English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

एकही सिग्नल नाही, ट्रॅफिक नाही... मुंबईतून 25 व्या मिनिटात ठाण्यात; प्रोजेक्टचं काम सुरु; MMRDA नं डेडलाईनही सांगितली

Mumbai Infrastructure Projects: दक्षिण मुंबईमधील गेट वे ऑफ इंडियावरुन ठाण्यात अवघ्या अर्ध्या तासामध्ये पोहोचणं शक्य होणार आहे असं सांगितल्यास तुम्हाला नक्कीच याचं आश्चर्य वाटेल. मात्र हे सत्यात अवतरणार आहे एका प्रोजेक्टमुळे, हा प्रोजेक्ट कोण आणि कसा आहे ते जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 9, 2025, 10:02 AM IST
एकही सिग्नल नाही, ट्रॅफिक नाही... मुंबईतून 25 व्या मिनिटात ठाण्यात; प्रोजेक्टचं काम सुरु; MMRDA नं डेडलाईनही सांगितली
हा प्रकल्प गेमचेंजर ठरणार आहे (प्रातिनिधिक फोटो)

Mumbai Infrastructure Projects: पूर्व मुक्त मार्ग म्हणजेच इस्टर्न फ्रीवेच्या (Eastern Freeway) विस्तार करण्याचा निर्णय मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) घेतला आहे. या विस्तार धोरणाअंतर्गत चेंबूर जवळील छेडा नगर ते ठाण्याच्या आनंद नगर पर्यंत 2682 कोटी रुपयांच्या उन्नत मार्गाचे काम सुरू करण्यात आलं आहे. सदर प्रकल्पामुळे ठाणे आणि दक्षिण मुंबईमधील अंतर साधारण दीड तासावरुन अवघ्या अर्ध्या तासांवर येणार आहे. नेमका हा प्रोजेक्ट काय आहे जे पाहूयात...

Add Zee News as a Preferred Source

नेमका प्लॅन काय आहे?

दक्षिण मुंबई आणि ठाणेदरम्यान सिग्नल-मुक्त प्रवासासाठी एमएमआरडीएने इस्टर्न फ्रीवेचा विस्तार करण्याची योजना आखली आहे. याचा एक भाग म्हणून, विकास प्राधिकरणाने घाटकोपरमधील छेडा नगर ते ठाण्याच्या आनंद नगर पर्यंत उन्नत मार्ग बांधण्याची योजना हाती घेतली आहे.

कुठून जाणार हा मार्ग?

सध्या, इस्टर्न फ्रीवे पूर्व उपनगरातील मानखुर्द येथे संपतो. फ्रीवेचा विस्तार करून, नवीन उन्नत मार्ग छेडा नगरपासून फ्रीवेच्या लँडिंगजवळ सुरू होईल. एकूण 13.90 किमी लांबीचा हा मार्ग घाटकोपरमधून रमाबाई नगर, विक्रोळी, कांजूरमार्ग, जेव्हीएलआर, ऐरोली, मुलुंड मार्गे जाईल आणि शेवटी ठाण्यातील आनंद नगर येथे संपेल.

नाशिकला जाणाऱ्यांचा प्रवास सुसाट

ठाण्यात, हा प्रकल्प नंतर ठाणे शहरातील आनंद नगर ते साकेत प्रकल्पातील मुलुंड ऑक्ट्रोय नाका येथे आणखी एका उन्नत कॉरिडॉरशी जोडला जाईल. त्यामुळे मुंबईहून नाशिककडे जाणाऱ्या वाहनांचा प्रवास अधिक जलद होणार आहे.

मुलुंड, ऐरोली, विक्रोळीला जाण्यासाठी जंक्शन

दक्षिणेकडे जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी, प्राधिकरणाने मुलुंड चेक नाका, ऐरोली जंक्शनजवळ आणि विक्रोळी जंक्शनजवळ - तीन ठिकाणी बाहेर पडण्यासाठी आणि प्रवेश करण्यासाठी दोन-लेन अप आणि डाउन रॅम्प प्रस्तावित केले आहेत.

वैशिष्ट्ये काय?

हा प्रकल्प 13.90 किमी लांबीचा आहे आणि त्याची रुंदी 25 मीटर आहे. प्रत्येक कॅरेजवेवर तीन लेन असल्याने, कॉरिडॉरमध्ये एकूण सहा लेन असतील. दरम्यान, स्पॅनची लांबी 40 मीटर आहे.

सध्याची स्थिती

एमएमआरडीएने सध्या प्राथमिक सर्वेक्षण आणि चाचणी पाइलिंगचे काम पूर्ण केले आहे. या प्रकल्पामुळे पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील सुमारे 700 झाडांवर परिणाम होणार असल्याने, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने झाडांवर नोटिसा देखील लावल्या आहेत.

किती काम झालंय?

सध्या, प्राधिकरण भू-तांत्रिक तपासणी आणि उपयुक्तता ओळखण्याचे काम करत आहे. याशिवाय, जमिनीवर खांब टाकण्याचे काम सुरू झाले आहे. आतापर्यंत, सुमारे 5.38 टक्के प्रत्यक्ष काम पूर्ण झाले आहे.

बांधकामाची वेळ

प्रकल्पाच्या कामाला चार वर्षे लागण्याचा अंदाज आहे. एकूण कालावधीपैकी 12 महिने डिझाइन आणि पर्यावरण मंजुरीसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत, तर बांधकाम 36 महिन्यांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

प्रशासनाचे म्हणणे काय?

एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त, आयएएस डॉ. संजय मुखर्जी यांनी या प्रकल्पाबद्दलची माहिती दिली. “‘मुंबई इन मिनिट्स’ उपक्रमांतर्गत, आम्ही मुंबई महानगर प्रदेशात शहरी कनेक्टिव्हिटीची पुनर्कल्पना करत आहोत. एकदा पूर्ण झाल्यानंतर, हा कॉरिडॉर दक्षिण मुंबई ते ठाणे-साकेत प्रवास अखंड - सिग्नल-मुक्त आणि वेळेच्या दृष्टीने कार्यक्षम करेल. प्रवासी 20 ते 25 मिनिटांत त्यांच्या गंतव्यस्थानावर पोहोचू शकतील, ज्यामुळे गर्दी कमी होईल आणि प्रादेशिक गतिशीलता सुधारेल. शहरातील रस्ते आणि मेट्रो नेटवर्क एकत्रित करण्याच्या आमच्या प्रयत्नांमध्ये हा प्रकल्प एक महत्त्वाचा दुवा आहे,” असं मुखर्जी म्हणाले.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Mumbai infrastructure projectsinfrastructure projectseastern freewayextensiontravel time

इतर बातम्या

Team India Schedule: ऑस्ट्रेलिया दौरा संपला, आता टीम इंडिया...

स्पोर्ट्स