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कमी उंचीच्या इमारतींच्या टेरेसला कुलूप असावं की नाही? मुंबईत वाद; लोकांचे जीव महत्त्वाचे की नियम?

जुन्या पद्धतीचं बांधकाम असलेल्या इमारतींमध्ये विजेच्या मीटरची खोलीही प्रवेशद्वारावरच असते. मात्र याच इमारतींच्या अग्नी सुरक्षेसंदर्भात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. नक्की हा प्रकार काय आहे पाहूयात

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 25, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:08 PM IST
कमी उंचीच्या इमारतींच्या टेरेसला कुलूप असावं की नाही? मुंबईत वाद; लोकांचे जीव महत्त्वाचे की नियम?
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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कमी उंचीच्या इमारतींच्या टेरेसला कुलूप असावं की नाही? मुंबईत वाद; लोकांचे जीव महत्त्वाचे की नियम?
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