Marathi News
  • सिंगल मदरच्या मुलीला आईचं आडनाव, जात लावता येणार का?; मुंबई हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

'सिंगल मदर'च्या मुलीला आईचं आडनाव, जात लावता येणार का?; मुंबई हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

Mumbai High Court : सिंगल मदर असलेल्या मुलीला आईचं आडनाव आणि जात लावता येईल की नाही यासंदर्भात मुंबई हायकोर्टाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 12 वर्षांच्या मुलीने यासंदर्भात न्यायालयात धाव घेतली होती, यावर सुनावणीदरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला.

नेहा चौधरी | Updated: Feb 20, 2026, 06:22 PM IST
Mumbai High Court : 12 वर्षांच्या मुलीने हायकोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत तिने शाळेच्या नोंदणीमध्ये नाव दुरुस्त करण्यासाठी आणि मराठा जात ठिकाणी अनुसूचित जातीची नोंद करावी असं नमूद केलं होतं. खरंतर या बारा वर्षीय मुलीचा सांभाळ आईने एकटीने केला होता. याचा अर्थ ती सिंगल मदर चाइल्ड होती. केवळ आईने सांभाळलेल्या किंवा वाढवलेल्या मुलाला वडिलांचं नाव, आडनाव तसंच वडिलांची जात लावणे बंधनकारक असावं की नाही यासंदर्भात हायकोर्टात ही सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 

हायकोर्टात गेलेल्या 12 वर्षीय मुलीच्या लढाईला यश आलं आहे. हायकोर्टाने तिच्या आईचे आडनाव आणि जात लावण्याची अनुमती दिली आहे. हायकोर्टाने म्हटलं आहे की, सिंगल मदर असलेल्या मुलीला वडिलांचं नाव, आडनाव तसंच वडिलांची जात लावणे भाग पडणे चुकीचे आहे.  हायकोर्ट न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांनी याबद्दल महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 

जेव्हा 12 वर्षीय मुलीने शाळेच्या अधिकाऱ्यांना तिचं आईचं आडनाव आणि जात लावण्यास सांगितल्यावर तिला नकार देण्यात आला होता. माध्यमिक शाळा संहितेचा हवाला देत तिची ही मागणी फेटाळण्यात आली होती. त्यानंतर या मुलीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर हायकोर्टाने सुनावणी दरम्यान असं निरिक्षण दिलं की, मुलीचं संगोपन पूर्णपणे आई करत असेल तर तिने आईचं नाव लावणं हा तिचा संविधानिक हक्क आहे. त्यामुळे आईचे सगळे कागदपत्र घेऊन मुलीचं आडनाव आणि जात बदलण्यात यावी, असे आदेश हायकोर्टाने निर्देश दिले आहेत.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
mumbai high courtmumbai high court judgmentchild using single mother surnamemother surname to childcaste

