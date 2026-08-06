बलात्कार प्रकरणात 'तेहलका'चे माजी संपादक तरुण तेजपालला 10 वर्षांची शिक्षा, दोषी ठरल्यानंतर उमर खालिद आणि शरजील इमाम नाव का घेतलं?

तेहलकाचे माजी संपादक तरुण तेजपालला गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने 13 वर्षांपूर्वीच्या बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरवलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने तेजपालला 10 वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. दरम्यान ते या निकालाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार आहेत. न्यायमूर्ती नीला गोखले आणि न्यायमूर्ती अमित जामसांदेकर यांच्या खंडपीठाने 2013 च्या बलात्कार प्रकरणात तरुण तेजपालच्या 2021 मधील निर्दोष मुक्ततेविरोधात सरकारने केलेल्या अपिलावर गुरुवारी निकाल दिला.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना तरुण तेजपाल म्हणाला की, ते या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. 'तेहलका' मासिकामुळे आपल्या विरोधात राजकीय सूड उगवला जात असल्याचा आरोपही तेजपालने केला आहे. आम्ही साडेसात वर्षे कनिष्ठ न्यायालयात खटला लढलो आणि आमची निर्दोष मुक्तता झाली होती. त्याच्या साथीदारांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे, पण ते त्याच्या विरोधात लिहिणाऱ्यांच्या मागे लागले आहेत. उमर खालिद आणि शरजील इमाम अनेक वर्षांपासून तुरुंगात आहेत.तेहलका अहवालामुळे काही राजकीय नुकसान झाले असेल किंवा त्यांच्या स्वार्थाला धक्का पोहोचला असणार आहे. त्यामुळे ते गेल्या 13 वर्षांपासून सूडबुद्धीने माझ्या मागे लागले आहेत. माझा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे.
तेजपाल म्हणाला की, मी 62 वर्षांचा असून दोन मुली आणि एक पत्नी आहे. मी स्वत:ला राजकीय सूडबुद्धीचा बळी समजतो आणि न्यायालयाकडे दयेची याचना करतो. दरम्यान त्यांनी किमान शिक्षा आणि सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून किमान 10 आठवड्यांसाठी शिक्षेला स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली आहे.
Bombay High Court at Goa convicts Tehelka magazine Founder Tarun Tejpal in the 2013 sexual assault case pic.twitter.com/CSliQfbLa1— ANI (@ANI) August 6, 2026
गेल्या 13 वर्षांत या प्रकरणाने अनेक वळणे घेतल्याचे पाहिला मिळालं. सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट करण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. फुटेज नसल्यामुळे पीडित महिलेचा दावा सिद्ध करणारा पुरावा मिळत नसल्याचे कोर्टात सांगण्यात आलं.
7 ते 11 नोव्हेंबर 2013 मध्ये गोव्यात बांबोळी इथल्या एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये आयोजित कार्यक्रमादरम्यान तेजपाल यांनी आपल्या महिला सहकाऱ्यावर दोन वेळा अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणानंतर देशभरात मोठी खळबळ उडाली होती. या आरोपानंतर तेजपालविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. महत्त्वाचे म्हणजे या पूर्ण प्रकरणात 70 साक्षीदार, पीडितेची साक्ष, आरोपीने पाठविलेले माफीनाम्याचे इमेल अशा प्रमाणात साक्षी क्राईम ब्रँचने न्यायालयाला सादर केले होते.