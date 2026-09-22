मुंबईत धक्कादायक घटना! रेल्वे पोलिसांच्या कोठडीत तरुणाचा संशयास्पद मृत्यू, शौचालयात गेला अन्...

मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील रेल्वे पोलिसांच्या कोठडीत धक्कादायक घटना घडली आहे. 35 वर्षीय तरुणाचा संशयास्पद मृत्यू झाला असून त्याचं नाव इमरान शेख आहे. तो मूळचा मध्य प्रदेशातील खंडवा इथला रहिवासी होता. मिळालेल्या माहितीनुसार तो रोजगाराच्या शोधात दोनच दिवसांपूर्वीच मुंबईत आला होता. या घटनेमुळे मोठी खळबळ माजली असून प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत या प्रकरणाची चौकशी महाराष्ट्र गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे देण्यात आली आहे.
मध्य रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, इमरान शेखने 20 सप्टेंबर रोजी सकाळी 10.18 वाजता सीएसएमटीच्या मुख्य आरपीएफ पोस्टवर खंडव्याला जाणाऱ्या गाड्यांची चौकशी केली होती. त्यावेळी तो अत्यंत अस्वस्थ दिसत होता. त्यावेळी त्याने दावा केला की, काही लोक आपल्याला मारण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण काही वेळातच तो आक्रमक झाला आणि त्याने आरपीएफचे उपनिरीक्षक अनिकेत यांच्यावर हल्ला करत स्वतःलाही मारून घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे त्यांनी सांगितलं. अशा परिस्थितीत स्वतःला आणि इतरांना इजा पोहोचवू नये म्हणून पोलिसांनी त्याच्यावर बळाचा वापर केला.
त्यानंतर दुपारी 12.30 च्या सुमारास इमरानला शौचालय वापरण्याची परवानगी दिली गेली. तो बाथरुमला गेल्यावर सात-आठ मिनिटे आतून कोणताही प्रतिसाद आला नाही. त्यामुळे पोलिसांनी दरवाजा उघडला तर तो आत बेशुद्ध अवस्थेत आढळला. हे पाहून त्याला तत्काळ सेंट जॉर्ज रुग्णालयात दाखल केलं गेलं. पण 12.54 वाजता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. त्यानंतर या प्रकरणी जीआरपीने अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद केली. पण पोलिसांच्या मारहाणीमुळेच इमरानचा मृत्यू झाल्याचा गंभीर आरोप त्याच्या नातेवाईकांनी केल्यामुळे हे प्रकरणाला गंभीर रुप आलं आहे.
दुसरीकडे मध्य रेल्वे प्रशासनाने असा दावा केला आहे की, इमरानने आधी जीआरपी कर्मचाऱ्यांवरही हात उगारला होता. तर झडतीमध्ये इमरानकडे कोणताही मोबाईल फोन किंवा ओळखपत्र आढळले नाही. मात्र, त्याच्याजवळ रेल्वेची दोन जनरल तिकिटे सापडले आहेत. ज्यातील एक 18 सप्टेंबर 2026 चे खंडवा-भुसावळ आणि दुसरे 19 सप्टेंबर 2026 चे नाशिक-दादर प्रवासाचे तिकीट होते. त्याची ओळख आणि प्रवासाचे नेमके कारण स्पष्ट करण्यासाठी त्याचा फोटो भुसावळ विभाग आणि स्थानिक पोलिसांकडे पाठवून त्याच्या हालचालींचा तपास करण्यात येत आहे. तर आरपीएफच्या कोठडीत मृत्यू झाल्याने या घटनेला वेगळे वळण आलं असून महाराष्ट्र पोलिसांच्या सीआयडी विभागाने या प्रकरणाचा तपास हाती घेतला आहे.