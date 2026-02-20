'सिंगल मदर'च्या मुलीला आईचं आडनाव, जात लावता येणार का?; मुंबई हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

Mumbai High Court : 12 वर्षांच्या मुलीने हायकोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत तिने शाळेच्या नोंदणीमध्ये नाव दुरुस्त करण्यासाठी आणि मराठा जात ठिकाणी अनुसूचित जातीची नोंद करावी असं नमूद केलं होतं. खरंतर या बारा वर्षीय मुलीचा सांभाळ आईने एकटीने केला होता. याचा अर्थ ती सिंगल मदर चाइल्ड होती. केवळ आईने सांभाळलेल्या किंवा वाढवलेल्या मुलाला वडिलांचं नाव, आडनाव तसंच वडिलांची जात लावणे बंधनकारक असावं की नाही यासंदर्भात हायकोर्टात ही सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
हायकोर्टात गेलेल्या 12 वर्षीय मुलीच्या लढाईला यश आलं आहे. हायकोर्टाने तिच्या आईचे आडनाव आणि जात लावण्याची अनुमती दिली आहे. हायकोर्टाने म्हटलं आहे की, सिंगल मदर असलेल्या मुलीला वडिलांचं नाव, आडनाव तसंच वडिलांची जात लावणे भाग पडणे चुकीचे आहे. हायकोर्ट न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांनी याबद्दल महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
जेव्हा 12 वर्षीय मुलीने शाळेच्या अधिकाऱ्यांना तिचं आईचं आडनाव आणि जात लावण्यास सांगितल्यावर तिला नकार देण्यात आला होता. माध्यमिक शाळा संहितेचा हवाला देत तिची ही मागणी फेटाळण्यात आली होती. त्यानंतर या मुलीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर हायकोर्टाने सुनावणी दरम्यान असं निरिक्षण दिलं की, मुलीचं संगोपन पूर्णपणे आई करत असेल तर तिने आईचं नाव लावणं हा तिचा संविधानिक हक्क आहे. त्यामुळे आईचे सगळे कागदपत्र घेऊन मुलीचं आडनाव आणि जात बदलण्यात यावी, असे आदेश हायकोर्टाने निर्देश दिले आहेत.