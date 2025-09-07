English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईतील 'या' गणपतीचे विसर्जन नाही! बाप्पा चौपाटीवरून मंडपात परतला, कारण..

Mumbai Ganpati Sarvajanik Mandal Visarjan: मुंबईतील एका मोठ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने यंदा गणेशोत्सवात एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 7, 2025, 12:39 PM IST
Mumbai Ganpati Visarjan: मुंबई पुण्यासह राज्यभरात गणपती बाप्पाचे विसर्जन होत आहे. 10 दिवस भक्तांकडून मनोभावे सेवा करून घेतल्यावर आता बाप्पा आपल्या गावी जायला निघाले आहेत. मुंबईतील गणपती विसर्जन तर जगभरात प्रसिद्ध आहे. यंदा एका मुंबईतील मंडळाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.  मुंबईच्या गिरगावातील सुतारगल्ली सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने यंदा गणेशोत्सवात एक ऐतिहासिक आणि पर्यावरणपूरक पाऊल उचलले आहे. तब्बल 39 फूट उंच फायबरची भव्य गणेशमूर्ती यंदा मंडळाने उभारली असून, तिचे विसर्जन न करता जलाभिषेक करून ती पुन्हा मंडपात आणण्याचा निर्णय घेण्यात होता.  या मूर्तीचा वापर सलग तीन ते चार वर्षे करण्यात येणार असून दरवर्षी वेगवेगळ्या रंगसंगतीत आणि  थोड्या बदलांसह ती सजवली जाईल.

असं का केलं गेलं? 

गेल्या काही वर्षांपासून पीओपी मूर्ती आणि पर्यावरणपूरक मूर्तींबाबत न्यायालयीन स्तरावर मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणावर ताण न आणता गणेशोत्सव पार पाडण्याचा अभिनव मार्ग मंडळाने स्वीकारला आहे. मंडळाचे अध्यक्ष सुदर्शन सांगळे यांनी सांगितले की, "दरवर्षी पीओपी मूर्तीवर सुमारे साडेचार ते पाच लाखांचा खर्च होत असे. यंदा फायबर मूर्तीसाठी आठ लाख रुपये खर्च आला असला तरी पुढील काही वर्षे हीच मूर्ती वापरता येणार असल्याने भविष्यात खर्चाचा भार मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे."

 

मंडळाने यंदाही पारंपरिक पद्धतीने विसर्जनाची मिरवणूक काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र मूर्तीचे प्रत्यक्ष विसर्जन न होता जलाभिषेकाची धार्मिक प्रक्रिया पार पाडली आणि त्यानंतर मूर्ती पुन्हा मंडपात आणली गेली. छोट्या पूजा मूर्तीचे विसर्जन मात्र नेहमीप्रमाणे केले गेले. 

 

या उपक्रमामुळे सुतारगल्ली मंडळाने पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश दिला असून, भविष्यात इतर गणेशोत्सव मंडळांसाठीही हा एक आदर्श ठरू शकतो. पारंपरिक उत्साह कायम ठेवत आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक दृष्टीकोन अंगीकारण्याचा हा प्रयत्न अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरण्याची शक्यता आहे.

FAQ

प्र. १ : सुतारगल्ली सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने यंदा काय विशेष केलं आहे?
उ. मंडळाने तब्बल ३९ फूट उंच फायबरची गणेशमूर्ती उभारली आहे. ही मूर्ती विसर्जनाऐवजी जलाभिषेक करून पुन्हा मंडपात आणली जाणार आहे.

प्र. २ : ही फायबर मूर्ती किती वर्षे वापरली जाणार आहे?
उ. मंडळाने हीच मूर्ती सलग तीन ते चार वर्षे वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरवर्षी नवे रंग आणि थोडेफार बदल करून ती सादर केली जाईल.

प्र. ३ : विसर्जन मिरवणुकीचे काय होणार?
उ. दरवर्षीप्रमाणे विसर्जनाची मिरवणूक पारंपरिक पद्धतीने निघेल, पण मूर्तीचे प्रत्यक्ष विसर्जन न करता जलाभिषेकानंतर ती मंडपात परत आणली जाईल.

प्र. ४ : छोट्या पूजेच्या मूर्तीचे काय होणार?
उ. छोट्या पूजेच्या मूर्तीचे विसर्जन नेहमीप्रमाणेच केले जाणार आहे.

प्र. ५ : फायबर मूर्तीचा खर्च किती आला?
उ. यंदा फायबर मूर्ती तयार करण्यासाठी सुमारे आठ लाखांचा खर्च झाला आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

