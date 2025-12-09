₹20900000 चा दंड... मुंबई महापालिकेने 'या' कंत्राटदाराला शिकवला धडा; नेमकं प्रकरण काय? जाणून घ्या

BMC Fines Contractor: गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडच्या (जीएमएलआर) तिसऱ्या टप्प्यात बांधल्या जात असलेल्या गोरेगाव पश्चिमेकडील सहा-मार्गिका असलेल्या उड्डाणपुलाची मुदत आता मे 2026 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. याआधी ही मुदत जुलै 2025 पर्यंतची होती. मात्र, मुदतीत प्रकल्पाचे काम पूर्ण न झाल्याने पालिकेकडून कंत्राटदाराला दोन कोटींहून अधिक दंड ठोठावला आहे. या उड्डाणपुलामुळे गोरेगाव पूर्व येथे मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या वाहतूककोंडीतून सुटका मिळणार आहे.
गोरेगाव-मुलुंड जोड मार्ग प्रकल्प एकूण चार टप्प्यांमध्ये प्रस्तावित आहे. टप्पा 3 (अ) मध्ये उड्डाणपूल, एलिव्हेटेड रोडरी बांधकामाचा समावेश आहे. या प्रकल्पांतर्गत दिंडोशी-गोरेगाव-फिल्मसिटी दरम्यान सहापदरी उड्डाणपुलाचे काम सुरू आहे. याची लांबी 1 हजार 265 मीटर आहे. उड्डाणपुलासाठी बॉक्स गर्डर आणि काँक्रिटचा वापर केला जात आहे. तसेच रस्ता ओलांडण्यासाठी पादचारी पूल, स्वयंचलित सरकत्या जिन्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. जीएमएलआरच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे मुलुंडमधील हवा गुणवत्ता निर्देशांक ढासळला असून, कंत्राटदाराविरोधात कारवाई केल्यानंतरही कामाच्या दर्जात सुधारणा झालेली नाही, असा आरोप भाजप आमदार मिहीर कोटेचा यांनी केला.
पहिला 1.2 किमी फ्लायओव्हर (6 लेन, पादचारी मार्ग, गोलाकार इंटरसेक्शन) मे 2026 मध्ये उघडण्याची अपेक्षा आहे, जुलै 2025 च्या मूळ मुदतीपासून उशीर झाला आहे. या उशिरासाठी मुंबई महानगरपालिकेने कंत्राटदार एस. पी. सिंघलवर 2.09 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. युटिलिटी (पाणी पाइपलाइन) आणि सोनापूर जंक्शनजवळील अतिक्रमणांमुळे विलंब होताना दिसतोय. दुहेरी बोगद्यांच्या खोदकामाची सुरुवात 2026 च्या सुरुवातीला होईल. गोरेगावमध्ये शाफ्ट खोदकाम सुरू झालं आहे. एनसीसी- जे कुमार इन्फ्राप्रोजेक्ट्स जेव्ही कंपनीद्वारे हे बोगदे बांधले जात आहेत, किंमत 6300 ते 6600 कोटी रुपये इतकी आहे.
फेज 1: नाहूर रेल्वे स्टेशनजवळील विद्यमान रोड ओव्हर ब्रिज (ROB) आणि त्याच्या दृष्टिकोनांचा विस्तार.
फेज 2: सध्याच्या 30 मीटर रुंद रस्त्याचा 45.70 मीटरपर्यंत विस्तार.
फेज 3 (अ): फ्लायओव्हर आणि एलिव्हेटेड रोटरीचे बांधकाम.
फेज 3 (ब): गोरेगावमधील दादासाहेब फाळके फिल्म सिटी जवळ 1.11 किमी लांब, 3-लेन (×3) बॉक्स बोगदा (कट-अँड-कव्हर पद्धतीने) आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालील दुहेरी बोगदे (प्रत्येक 4.7 किमी).
फेज 4: ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर नाहूर ते ऐरोली टोल प्लाझा पर्यंत प्रस्तावित फ्लायओव्हर आणि वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे व जीएमएलआरच्या जंक्शनवर व्हेइकलर अंडर पास (VUP) चे बांधकाम.
जुलै 2025 मध्ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानामधील 19.43 हेक्टर जंगल जमिनीचे हस्तांतरण मंजूर झाले. वृक्षतोडीशिवाय आणि चंद्रपूरमध्ये वनीकरण भरपाईसह केलं जाणार आहे. फेब्रुवारी 2025 मध्ये मुंबई महानगरपालिकेने 2025-26 बजेटमध्ये 1,958 कोटी रुपयांचं वाटप केले. बांधकाम सुरू असून, 13 जुलै 2024 रोजी पायाभरणी झाली. मात्र, फेज 3 मध्ये उशीर झाल्याने एक वर्षाची विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यातच आता भाजपा आमदार मीहिर कोटेचा यांनी कामाच्या गुणवत्तेवर आणि सुरक्षेवर टीका केली आहे.