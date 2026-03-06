मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम पूर्ण होण्यापूर्वीच टोलवसुली? आठवडाभरात अधिसूचना होणार जारी

Mumbai-Goa Highway Toll Vasuli While Works Is Incomplete: मुंबई गोवा महामार्गावर प्रवासासाठी आता टोल भरावा लागणार आहे. याबाबतची अधिसूचना आठवडाभरात जारी होणार आहे. पण महामार्गाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे काम पूर्ण होण्यापूर्वीच टोलवसुली केली जाणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जाते आहे.
दरम्यान, तब्बल 13 वर्षे रखडलेल्या मुंबई गोवा महामार्गाचं काम अपूर्ण असतानाच प्रवाशांकडून टोल वसुलीचा घाट घातला जातोय. महामार्गावर ठिकठिकाणी उभारलेले टोलनाके कार्यान्वित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. येत्या आठवडा भरात याबाबतची अधिसूचना जारी होणार असल्याची माहिती महामार्ग प्राधिकरणातील सूत्रांनी दिलीय. हे टोलनाके सुरू झाल्यास कोकणात येणाऱ्या प्रवाशांना प्रवासासाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत. निधीची कमतरता, ठेकेदाराची निष्क्रियता, भूसंपादनातील अडचणी यामुळे हे काम रखडलं आहे.
रायगड जिल्हयात पहिल्या टप्प्यात खारपाडा आणि खांब या दोन ठिकाणी टोल द्यावा लागणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात पोलादपूर जवळ लोहारे येथे टोल वसूल केला जाणार आहे. खारपाडा आणि खांब येथील टोल नाक्यांच्या उभारणीच्या कामांना वेग आला आहे. टोलनाक्यांची दुरूस्ती करून त्यांचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. टोल नाक्यांवरील सिग्नल यंत्रणाही कार्यान्वित झाली आहेत. टोल कर्मचाऱ्यांसाठी केबिन्स नव्याने उभारण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे लवकरच महामार्गावरील टोल नाके कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच, टोल किती असेल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. येत्या आठवड्यात टोल अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यानंतरच प्रवासासाठी किती टोल द्यावा लागेल याची स्पष्टता होणार आहे अशी माहिती महामार्ग प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
नागोठणे येथील उड्डाणपूलाचे काम अर्धवट स्थितीत आहे. दोन्ही बाजूच्या सर्व्हीस रोडचीही दुरवस्था कोलाड येथील उड्डाणपूल आणि सर्व्हीस रोडचे काम प्रगतीपथावर आहे. तर, मानगाव आणि इंदापूर येथील बायपासची कामे अपूर्ण असून या दोन्ही ठिकाणी प्रत्येकी एक लेन मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत वाहतूकीसाठी खुली करण्याचा विचार आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी तब्बल 13 वर्षे रखडलेल्या कामामुळे कोकणवासी प्रवासांनी मोठा संताप व्यक्त केला होता. जो नंतर सरकारी कारवाईच्या रूपाने बाहेर पडला. ज्यामुळे महामार्गाच्या कामात वर्षानुवर्षे दिरंगाई करणाऱ्या दोन बड्या ठेकेदार कंपन्यांवर सरकारने दंडात्मक कारवाईचे ब्रह्मास्त्र उपसले. कामाची मुदत पाळली नाही आणि प्रवाशांना खड्ड्यातून प्रवास करावा लागला या कारणास्तव एच एम पी एल कंपनीला 11 कोटी आणि ईगल कंपनीला 5 कोटी असा एकूण 16 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला गेला. मात्र, अजूनही हे काम पूर्ण झालेले नाही.