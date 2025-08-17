English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईत परदेशासारखी सोय! अर्धा तास नाही आता काही मिनिटात पूर्ण होणार ‘हा’ प्रवास

Mumbai Infrastructure News: मुंबईकरांना ज्या कामासाठी अर्धा तास लागत होता आता ते काम केवळ काही मिनिटांमध्ये शक्य होणार आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 17, 2025, 09:08 AM IST
मुंबईत परदेशासारखी सोय! अर्धा तास नाही आता काही मिनिटात पूर्ण होणार ‘हा’ प्रवास
मुंबईकरांना मोठा फायदा (फोटो ट्विटरवरुन साभार)

Mumbai Infrastructure News: परदेशातील विमानतळांप्रमाणे मुंबई विमानतळावरही एक खास सुविधा सुरु झाली आहे. मेट्रो मार्गावर आता थेट मुंबई विमानतळावरुन जाता येणार आहे. 'कुलाबा वांद्रे- सीप्झ - आरे भुयारी मेट्रो' मार्गिकेतील टर्मिनल 2 मेट्रो स्थानकावरून छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनल 2 वर पोहचणे अखेर आता सोपे झाले आहे. टर्मिनल 2 मेट्रो स्थानक ते विमानतळ टर्मिनल 2 दरम्यान प्रवास थेट आणि सुकर करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) बांधलेला 88 मीटर लांबीचा पादचारी पूल अखेर गुरुवारपासून सेवेत दाखल झाला.

विमानतळावर अवघ्या काही मिनिटांमध्ये

पादचारी पूल सेवेत दाखल झाल्याने भुयारी मेट्रो स्थानकावरून थेट विमानतळावर अवघ्या काही मिनिटांमध्ये पोहचणे शक्य झाले आहे. टर्मिनल 2 मेट्रो स्थानकाद्वारे भुयारी मेट्रो 3 मार्गिका विमानतळाशी जोडण्यात आली आहे. मात्र, त्यात प्रवाशांना होणारी अडचण लक्षात घेऊन मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने पदाचारी पूल उभारला असून तो सेवेत दाखल झाला आहे. या सेवेमुळे आता ट्रॅफिकमध्ये अडकण्याचं टेन्शन संपलं असून विमानतळावर पोहोचणं अधिक सोयीस्कर होणार आहे.

प्रवाशांची अडचण काय होती?

टर्मिनल 2 मेट्रो स्थानक आणि विमानतळ टर्मिनल 2 यात बरेच अंतर असल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत होती. सामान घेऊन अंदाजे 450 मीटर प्रवास करणे अडचणीचे होत होते. या प्रवासासाठी किमान 30 मिनिटे लागत होती. त्यामुळे विमानतळावर जाणारे प्रवासी भुयारी मेट्रोने प्रवास करणे टाळत होते. आता पूल सेवेत दाखल झाल्याने आता काही मिनिटांत टर्मिनल 2 मेट्रो स्थानकावरून पोहचता येऊ लागले आहे.

कसा आहे हा नवा पूल?

(एमएमआरसी) टर्मिनल 2 मेट्रो स्थानक ते विमानतळादरम्यान (पी4 एंट्री) विशेष बस सेवा सुरू केली आहे. दुसरीकडे, राज्य सरकारने टर्मिनल 2 मेट्रो स्थानक थेट विमानतळाशी जोडण्यासाठी पादचारी पूल बांधण्याचे निर्देश 'एमएमआरडीए'ला दिले. त्यानुसार 'एमएमआरडीए'ने 88 मीटर लांब, 4.3 मीटर रुंद आणि 3 मीटर उंच पादचारी पूल बांधला. स्ट्रक्चरल स्टीलचा वापर करून हा पूल बांधण्यात आला आहे.

FAQ

मुंबई विमानतळावर कोणती नवीन सुविधा सुरू झाली आहे?
मुंबई विमानतळाच्या टर्मिनल 2 (T2) ला मेट्रो 3 मार्गिकेतील टर्मिनल 2 मेट्रो स्थानकाशी जोडणारा 88 मीटर लांबीचा पादचारी पूल गुरुवार, 14 ऑगस्ट 2025 पासून सेवेत दाखल झाला आहे. या सुविधेमुळे प्रवासी भुयारी मेट्रो स्थानकावरून थेट विमानतळावर काही मिनिटांत पोहोचू शकतात.

हा पादचारी पूल कोणी बांधला आहे?
हा पूल मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) बांधला आहे, ज्याला राज्य सरकारने टर्मिनल 2 मेट्रो स्थानक थेट विमानतळाशी जोडण्याचे निर्देश दिले होते.

या पादचारी पुलामुळे प्रवाशांना काय फायदा होणार आहे?
प्रवासी आता टर्मिनल 2 मेट्रो स्थानकावरून विमानतळाच्या टर्मिनल 2 (P4 एंट्री) वर अवघ्या काही मिनिटांत पोहोचू शकतील. यापूर्वी 450 मीटर अंतर पायी चालत जाण्यासाठी सुमारे 30 मिनिटे लागत होती, ज्यामुळे सामानासह प्रवास करणे अडचणीचे होते. आता ही अडचण दूर झाली आहे. रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी टाळून प्रवास अधिक सोयीस्कर आणि तणावमुक्त होईल.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Mumbai InfrastructureMumbai Infrastructure NewsFOBmetro 3Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport

इतर बातम्या

अर्जुन तेंडुलकर भावी पत्नी सानिया चंडोकपेक्षा वयाने लहान की...

स्पोर्ट्स