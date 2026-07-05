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मुंबईवर आज दुहेरी संकट; मुसळधार पाऊस, सोसाट्याचा वारा, पावसाचा रेड अलर्ट असतानाच समुद्रात...

गेल्या आठवड्याभरापासून पावसाने मुंबईला अक्षरशः झोडपून काढलं  आहे. सोमवारपर्यंत पावसाचा अलर्ट देण्यात आला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 05, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 01:19 PM IST
मुंबईवर आज दुहेरी संकट; मुसळधार पाऊस, सोसाट्याचा वारा, पावसाचा रेड अलर्ट असतानाच समुद्रात...
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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