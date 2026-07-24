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मिसिंग लिंकवर पुन्हा दरड कोसळू नये म्हणून काय करावं लागेल? ₹7000+ कोटींच्या प्रोजेक्टबद्दल IIT मुंबईच्या अहवालात शिफारशींची यादी

मुंबई आणि पुण्यामधील अंतर कमी करण्याच्या उद्देशाने 7000 कोटींहून अधिक खर्च करुन उभारण्यात आलेल्या कनेक्टींग लिंकवर पहिल्याच पावसात दरड कोसळल्यानंतर घेण्यात आली मुंबई आयआयटीची मदत

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 24, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:42 AM IST
मिसिंग लिंकवर पुन्हा दरड कोसळू नये म्हणून काय करावं लागेल? ₹7000+ कोटींच्या प्रोजेक्टबद्दल IIT मुंबईच्या अहवालात शिफारशींची यादी
Image Credit: मुंबई आयआयटीने नेमकं काय म्हटलंय? (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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मिसिंग लिंकवर पुन्हा दरड कोसळू नये म्हणून काय करावं लागेल? ₹7000+ कोटींच्या प्रोजेक्टबद्दल IIT मुंबईच्या अहवालात शिफारशींची यादी
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