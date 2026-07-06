Mumbai Rain: पहिल्याच पावसात मुंबईची तुंबई! हवामान बदलाचा फटका? मुंबईतील पूरस्थितीवर उपाययोजना काय?

मुंबईत आठवडाभरापासून पावसाची संततधार सुरूच आहे. गेल्या चार दिवसांपासून पावसाचा जोर वाढला आहे. हवामान विभागाने 3 जुलै ते 7 जुलैपर्यंत पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. आज मुंबईत रेड अलर्ट वर्तवण्यात आला आहे. जून महिन्यात पावसाने ओढ दिल्यानंतर जुले महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातच पावसाने दमदार हजेरी लावली आहे. पावसामुळं मुंबईत पूरस्थिती निर्माण झाली आहे.
पहिल्याच पावसांत मुंबईची तुंबई झाली आहे. तर जुलै महिन्यातच इतका पाऊस कसा कोसळला? या मागे हवामान बदलाचा फटका बसला का? मुंबईतील पूरस्थितीवर काय उपाययोजना आखण्यात यावा ? आर्टिफिशअल एजन्सीचा वापर कसा करता येईल? याचा आढावा आपण आज घेणार आहोत.
हवामान बदलामुळे मुंबईतील मान्सून अधिक अनियमित होत आहे. हवेचे तापमान वाढल्याने ती अधिक आर्द्रता धारण करू शकते, ज्यामुळे पावसाचा जोर वाढतो. याचा परिणाम म्हणून अतिवृष्टीचे दिवस वाढतात आणि कमी कालावधीत होणारा मुसळधार पाऊस या घटनांची संख्याही वाढते. यामुळे शहराची जलनिस्सारण यंत्रणा आणि किनारपट्टीवरील संरक्षण व्यवस्था यांच्यासमोर गंभीर आव्हाने निर्माण होतात.
जलद शहरीकरण, जमिनीची मोठ्या प्रमाणावर केलेली पुनर्प्राप्ती (land reclamation) आणि नैसर्गिक पाणथळ जागांचा ऱ्हास यामुळे मुंबईची पूर रोखण्याची नैसर्गिक क्षमता नष्ट झाली आहे. किनारी भागातील पाणी शोषून घेणाऱ्या परिसंस्थांच्या जागी काँक्रीटचे बांधकाम केल्यामुळे शहराची पावसाचे पाणी शोषून घेण्याची क्षमता कमी झाली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून मुसळधार पाऊस आणि समुद्राची भरती एकाच वेळी आल्यास पाणी वेगाने वाहून जमिनीवरून साचते आणि पूरस्थिती निर्माण होते. पानथळ जागा, दलदलीचे प्रदेश आणि खारफुटीची वने (मँग्रोज) ही शहरी पर्यावरणातील 'किडणी' आणि 'स्पंज' म्हणून कार्य करतात. ते अतिरिक्त पाणी शोषून घेतात आणि वादळी लाटांपासून नैसर्गिक संरक्षक कवच म्हणून काम करतात. मुंबई आणि ठाण्यातील अंदाजे 40टक्के पानथळ जागांचा व्यावसायिक व निवासी विकासासाठी झालेला ऱ्हास आणि त्यासोबतच पूर-मैदानांवर (उदा. मिठी नदीकाठची मैदाने) झालेली अतिक्रमणे, यामुळे पाण्याचा साठा करणाऱ्या या अत्यंत महत्त्वाच्या नैसर्गिक यंत्रणा थेट नष्ट झाल्या आहेत.
