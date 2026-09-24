/मुंबईत गणेश विसर्जनाच्या मिरवणुकांवर मोठे निर्बंध! गणेश मंडळांकडून घेणार एक लाख डिपॉझिट, नियम मोडल्यास होणार जप्त!

गणेशोत्सव आणि मिरवणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने ध्वनी आणि वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. मुंबईसह राज्यातील सार्वजनिक ठिकाणे आणि रस्त्यांवरील गणेश विसर्जन मिरवणुकांमध्ये फटाके, डीजे, लेझर लाइट्स आणि ध्वनिवर्धकांच्या वापराबाबत निर्बंध घालण्यात आले आहेत. ध्वनीची निर्धारित मर्यादा ओलांडणाऱ्या मंडळांवर कारवाई करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. काय घडलंय नेमकं? त्याचा गणेश विसर्जन मिरवणुकीवर कसा परिणाम दिसेल? सविस्तर जाणून घेऊया.
हे आदेश शुक्रवारी होणाऱ्या अनंत चतुर्दशीच्या दिवसासाठी लागू असणार आहेत. त्यामुळे गणेश विसर्जनाच्या मिरवणुकांमध्ये सहभागी होणाऱ्या मंडळांना ध्वनीप्रदूषणासंदर्भातील नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. न्यायालयाने केवळ निर्बंध लावण्यावर भर न देता उत्सव अधिक शिस्तबद्ध आणि सन्मानजनक पद्धतीने आयोजित करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. धार्मिक उत्सव साजरा करताना नागरिकांचे आरोग्य आणि पर्यावरण यांचाही विचार व्हावा, हा या आदेशामागील महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
ध्वनी प्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियमांची अंमलबजावणी करणाऱ्या संबंधित यंत्रणांकडून पुरेशी गांभीर्याने कारवाई होत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. उत्सवाच्या काळात नागरिकांना मोठ्या आवाजाचा आणि वायुप्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागतो. सरकारकडून ‘सर्व काही ठीक सुरू आहे’, असा आभास निर्माण होत असल्याची टीकाही न्यायालयाच्या आदेशात करण्यात आली आहे. त्यामुळे ध्वनी आणि वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी प्रत्यक्षात प्रभावी पावले उचलण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली.
गणेशोत्सव आणि विसर्जन मिरवणुका ध्वनी व वायुप्रदूषण न करता साजऱ्या करता येऊ शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मिरवणुका अधिक सन्मानजनक आणि सभ्य पद्धतीने आयोजित करणे ही आजच्या काळाची गरज असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे यंदाच्या विसर्जन मिरवणुकांमध्ये डीजे, लेझर लाइट्स, फटाके आणि ध्वनिक्षेपकांच्या वापराबाबत प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. मंडळांनी नियमांचे पालन न केल्यास आर्थिक कारवाईलाही सामोरे जावे लागू शकते. या आदेशामुळे उत्सवाचा जल्लोष आणि पर्यावरण-सार्वजनिक आरोग्य यांच्यात समतोल राखण्यावर पुन्हा एकदा लक्ष केंद्रित झाले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, उत्सव काळात ध्वनिक्षेपक वापरण्यास परवानगी देताना गणेश मंडळांकडून एक लाख रुपयांची सुरक्षा ठेव घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. संबंधित मंडळाने ध्वनीप्रदूषणासंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन केल्यास ही सुरक्षा ठेव जप्त केली जाऊ शकते. त्यामुळे यंदाच्या गणेश विसर्जन मिरवणुकांमध्ये ध्वनीची मर्यादा पाळण्याची जबाबदारी मंडळांवर अधिक स्पष्टपणे येणार आहे. प्रशासनानेही या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे.