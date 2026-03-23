Mumbai Facts : सायन की शीव, कसं पडलं हे नाव? तुम्ही राहत असलेल्या परिसराचा जाणून घ्या इतिहास

Sion History : मुंबईतील सायन परिसरातील रेल्वे स्टेशनला शीव असं नाव का?, तर तुम्ही कधी विचार केला आहे का, सायन परिसरात ऑटो रिक्षाला का परवानगी नाही. आज आपण जाणून घेणार आहोत, सायन परिसराचा इतिहास...

नेहा चौधरी | Updated: Mar 23, 2026, 04:39 PM IST
Sion History : मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे.  समुद्रकिनारी वसलेले हे शहर रात्रंदिवस घड्याळज्याचा काट्यावर धावत असतं. मुंबई अनेक उपनगरांनी वेढलेली आहे. मुंबईतील प्रत्येक उपनगराचं आपली असं वैशिष्ट्य आहे. आज मुंबई आणि त्याचे उपनगरात खूप प्रगती पाहिला मिळते. उंच बिल्डिंग, रस्ते आणि अनेक सोयीसुविधा...पण ही उपनगर उदयास कशी आलीत, त्याबद्दल तुम्ही कधी विचार केला आहे का?  ज्या परिसरात तुम्ही राहता, लहानाचे मोठे झाला आहात, त्या परिसराबद्दल नक्कीच तुम्हाला माहिती असायला हवी

सायन की शीव?

आज आपण मुंबईतील सायन परिसराच्या इतिहासाबद्दल जाणून घेणार आहोत. लोकलने प्रवास केल्यावर मध्य रेल्वेवर मांटुग्यापूर्वी एक स्टेशन येतं ज्याचं नाव शीव आहे. पण हा परिसर सायन नावाने ओळखला जातो. मग या परिसराचं नाव सायन आहे की शीव नेमकं काय आहे यामागील कहाणी...तर आम्ही सांगतो. 

मुंबईतील सायन हा ऐतिहासिक भाग एकेकाळी ब्रिटिश-शासित मुंबई आणि पोर्तुगीज-शासित साल्सेट बेट (कुर्ला) यांच्यातील सीमा होता. 'शीव' या शब्दाचा अर्थ मराठीत 'सीमा' किंवा 'मर्यादा' असा होतो. 

 

हेसुद्धा वाचा -  Fourth Mumbai: कुठे असणार चौथी मुंबई? मुंबई, नवी मुंबई आणि तिसऱ्या मुंबईपेक्षा सुपर कनेक्टिव्हिटी, मुख्यमंत्र्यांकडून महत्त्वाची माहिती

 

सायन हा मुंबईतील एक ऐतिहासिक परिसर आहे. 17 व्या शतकात सायन हा मुंबई आणि सालसेट बेटाच्या दरम्यानची सीमा म्हणून ओळखला जायचा. 17 व्या शतकात ब्रिटिशांनी इथे सायन किल्ला आणि तलावाची निर्मिती केली आणि आज हे प्रमुख ऐतिहासिक वासरा आपल्याला लाभला आहे. यावरून त्या काळात याला मुंबईची वेस असं म्हटलं जायचं. पूर्वीच्या काळात सायन हे मुंबईचा शेवट मानला जायचा... सायन पुढे जंगल आणि वेगवेगळी गाव होती. 

मराठीत सीमा म्हणजे शीव पण या शब्दाचा ब्रिटिशांनी अनर्थ केला आणि त्यांनी 'Sion' म्हणजे सायन असं नामकरण केलं. जेव्हा भारतात ब्रिटिशांचं राज्य होतं, तेव्हा मुंबईच्या सुरक्षेसाठी सायनमध्ये किल्ला बांधण्यात आला. सायन किल्ल्याच्या पायथ्याशी एक तलाव आहे, जो प्राचीन काळी सैनिकांच्या घोड्यांना पाणी पिण्यासाठी आणि सुरक्षेसाठी बांधला गेला होता. 1669 ते 1677 च्या दरम्यान ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीने पोर्तुगीजांपासून संरक्षणासाठी हा किल्ला बांधला होता. हा किल्ला परेल बेटावर, पोर्तुगीज नियंत्रित सालसेट बेटाच्या हद्दीत, ब्रिटिशांचे संरक्षण आणि नजर ठेवण्यासाठी बांधला होता. या किल्ल्यावर सैनिक इतर गावांवर आणि समुद्राच्या दिशावर नजर ठेवत असे. 

हळूहळू या किल्ल्याचा जवळ दाट लोकवस्तीचा शहरी भाग म्हणून उदयास आलं. 19 -20 च्या शतकात जेव्हा मुंबईत रेल्वे आणि रस्त्यांची निर्मिती सुरु झाली, तेव्हा सायन परिसरातही विकास व्हायला लागला. मध्य रेल्वे आल्यानंतर सायनला महत्त्व प्राप्त झालं. मग या परिसरात राहण्याच्या संख्येत झपाट्याने वाढ पाहिला मिळाली. 1857 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मुंबईच्या विस्तारात वाढ झाली.  

आज सायनमध्ये मार्केट, शाळा, कॉलेज, हॉस्पिटल सगळ्या दैनंदिक उपयोगाच्या गोष्टींची निर्मिती झाली. खासकरुन लोकमान्य टिळक म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल, जे आज सायन हॉस्पिट म्हणून ओळखलं जातं. सायन हॉस्पिटल आज या परिसराची ओळख बनला आहे. असा हा सायन मुंबईच्या इतिहासासाठी महत्त्वाचा आहे. 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

इतर बातम्या

रोहित शर्मासोबत दिसला ‘गुलाबी साडी’ फेम संजू राठोड; VIDEO प...

