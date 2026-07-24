/मिसिंग लिंकवर पुन्हा दरड कोसळू नये म्हणून काय करावं लागेल? ₹7000+ कोटींच्या प्रोजेक्टबद्दल IIT मुंबईच्या अहवालात शिफारशींची यादी

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने 7000 कोटींहून अधिक पैसा खर्च करुन उभारण्यात आलेला कनेक्टिंग लिंक (मिसिंग लिंक) सुरक्षित असल्याचा राज्य सरकारचा दावा 6 जुलैच्या दरड दुर्घटनेनंतर खोटा ठरला. या दुर्घटनेनंतर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) मुंबई आयआयटी तज्ज्ञांच्या पथकाकडून मिसिंग लिंकची तपासणी केली होती. या तज्ज्ञांनी नुकताच तपासणी अहवाल सादर केला असून दरड प्रतिबंधक उपाययोजनांसंबंधी अनेक शिफारशी केल्या आहेत. यामध्ये बोगद्यावरील पावसाच्या पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलण्याच्या शिफारशीचाही समावेश आहे.
मुंबई आयआयटीच्या पथकाने 100 वर्षांच्या ऐवजी 1000 पर्जन्यमानाचा अभ्यास करून दरड प्रतिबंधक उपाययोजना सुचविल्या आहेत. या शिफारशींच्या अनुषंगाने नवीन सुरक्षा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार डोंगराच्या बाजूला असलेल्या सैल दगडांना जागेवरच रोखून धरण्यासाठी मजबूत लोखंडी जाळ्या बसविणे, डोंगराचा सलग, तीव्र उतार कमी करणे, अतिवृष्टीचे पाणी थेट डोंगरावरून रस्त्यावर येऊ नये यासाठी नैसर्गिक मार्ग बदलण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
पुणे बोगद्याच्या वरच्या भागातील पावसाच्या पाण्याचा प्रवाह बदलण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे, तर डोंगराच्या बाजूला असलेल्या सैल दगडांना जागेवरच रोखून धरण्यासाठी मजबूत लोखंडी जाळ्या बसविणे
दगड योग्यरीतीने आणि बसविण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे. डोंगराचा सलग आणि तीव्र उत्तार कमी करून उतार सुरक्षित करण्यात येणार आहे. अतिवृष्टीचे पाणी थेट डोंगरावरून रस्त्यावर येऊ नये यासाठी पाण्याचे नैसर्गिक मार्ग बदलण्याच्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. यासह अन्यही काही उपाययोजनांचा समावेश अहवालात करण्यात आला आहे. यातील काही उपाययोजना तात्पुरत्या असून काही उपाययोजना कायमस्वरूपी आहेत.
तात्पुरत्या उपाययोजनांच्या कामाला लवकरच सुरुवात केली जाणार आहे, तर कायमस्वरूपी उपाययोजना पावसाळा संपल्यानंतर केल्या जाणार आहेत. या उपाययोजना पूर्ण झाल्यास मिसिंग लिंक सुरक्षित होईल. 1249 मिमी पाऊस झाला तरी मिसिंग लिंक सुरक्षित राहील, असा दावाही अधिकाऱ्यांनी केला.
मिसिंग लिंकबाबतच्या उपाययोजनांसंबंधी आयआयटीचा अहवाल सादर झाला आहे, अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी लवकरच केली जाईल, असं एमएसआरडीसी अधीक्षक अभियंता राहुल वसईकर यांनी म्हटलं आहे.
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील नव्याने सुरू झालेल्या मिसिंग लिंकवर 6 जुलै रोजी पहाटेच्या सुमारास मोठी दरड कोसळली. लोणावळा आणि घाट परिसरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे ही दुर्घटना घडली.