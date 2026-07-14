मुंबई हादरली! लग्नाचा हट्ट अन् वाद..., बॉयफ्रेंडने अल्पवयीन मुलीला निर्घृणपणे संपवलं

प्रेम प्रकरणामुळे मुंबईतील कांदिवलीमध्ये 17 वर्षीय तरुणीची हत्या करण्यात आली. कांदिवली पूर्वच्या समतानगर परिसरातील ही धक्कादायक घटना आहे. त्या तरुणीचा मृतदेह दामूनगर जंगलात सापडल्यानंतर एकच खळबळ माजली आहे. त्या तरूणीची ओळख झाली असून सिद्धी विश्वकर्मा असं तिचं नाव आहे. पोलिसांनी काही तासांमध्ये या प्रकरणाची तपास चक्र फिरवली आणि तिच्या मारेकऱ्याला अटक केली. पोलिसांनी सिद्धीच्या हत्येबद्दल प्रियकराला अटक केली आहे. पोलिसांनी सांगितलं की, प्रेमसंबंध आणि लग्नाच्या वादातून ही हत्या करण्यात आलाचा प्राथमिक अंदाज आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार शुक्रवारी सकाळी 11 वाजताच्या सुमारास दामूनगरमधील जंगल परिसरात एक अज्ञात तरुणीचा मृतदेह सापडला. घटनास्थळावर पोलीस, गुन्हे शाखा आणि फॉरेन्सिक पथकाने तपासणी केली. त्यानंतर घटनास्थळाचा पंचनामाही त्यांनी केला.
पोलिसांनी मृत तरुणीची ओळख शोधण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल कॉल डिटेल्स, लोकेशन आणि अन्य तांत्रिक पुरावे जमा केले. त्यानंतर या सगळ्याचा आधारे पोलिसांनी संशयित सूरज वाघमारे याला अटक केली. पोलिसांचा प्राथमिक अंदाजानुसार अल्पवयीन मुलगी ही सूरजकडे लग्न करण्याचा आग्रह करत होती. या कारणामुळे त्या दोघांमध्ये सतत वाद होते होते. या वादातून तिच्या बॉयफ्रेंडने तिच्या गळ्यावर चाकूने वार करून हत्या करण्यात आली. या प्रकरणात समतानगर पोलीस पुढील तपास करत आहेत.
दरम्यान मोशी दुर्घटनेत नऊ निष्पाप कामगारांचा जीव गेला आणि आता या मृत्यूला जबाबदार कोण, याचं उत्तर शोधण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झालीये. या प्रकरणात अँथोनी लारा रिन्यूयेबल एनर्जी कंपनीचे प्रकल्प प्रमुख अशोककुमार गुप्ता यांना पोलिसांनी अटक केलीये. तर कंपनीचे सुरक्षा अधिकारी विजय सपकाळ यांचा पोलीस शोध घेतायत. पोलिसांच्या तपासात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्यात. दुर्घटनाग्रस्त ठिकाणी काम सुरू असताना सुरक्षेच्या आवश्यक नियमांचं पालन करण्यात आलं नव्हतं. कामगारांसाठी आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आल्या नव्हत्या. इतकंच नाही, तर संबंधित कामाबाबत प्रशासनाला आवश्यक माहितीही देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे गुप्ता आणि सपकाळवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.
या घटनेला पालिकेचा पर्यावरण विभागही तितकाच जबाबदार आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आयुक्तांनी पर्यावरण विभागाचे प्रमुख संजय कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंत्याला नोटीस पाठवत घटनेसंदर्भात स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिलेत. नियमबाह्य काम झालं असताना त्याची माहिती लपवल्याचा आरोप नोटीशीतून करण्यात आलाय. या दोघांचे आधिकारही काढून घेण्यात आलेत.