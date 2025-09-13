English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
₹23487 कोटींचा खर्च पण लोकांकडून घेणार फक्त 60 रुपये! मेगा प्रोजेक्टचं काम सुरु होण्याआधीच घोषणा

Mumbai Infrastructure News: मुंबई मेट्रोच्या जाळ्यामधील हा सर्वात महत्त्वकांशी प्रकल्पांपैकी एक आहे. विशेष म्हणजे या मार्गिकेच्या उभारणीसाठी 23 हजार 487 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 13, 2025, 10:12 AM IST
₹23487 कोटींचा खर्च पण लोकांकडून घेणार फक्त 60 रुपये! मेगा प्रोजेक्टचं काम सुरु होण्याआधीच घोषणा
फडणवीस सरकारचा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो)

Mumbai Infrastructure News: वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया ही भुयारी मेट्रो 11 मार्गिका 2031 मध्ये प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहे. या मेट्रोच्या 18 किलोमीटर अंतरासाठी किती भाडं असणार आहे हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने प्रकल्प पूर्ण होण्यास 6 वर्षांचा कालावधी शिल्लक असतानाच निश्चित केलं आहे.

कुठून कुठे जाणार हा मार्ग?

मुंबई मेट्रो नेटवर्कची महत्त्वाची प्रस्तावित लाइन असलेली मेट्रो 11 ही वडाळा ते कुलाबा (गेटवे ऑफ इंडिया जवळील श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक) पर्यंतचा परिसर जोडणार आहे. ही लाइन मेट्रो लाइन 4 चा विस्तार आहे. या मेट्रोमुळे दक्षिण मुंबईला मेट्रो कनेक्टिव्हिटी देणारी पहिली प्रमुख लाइन ठरणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने 3 सप्टेंबर 2025 रोजी या प्रोजेक्टला मंजुरी दिली आहे. आता या मेट्रोच्या प्रवासाचे दर किती असतील हे निश्चित करण्यात आलं आहे. 

मार्गावर कोणती स्थानके?

आणिक बस डेपो, वडाळा डेपो (इंटरचेंज स्टेशन), सीजीएस कॉलनी, गणेशनगर, बीपीटी हॉस्पिटल, शिवडी, हाय बंब दारूखाना, भायखळा, नागपाडा, भे बाजार, सीएसएमटी, हार्मोनियम सर्कल, गेटवे ऑफ इंडिया या भागातून मेट्रो धावणार आहे.

मेट्रो 11 चा मार्ग कसा?

17.51 किमी लांबीची, ज्यात 13 किमी भूमिगत आणि 4.3 किमी उंच (उन्नत) असेल. ही लाइन वडाळा बस डेपो ते श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौकपर्यंत जाईल, आणि दक्षिण मुंबईतील प्रमुख ठिकाणे जसे की फोर्ट, क्रॉफर्ड मार्केट, फ्लोरा फाउंटन, गेटवे ऑफ इंडिया, रेगल सर्कल, बायकुल्ला, भेंडी बाजार, नगपाडा, सिवरी आणि धारावी जवळून पास होईल.

कनेक्टिव्हिटी

वडाळा येथे मेट्रो लाइन 4 शी जोडेल जी ठाण्यातील कासारवडवलीमधून येईल.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) येथे मेट्रो लाइन 3 शी इंटरचेंज होणार आहे.
हार्बर लाइन (रेय रोड) आणि सेंट्रल लाइन (सँडहर्स्ट रोड) शी जोडणारी ही मेट्रो ठरणार आहे.
मोनोरेल आणि सबर्बन रेल्वेशीही मेट्रो 11 कनेक्ट होईल.

ट्रेन आणि क्षमता

6-कार ट्रेन, कमाल वेग 80 किमी/तास, पीक आवर्समध्ये प्रत्येक अडीच मिनिटांनी ट्रेन. 

अपेक्षित प्रवासीसंख्या

2031 पर्यंत 5 लाख 80 हजार तर 2055 पर्यंत 10 लाखांपेक्षा जास्त प्रवासी असणार आहेत. 

किती असणार भाडं?

वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया या 18 किलोमीटरच्या प्रवासासाठी 60 रुपये भाडं निश्चित करण्यात आलं आहे. या निर्णयाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. मेट्रो 11 मार्गिका वडाळा येथील आणिक डेपोपासून सुरू होणार असून, तिचा शेवट गेटवे ऑफ इंडिया येथे होणार आहे. ही मेट्रो मार्गिका 17.51 किमी लांबीची असून त्यावर एकूण 14 स्थानके असतील. यात 13 भुयारी स्थानके व एका जमिनीवरील स्थानकाचा समावेश आहे. या मार्गिकेच्या उभारणीसाठी 23 हजार 487 कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून, तो भागविण्यासाठी तिकीट विक्रीव्यतिरिक्त 'नॉन फेअर बॉक्स' आणि अन्य माध्यमातूनही उत्पन्न मिळविण्याचा मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचा प्रयत्न आहे.

प्रगती आणि टाइमलाइन

पूर्वीची काही सेक्शन्स (जसे झाकरिया बंडर रोड) मध्ये बांधकाम सुरू झाले होते, पण आता काम थांबवण्यात आले आहे. इतर भागांत माती तपासणी सुरू आहे. बांधकाम 2027 मध्ये सुरू होईल आणि 2030 पर्यंत पूर्ण होईल. मुंबई मेट्रो रेल्व्ह कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) हे प्रोजेक्ट अंमलात आणेल, तर दिल्ली मेट्रो रेल्व्ह कॉर्पोरेशनने डीपीआर तयार केला आहे. ही लाइन दक्षिण मुंबईतील गर्दी कमी करेल असं सांगितलं जात आहे. पर्यटन आणि व्यवसायाला चालना देईल तसेच या मेट्रो लाईनमुळे सबर्बन रेल्वे मार्गावरील ताण कमी होईल.