जागतिक किनारपट्टीवरील शहरे भव्य भूमिगत अभियांत्रिकी, स्मार्ट सेन्सर्स आणि निसर्गावर आधारित sponge" infrastructure यांच्या संयोजनाद्वारे शहरी पुराचे व्यवस्थापन करतात. मान्सूनच्या भीषण पुराचा सामना करण्यासाठी मुंबई शहर, अतिवृष्टीच्या घटना हाताळण्यासाठी या एकात्मिक जोखीम व्यवस्थापन पद्धतींचा अवलंब करण्याकडे अधिकाधिक लक्ष देत आहे. मुंबईने 'राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणा'कडे १०,००० कोटी रुपयांची पूर-नियंत्रण योजना सादर केली आहे, जी यापैकी अनेक जागतिक धोरणांशी सुसंगत आहे. मुंबई ज्या प्रमुख संकल्पनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करू शकते. सिंगापूरच्या एबीसी वॉटर्सप्रमाणे, स्थानिक उद्याने आणि नवीन व्यावसायिक विकासांमध्ये बायोरेटेंशन स्वेल आणि रेन गार्डन्स समाकलित करून, पर्जन्यजल वाहिन्यांवर ताण येण्यापूर्वी पाण्याचा प्रवाह कमी करणे. दाट झोपडपट्ट्या आणि सुविधांमुळे मुंबई टोकियोच्या जी-कॅन्सप्रमाणे रातोरात प्रचंड भूमिगत नदीप्रणाली उभारू शकत नसली तरी, मुसळधार पावसासोबत येणाऱ्या भरतीच्या वेळी स्थानिक साठवण टाक्या आणि भूमिगत पाणलोट क्षेत्रे उभारल्याने तात्पुरता ताण कमी होऊ शकतो.
भारताची शहरी नियोजन आणि आपत्ती व्यवस्थापन धोरणे बऱ्यापैकी प्रभावी आहेत, परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत ती अनेकदा अपुरी पडतात. एनडीएमएची शहरी पुरावरील मार्गदर्शक तत्त्वे आणि आदर्श इमारत उपविधी यांसारख्या कार्यप्रणाली अस्तित्वात असल्या तरी, विविध संस्थांमधील सुमार समन्वय, अति दाट लोकवस्ती आणि सक्रिय जोखीम निवारणाऐवजी आपत्तीला केवळ प्रतिक्रियात्मक प्रतिसाद देण्यावर असलेला ऐतिहासिक अवलंब, यांमुळे त्यांच्या अंमलबजावणीत अडथळा येतो.
एआय-आधारित पर्जन्यमान पूर्वानुमान: मशीन लर्निंग मॉडेल्स ऐतिहासिक डेटा, सॅटेलाइट प्रतिमा आणि हवामानाच्या पद्धतींचे विश्लेषण करून, 80% पेक्षा जास्त अचूकतेने 24 तास आधी अचानक येणाऱ्या पुराचा अंदाज वर्तवतात. गूगल फ्लड हब आणि व्हॅसर लॅब्स सारखी अग्रगण्य साधने ही प्रक्रिया क्षमता वाढवून समुदायांना लवकर सूचना देतात.
स्मार्ट ड्रेनेज मॉनिटरिंग: पावसाच्या पाण्याच्या नाल्यांमध्ये आणि मॅनहोलमध्ये बसवलेले आयओटी सेन्सर्स पाण्याच्या पातळीचा रिअल-टाइम मागोवा देतात. एआय प्रेडिक्टिव्ह ॲनालिटिक्ससोबत एकत्रित केल्यावर, प्रणाली पाण्याचा निचरा करण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि अडथळे टाळण्यासाठी पूरद्वार आपोआप उघडू किंवा बंद करू शकतात आणि पंपांचे व्यवस्थापन करू शकतात.
डिजिटल पूर चेतावणी प्रणाली: हायड्रोडायनामिक आणि डीप लर्निंग मॉडेल्सचा वापर करून, शहरे सेन्सर डेटाचे संश्लेषण करून पुराच्या नेमक्या मार्गांचा नकाशा तयार करतात. अधिकारी हा डेटा एसएमएस, सेल ब्रॉडकास्टिंग आणि नकाशा एकत्रीकरणाद्वारे रहिवाशांपर्यंत पोहोचवतात, ज्यामुळे नागरिकांना पुराच्या पाण्याने भरलेले भुयारी मार्ग आणि सखल भाग टाळता येतात.