत. तर, पावसामुळं अंधेरीतील सबवेदेखील काही कारणासाठी बंद ठेवण्यात आला आहे. हवामान विभागाने आजही पावसाचा रेड अलर्ट दिला आहे. तर उद्या सोमवारसाठीही ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर आज समुद्राला मोठी भरती देखील येणार आहे. त्यामुळं नागरिकांनी काळजी घेण्याचे अवाहन करण्यात आले आहे.
दुपारी 3.22 वाजता समुद्रात 4.19 मीटर उंचीच्या लाटा उसळणार असून मोठी भरती येण्याची शक्यता आहे. यानंतर सोमवारी पहाटे 3.41 वाजता पुन्हा 3.51 मीटरची दुसरी भरती येईल. भरतीच्या काळात मुसळधार पाऊस सुरू राहिल्यास सखल भागात पाणी साचण्याचा मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळं नागरिकांनी किनारपट्टीच्या भागापासून दूर राहण्याचे अवाहन नागरिकांनी केले आहे,
मुंबईत रात्रीपासून पाऊस सुरूच आहे.. आज संपूर्ण दिवसासाठी हवामान विभागाने मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. आज दुपारी 3.22 वाजता 4.19 मीटर उंचीच्या लाटा उसळण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. त्यामुळं नागरिकांनी सतर्क राहण्याची व गरज असेल तरच घराबाहेर पडा, असं अवाहन प्रशासनाने केलं आहे.
कोणत्याही आपतकालीन स्थितीत नागरिकांनी मदतीसाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या हेल्पलाइन नंबरवर संपर्क करु शकता. हेल्पलाइन नंबर 1916वर संपर्क करु शकता, असं अवाहन पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी केलं आहे.
मुंबईत आठवडाभरापासून पाऊस सुरू आहे. शनिवारी तर पावसामुळं अनेक भागात जनजीवन विस्कळीत झाले होते. काही ठिकाणी सहा तासांतच 100 मिमीहून अधिक पावसाची नोंद झाली. तर मुंबईत अवघ्या तीन दिवसांत जुलैमधील एकुण सरासरीच्या 60 टक्के पावसाची नोंद झाली. हवामान विभागाकडून आज मुंबईला रेड अलर्ट देण्यात आला असून सोमवारी ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. तर, मंगळवारपासून पावसाचा जोर काहीसा कमी होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.