कमी उंचीच्या इमारतींच्या टेरेसला कुलूप असावं की नाही? मुंबईत वाद; लोकांचे जीव महत्त्वाचे की नियम?

छोट्या इमारतींच्या गच्चीसंदर्भात अग्निशमन दलाने दिलेल्या आदेशांचं पालन होत नसल्याचं समोर आलं आहे. अग्निशमन दलाने दिलेल्या आदेशानंतरही अनेक सोसायट्यांमध्ये नियमांचं उल्लंघन केलं जात असल्याचं एका प्रातिनिधिक प्रकरणामधून समोर आलं आहे. आगीच्या घटनांमध्ये गेल्या काही महिन्यांत वाढ झाल्यामुळे छोट्या इमारतीतील गच्चीचा वापर आश्रयासाठी करता येऊ शकत असल्याने गच्ची खुली ठेवण्याची तरतूद विकास नियंत्रण नियमावलीतच असल्याची आठवण अग्निशमन दलाने दादरमधील एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला करून दिली. त्यानंतरही गृहनिर्माण संस्था आदेशाचे पालन करीत नसल्याची बाब सोसायटीतील सदस्याने अग्निशमन दलाच्या निदर्शनास आणून दिली.
दादर पश्चिम येथील समृद्धी सहकारी संस्थेत आठ विंग आहेत. 55 वर्षे जुन्या असलेल्या या इमारतींमध्ये अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या काहीही उपाययोजना केलेल्या नाहीत. विजेच्या मीटरची खोलीही प्रवेशद्वारावरच आहे. आग लागली तर एक तर रहिवाशांना इमारतीच्या खाली किंवा गच्चीवर आश्रय घेण्याशिवाय पर्याय नाही. परंतु गच्ची कुलुपबंद असल्यामुळे आगीची घटना घडलीच तर रहिवाशांना आश्रय घेणेही कठीण होणार आहे. त्यामुळे गच्चीला कुलूप न लावता ते खुले ठेवावे, अशी मागणी काही सदस्यांनी अग्निशमन दलाकडे केलेल्या तक्रारीत केली. विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार इमारतीची उंची 32 मीटरपर्यंत असल्यास गच्चीचा वापर आश्रय परिसर म्हणून करण्यात यावा, असे नमूद असल्याकडे लक्ष वेधले.
अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन गच्ची कुलुपबंद करता येणार नाही, असे आदेश जारी केले. परंतु तरीही सहकारी संस्था गच्ची खुली ठेवण्यास तयार नाही, असा आरोप या रहिवाशांनी केला आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत गच्ची कुलुपबंद राहील हा निर्णय घेण्यात आल्याचं संस्थेच्या सचिवांनी सांगितलं. ज्यांना गच्चीची चावी हवी असेल त्यांना ती उपलब्ध आहे, असेही सांगण्यात आलं आहे. गच्चीचा गैरवापर वा एखादी अनुचित घटना घडली तर त्याला कोण जबाबदार कोण असा सवाल, सचिवांनी केला आहे. ज्या सदस्यांनी तक्रार केली आहे, त्यांच्याविरुद्ध संस्थेच्या सामाईक जागेत अतिक्रमण केल्याबाबत कारवाई केल्यामुळेच हा प्रश्न विनाकारण निर्माण करण्यात आल्याचा दावाही गच्ची कुलुपबंद ठेवण्याचा निर्णय योग्य असल्याचं समर्थन करताना सचिवांनी म्हटलं आहे.
मुख्य अग्निशमन अधिकारी रवींद्र अंबुलगेकर यांनीही हा नियम असल्याचं म्हटलं आहे. अग्निशमन दलाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींनुसार 32 मीटर उंचीच्या इमारतीतील गच्ची कुलुप बंद करता येणार नाही. त्यानुसार संबंधित सहकारी संस्थांना पत्र दिले आहे, अशी माहिती रवींद्र अंबुलगेकर यांनी दिली. या साऱ्या प्रकारावरुन लोकांचे जीव महत्त्वाचे आहेत की सोसायटीचे नियम? असा प्रश्न विचारला जातोय.