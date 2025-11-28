"केसांच्या विकाराला शुल्लक समजू नका...", केसांच्या विकाराबाबत संशोधन करणाऱ्या डॉ. रचिता धुरत यांचा किंप्रो पुरस्काराने गौरव

Dr. Rachita Dhurat Honored with Kimpro Award : डॉ. रचिता धुरत यांना नुकतेच प्रतिष्ठित 'किंप्रो 2025' या पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे. लोकमान्य टिळक म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज व रुग्णालयाच्या त्वचाविकार विभागाच्या प्रमुख डॉ. रचिता धुरत केसांच्या विकारांवरील संशोधन, उपचार व जनजागृतीसाठी गेल्या तीन दशकांपासून अखंड कार्य करत होत्या. त्यांच्या या कामगिरीसाठी वरळी येथे किंप्रो फाउंडेशनच्या 35 व्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात त्यांना हा 'किंप्रो' पुरस्कार जाहीर करण्यात आला.
पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर डॉ. रचिता धुरत भावुक होत म्हणाल्या, "पुरस्कार कोणताही असो, तो स्वीकारताना मनामध्ये एक प्रकारची वेगळी भावना निर्माण होते. कारण, आपण एखाद्या क्षेत्रामध्ये काम करत आहोत आणि त्या क्षेत्राचा, त्या कामाचा गौरव होत असेल तर निश्चितच आनंद होतो. आपल्याला मिळालेला पुरस्कार हा आपल्या कामाची पोचपावती असते. केस विकार या क्षेत्रामध्ये गेल्या तीन दशकापासून मी काम करते आहे."
त्या पुढे म्हणाल्या "या विषयावर मी जे काही काम केले आहे, त्याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल घेतली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित कार्यक्रमात मी माझ्या शोधनिबंधांचे सादरीकरण केले आहे. आपल्याकडे केस विकारासंदर्भात रुग्णांना नक्की उपचार पद्धती कोणती घ्यायची किंवा कोणाकडे जायचे? यासंदर्भातील माहिती नसते. पण ज्यांना केस विकार आहेत, त्यांनी त्यासंदर्भात नवीन उपचार पद्धतीचा वापर करायला हवा."
या भव्य सोहळ्यात डॉ. रचिता धुरत यांच्यासह व्यवसाय क्षेत्रातील मॅरिको लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक सौगत गुप्ता, शिक्षण क्षेत्रातील अशोका युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक डॉ. प्रमाथ राज सिन्हा आणि विद्याच्या संस्थापक अध्यक्षा रश्मी मिश्रा, क्वालिटी एज्युकेशन ट्रस्टचे संस्थापक संचालक निलेश निमकर, आरोग्य क्षेत्रातील दी स्पाइन फाउंडेशनचे डॉ. शेखर भोजराज आणि स्टार्टअपमध्ये एसफोरएस टेक्नोलॉजिसचे सहसंस्थापक डॉ. वैभव तिडके यांनादेखील गौरविण्यात आले.