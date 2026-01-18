English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबई परप्रांतीय नगरसेवकांचा भरणा, भाजपचे सर्वाधिक अमराठी प्रतिनिधी; आकडा थक्क करणारा

श्रीमंत महानगरपालिकेत परप्रांतीय नगरसेवकांचा भरणा झाला आहे. यात सर्वाधिक अमराठी प्रतिनिधी हे भाजप पक्षाचे आहेत. 227 पैकी किती नगरसेवक अमराठी आहेत, हा आकडा वाचून धक्का बसेल.

नेहा चौधरी | Updated: Jan 18, 2026, 01:29 PM IST
महाराष्ट्रातील महापालिकांच्या निवडणुकीच्या फक्त राज्याचंच नव्हे तर संपूर्ण देशाचं सर्वाधिक लक्ष लागून राहिलं होतं ते मुंबई महापालिकेवर...सर्वाधिक श्रीमंत महापालिका असलेल्या मुंबई महापालिकेवर तब्बल 25 वर्षांनंतर सत्तापालट झाला. मुंबईसह 29 पैकी 24 महापालिकांवर भाजपची सत्ता असणार आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत सर्वाधिक भाजपचा स्ट्राईक रेट पाहिला मिळाला. मुंबईत निवडणुकीत सर्वाधिक मराठी की अमराठी हा मुद्दा गाजला. तसंच मुंबईला मराठी की अमराठी महापौर मिळणार की काय अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. कारण श्रीमंत महानगरपालिकेत परप्रांतीय नगरसेवकांचा भरणा दिसून येत असून सर्वाधिक भाजप पक्षाचे आहेत.

मुंबई महापालिकेत अमराठी चेहऱ्यांचा भरणा 

मुंबई महापालिकेच्या विजयी 227 नगरसेवकांमध्ये तब्बल 75 अमराठी प्रतिनिधी आहेत. यात सर्वाधिक नगरसेवक हे भाजप पक्षाचे आहेत. भाजपचे 33 परप्रांतीय प्रतिनिधी असून काँग्रेसचे 18 नगरसेवक, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचे 8, एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे 4 नगरसेवक अमराठी आहेत. 

या निवडणुकीत ठाकरे बंधुंनी मराठीचं कार्ड खेळलं. त्यांनी सतत मुंबई मराठी माणूस कसा संकटात आहे, हा मुद्दा निवडणुकीचा ठेवला. त्यामुळे सर्वाधिक परप्रांतीय नगसेवक असलेल्या भाजप पक्ष मुंबई महापालिकेवर मराठी की अमराठी कोणता महापौर बसतो हे पाहवे लागणार आहे. 

अमराठी नगरसेवकांची आकडेवारी

भाजप - 33
शिवसेना - 4
शिवसेना ठाकरे - 8
काँग्रेस - 18
एमआयएम - 7
एनसीपी - 3
समाजवादी पार्टी - 2
मनसे - 1

मुंबई महानगरपालिकेच्या 227 जागा असून महापौर पदासाठी 114 जागांची आवश्यकता आहे. निकालानुसार भाजपचे 90 नगरसेवक तर शिंदे सेनेला 28 नगरसेवक आहे म्हणजे महायुतीकडे 118 जागांचे समीकरण सहज शक्य होत आहे. त्यामुळे भाजपचा महापौर होणार हे निश्चित मानले जात आहे. त्यामुळे इतर पक्षांचा टेकू न घेता मॅजिक फिगर महायुती गाठली आहे. आता महापौर कोण होणार याची उत्सुकता आहे. 

दुसरीकडे मुंबईत अडीच अडीच वर्ष महापौरपद द्यावं अशी इच्छा शिवसेना नगरसेवक आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनी व्यक्त केलीय. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त शिवसेनेचा महापौर बसावा अशी शिंदेंच्या शिवसेनेची इच्छा आहे. भाजप आणि शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये या मुद्दयावरुन चर्चा सुरु असल्याचं कळतंय. आता भाजप पक्षश्रेष्ठी काय निर्णय घेणार याकडं लक्ष लागलंय.

