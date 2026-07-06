Mumbai Rain : पावसाच्या परीक्षेत मुंबईच्या पायाभूत सुविधा नापास? भौगोलिक रचनेचा पुराशी काय संबंध? जाणून घ्या

Mumbai Rain : साधारण 4 दिवसांपासून मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची दमदार हजेरी पाहायला मिळत आहे. सुरुवातीला होरपळणाऱ्या या मुंबईसाठी पावसाची जोरदार हजेरी सुखद अनुभव देणारा ठरली. मात्र, याच पावसानं भीतीदायक रुप धारण करताच शहरातील पायभूत सुविधांचे तीनतेरा वाजले आणि जनसामान्यांपुढं असंख्य अडचणी उभ्या राहिल्या.
मुसळधार मान्सूननं मुंबईतील या पायाभूत सुविधांची पुन्हा एकदा परीक्षा घेतली आणि यावेळी पहिल्याच वेळेस पायाभूत सुविधा अपयशी ठरल्याचं वास्तव समोर आलं. शहरासह उपनगरीय भागांमध्ये सखल भागांत पाणी साचणं असो, रस्ते आणि रेल्वे वाहतूक खोळंबणं असो किंवा विमान वाहतुकीत कोलमडलेलं वेळापत्रक असो, मुंबईपुढच्या या पावसाळी समस्या काही केल्या कमी झाल्याच नाहीत. पण, यामागची नेमकी कायणं काय? लगेचच मुंबापुरीची तुंबापूरी होते कशी? जाणून घ्या या प्रश्नांची उत्तरं...
मुंबईची भौगोलिक रचना आणि शहराचा तिचा इतिहास यातून या प्रश्नाचं उत्तर मिळतं. मुंबई हे शहरत मुळात सात बेटांना जोडून (Reclamation) तयार झालं आहे. त्यामुळे शहराचा मोठा भाग सखल आहे. तर, काही भाग तर समुद्रसपाटीपेक्षाही खाली आहे. मागील काही वर्षांमध्ये शहरात प्रचंड वेगाने काँक्रिटीकरण झाल्यामुळं पावसाच्या पाण्याचा निचरा, ते जमिनीत जिरण्यास जागा उरलेली नाही. आणखी एक मुद्दा म्हणजे मुंबईत एकाच वेळी खूप जास्त पाऊस पडतो आणि नैसर्गिक पाणथळ जागा (Wetlands), कांदळवनं (Mangroves) नष्ट झाल्यामुळे पाण्याचा निचरा होण्यास अडथळा येतो.
मुंबईतील पावसाचं पाणी वाहून नेणारे बहुतांश मोठे नाले (Outfalls) थेट अरबी समुद्राला जाऊन मिळतात. हे नाले गुरुत्वाकर्षणाच्या (Gravity) तत्त्वावर काम करतात. थोडक्यात जेव्हा समुद्रात मोठी भरती (High Tide) असते, तेव्हा समुद्राच्या पाण्याचा स्तर उंचावतो. परिणामी नाल्यांमधून पाणी समुद्रात जाण्याऐवजी, समुद्राचं पाणी उलट दिशेने नाल्यांमध्ये आणि शहरात शिरतं. अशा वेळी जर शहरात मुसळधार पाऊस सुरू झाला, तर पावसाच्या पाण्याला बाहेर पडायला मार्ग मिळत नाही आणि शहरात झपाट्याने पूर येतो.
BRIMSTOWAD म्हणजे Brihanmumbai Storm Water Disposal System. 2005 च्या पुरानंतर या प्रकल्पाला गती मिळाली. मुंबईच्या जुन्या नाल्यांची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता दर तासाला 25 मिमी पावसावरून वाढवून 50 मिमी करणे हे या प्रकल्पाचं मुख्य उद्दीष्ट.
समुद्राला भरती असतानाही शहरातील पाणी उपसून ते समुद्रात फेकण्यासाठी हाजी अली, लव्हग्रोव्ह, क्लीव्हलँड बंदर आणि अलीकडे प्रगतीपथावर असलेला मोगरा यांसारखे मोठे उदंचन केंद्र (Pumping Stations) उभारणे. मिठी नदी आणि इतर प्रमुख नाल्यांचे रुंदीकरण करणे व गाळ काढणे यासाठी या प्रकल्पाअंतर्गत भर दिला जातो.
हवामान बदलांचा परिणाम पर्जन्यमानावरही झाला असून, सध्या पाऊस तीन-चार दिवसांऐवजी काही तासांतच अतितीव्रतेनं कोसळतो. ज्या तीव्रतेसाठी जुनी यंत्रणा अपुरी पडते. नागरिकांकडून नाल्यांमध्ये टाकला जाणारा कचरा आणि प्लास्टिकमुळे पाणी वाहून जाण्याचे मार्ग बंद होतात. याशिवाय अनेकदा कायदेशीर अडचणी आणि नाल्यांच्या कडेला असलेल्या अतिक्रमणांमुळे ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पातील काही भागांची कामे आणि नवीन पंपिंग स्टेशन्स अजूनही पूर्णपणे पूर्ण होऊ शकलेली नाहीत.
इतर किनारी शहरांसाठी मुंबईचा अनुभव अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे समुद्रकिनाऱ्यावरील कांदळवनं (Mangroves), नद्या आणि पाणथळ क्षेत्रांचं रक्षण. कारण ही क्षेत्र पुराचं पाणी शोषून घेतात. शहरातील पायाभूत सुविधांची आखणी करताना फक्त पावसाचा नाही, तर समुद्राच्या भरतीचा आणि चक्रीवादळांचा विचार करणंही तितकंच आवश्यक.
याव्यतिरिक्त शहराचा विकास करताना भविष्यातील अतिवृष्टीचा अंदाज घेऊन नाल्यांची यंत्रणा आणि क्षमता आधीच मोठी ठेवणंही गरजेचं. अखेरचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्लास्टिक वापरावर नियंत्रण आणि नाल्यांमध्ये कचरा टाकण्यावर कडक निर्बंध कठोर करण्याची आवश्यकता आहे हेच खरं.