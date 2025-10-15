मुंबईतील घरांच्या किंमती कमी होणार? केंद्र सरकारच्या 'त्या' निर्णयामुळं रिअल इस्टेट क्षेत्रात उत्सुकता

Mumbai Housing Price: मुंबईत घर घेणे म्हणजे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. घरांच्या किंमती अव्वाच्या सव्वा वाढल्या आहेत.दक्षिण मुंबई तसंच, मुंबई उपनगरातही घर घेणे सर्वसामान्यांच्या बजेटबाहेर गेले आहे. अशातच केंद्र सरकारने एक दिलासायदायक निर्णय घेतल्याने घरांच्या किंमतीत घट होऊ शकते असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारने सिमेंट, विटा, ग्रेनाइट आणि मार्बलसारख्या बांधकाम साहित्यावरील वस्तू आणि सेवा कर जीएसटी 28 टक्क्यावरुन 18 टक्क्यांवर आणला आहे. त्यामुळं मुंबईत घरांच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ऐन दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर रिअल इस्टेट क्षेत्रात ग्राहकांचा कल वाढल्याने खरेदीदारांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. असं असले तरी केंद्र सरकारच्या करकपातीचा फायदा मिळायला अद्याप अवकाश असल्याचे बिल्डरांचे म्हणणे आहे. त्यामुळं घरांच्या किंमती की कमी होणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जीएसटी कपातीचा परिणाम नवी मुंबई, ठाणे आणि मुंबई उपनगरातील मिड-सेगमेंट घरांवर दिसेल. मात्र दक्षिण मुंबईतील प्रिमियम घरांच्या किंमतीवर फारसा परिणाम जाणवणार नाही. मात्र उपनगरातील अंधेरी, कांदिवली, मुलुंड, भांडुप आणि कल्याण-डोंबिवली परिसरात घर खरेदीवर जाणवू शकतो. तसंच, या भागात खरेदीसाठी चौकशी वाढल्याचेही सांगण्यात येतेय.
जीएसटी कपातीमुळं प्रकल्पांच्या एकूण खर्चात 5 ते 10 टक्के घट होऊ शकते. मात्र हा परिणाम लगेच दिसून येणार नाही. कारण अनेक प्रकल्पांसाठी सिमेंट आणि अन्य साहित्याचा दीर्घकालीन करार आधीच झालेला असतो. जीएसटी कमी झाला तरी बिल्डरांना अद्याप इनपुट क्रेडिट मिळालेले नाही. त्यामुळं त्यांना तेवढेच पैसे भरावे लागतील, असं तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे.
स्वतःचा बंगला किंवा घर बांधणाऱ्यांना मात्र जीएसटी कमी झाल्याचा फायदा मिळू शकतो, असंही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
रिअल इस्टेट गुंतवणुकीत पुणे देशात दुसऱ्या स्थानी असून बेंगळुरूला मागे टाकले आहे. जुलै ते सप्टेंबर 2025 या तिमाहीत देशातील रिअल इस्टेट गुंतवणुकीत 48 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. पुणे हे दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचले आहे. CBRE Group च्या अहवालानुसार, या कालावधीत देशभरात 31,600 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली.त्यातील 18 टक्के वाटा पुण्याचा आहे. जमीन खरेदी, व्यावसायिक जागा आणि विकास प्रकल्पांमुळे इक्विटी गुंतवणूक वाढली आहे. मुंबईने 32 टक्क्यांसह पहिला तर पुण्याने बेंगळुरूला मागे टाकून दुसरा क्रमांक पटकावला.वाढत्या मागणीमुळे पुढील तिमाहीतही गुंतवणुकीचा वेग कायम राहील, असा अंदाज आहे.