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मुंबईच्या समुद्रातून सी-प्लेनचं टेकऑफ, 8 मजल्याचं तरंगतं हॉटेल अन्... काय आहे प्रोजेक्ट मरिना?

मुंबईत पूर्व किनारपट्टीवर मरिना प्रकल्प उभारण्यासाठी हालचाली मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाने (एमबीपीए) यापूर्वीच सुरू केल्या आहेत. त्याच प्रोजेक्टशी संलग्न असा विमान उड्डाणासंदर्भातील सेवेचा प्रकल्प आहे. 

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 29, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:53 AM IST
मुंबईच्या समुद्रातून सी-प्लेनचं टेकऑफ, 8 मजल्याचं तरंगतं हॉटेल अन्... काय आहे प्रोजेक्ट मरिना?
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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