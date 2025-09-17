English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भाजपाचं चाललंय काय? फडणवीसांकडून ठाकरे ब्रॅण्डवर टीका तर त्याचवेळी लोढा राज यांच्या भेटीला

Mangalprabhat Lodha Meet Raj Thackeray: ज्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे बंधूंवर निशाणा साधला त्याच दिवशी मुंबईचे पालकमंत्री राज ठाकरेंना भेटले.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 17, 2025, 09:12 AM IST
मंगळवारी झाली ही भेट (प्रातिनिधिक फोटो)

Mangalprabhat Lodha Meet Raj Thackeray: स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका पुढील वर्षाच्या पहिल्या महिन्यापर्यंत घेण्यासंदर्भातील आदेश कोर्टाने दिल्यानंतर राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. भारतीय जनता पार्टीने मंगळवारी विजयी संकल्प मेळाव्यामधून मुंबई महानगरपालिकेचं रणशिंग पुकारल्याचं दिसून आलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांबरोबरच भाजपाच्या अनेक प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या मेळाव्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी ठाकरे बंधूंवर सडकून टीका केली. "बेस्ट निवडणुकीत आमच्या शशांक राव आणि लाड, दरेकरांनी त्या ब्रँडचा बँड वाजवला. बाळासाहेब ठाकरे हे ब्रँड होते, तुम्ही ब्रँड नाहीत," असा टोला फडणवीसांनी ठाकरे बंधूंना लगावला. एकेकीकडे अशी टीका केली जात असतानाच दुसरीकडे मुंबईचे पालकमंत्री आणि भाजपा आमदार मंगलप्रभात लोढा मंगळवारी सायंकाळी राज ठाकरेंना भेटल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.

कधी झाली भेट?

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगलप्रभात लोढा आणि राज ठाकरे यांची मंगळवारी सायंकाळी भेट झाली. सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास हे दोघे भेटले. मागील काही दिवसांपासून मुंबईचे पालकमंत्री असलेले फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळातील कौशल्य विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा हे कबुतरखाना प्रकरणामुळे चर्चेत आहेत. रविवारीच त्यांच्या हस्ते बोरिवलीतील संजय गांधी नॅशनल पार्कातील नवीन कबुतरखान्याचे उद्घाटन करण्यात आले. लोकांना त्रास होऊ नये आणि कबुतरांना खाद्य मिळावे, असा मध्यम मार्ग काढून प्रत्येक वॉर्डात अधिकृत कबुतरखाना सुरू करू, असे त्यांनी यावेळी म्हटलं.

लोढांनी दिली त्यांची साथ

कबुतरांमुळे होणाऱ्या आजारांमुळे सध्या मुंबईतील कबुतरखान्यांना मोठा विरोध होत आहे. या विषयावरून वातावरणही तापले असून, प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. तर ते बंद केल्यामुळे जैन समाजात नाराजी आहे. दादरमधील कबुतरखाना बंद करण्यावरुन झालेल्या राड्यादरम्यान मंगलप्रभात लोढा यांनी जैन समाजाची साथ दिल्याचं पाहायला मिळालं होतं. मात्र यावरुन राज ठाकरेंनी कठोर शब्दांमध्ये लोढांवर निशाणा साधला होता. काही आठवड्यांपूर्वी कबुतरखान्यासंदर्भातील कारवाईबद्दल प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राज ठाकरेंनी, "लोढा-बिढासारखी माणसं मध्ये येतायेत. लोढा मंत्री आहेत. ते कोणत्या समाजाचे मंत्री नाहीत. त्यांनी कोर्टाचा आणि महाराष्ट्राचा नीट मान राखला पाहिजे," असा खोचक टोला लगावताना होता.

राज ठाकरे विरुद्ध लोढा

या वादामुळे लोढा आणि राज ठाकरे आमने-सामने आल्याचं चित्र दिसत असतानाच याच वादावरुन मंगळवारची भेट झाल्याचं सांगितलं जात आहे. दादर कबुतरखाना ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात एक नवीन याचिका दाखल केली आहे ज्यामध्ये अंतरिम मदत मिळावी आणि मुंबई उच्च न्यायालय या प्रकरणात अंतिम निकाल देईपर्यंत मुंबईत नियंत्रित कबुतरांच्या आहाराला परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही याचिका शुक्रवार, 12 सप्टेंबर रोजी दाखल करण्यात आली होती आणि मंगळवारी सूचीबद्ध करण्यात आली होती, परंतु ती सुनावणीसाठी आली नाही. "पुढील तारीख आम्हाला मंगळवारी रात्री किंवा बुधवारी सकाळपर्यंत कळेल," असे एका वकिलांनी सांगितले. या याचिकेसंदर्भातूनही चर्चा झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राज ठाकरेंबरोबर हा विषय चर्चेनं सोडवून कबुतरखाना विषयासंदर्भातील त्यांचा विरोध मोडून काढण्याचा लोढा यांचा मानस असल्याची चर्चा आहे. दादरमध्ये बंद करण्यात आलेला कबुतरखाना या पडद्यामागील हलचालींच्या माध्यमातून पुन्हा सुरु करण्यासाठी लोढांचे प्रयत्न सुरु असल्याचं सांगितलं जात आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

