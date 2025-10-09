English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भुकेने तडफडून मेलेल्या कबुतरांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी जैन समाजाची प्रार्थनासभा; तारीख, ठिकाण ठरलं

Mumbai Kabutar Khana Ban Issue: मुंबईतील कबुतरखान्यांचा विषय मार्गी लागला असं वाटत असतानाच आता जैन समाजाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 9, 2025, 07:08 AM IST
जैन समाजाने घेतला मोठा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - रॉयटर्स)

Mumbai Kabutar Khana Ban Issue: मुंबईतील कबुतरखाना प्रकरण थंडावलं असल्याचं वाटत असतानाच आता जैन समुदायाने कबुतरांसाठी लढा सुरूच ठेवण्याचा मानस केला आहे. याचसंदर्भातील एका विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन शनिवारी म्हणजेच, 11 ऑक्टोबर रोजी करण्यात आलं आहे. मुंबई महानगरपालिकेने कबुतरखाने बंद केल्यामुळे मृत्यू झालेल्या कबुतरांच्या आत्म्याला शांती मिळावी म्हणून जैन समुदायाने प्रार्थना सभेचे आयोजन केले असून, यापुढे आंदोलनाची दिशा धर्मसभेत ठरवली जाणार आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

कबुतरांची विष्ठा व पिसांमुळे श्वसनाचे आजार होत असल्यामुळे अनेक वर्षांपासून मुंबईतील कबुतरखाने बंद करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात होती. त्यानुसार, राज्य शासनाने कबुतरांमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या लक्षात घेऊन पावसाळी अधिवेशनात कबुतरखाने बंद करण्यासाठी तात्काळ मोहीम राबवण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाला दिले. त्यांनतर, महापालिकेने कबुतरखान्यांविरोधातील कारवाई सुरु केली. मात्र कबुतरखाने बंद करण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयाला अद्यापही जैन समुदायाकडून विरोध होत आहे. यापुढे कबुतरांना न्याय देण्यासाठी कोणती रणनीती आखायची, हे ठरविण्यासाठी दादर येथे 11 ऑक्टोबर रोजी धर्मसभा आयोजित करण्यात आली आहे.

कोणकोणत्या संस्था या प्रार्थनेत होणार सहभागी?

दरम्यान, दादरमधील कबुतरखान्यावरील कारवाई विरोधात जैन समुदायाने आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर वाद चिघळला. त्यानंतर आतापर्यंत कबुतरखाने पुन्हा सुरु व्हावेत, यासाठी जैन समुदाय विविध प्रयत्न करत आहे. अनेक वेळा मागणी करूनही प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने जैन समुदायाने येत्या 11 ऑक्टोबर रोजी दादर येथील योगी सभागृहात धर्म सभा आयोजित केली आहे. सकल जैन समाज, महावीर मिशन ट्रस्ट, शेरी ऍन्ड दिया फाउंडेशन, कुलाबा सकल जैन संघ, जैन इंटरनॅशनल सेवा ऑर्गनायझेशन फाउंडेशन आदी संस्था या सभेत सहभागी होणार आहेत. याबाबत पत्रकार परिषदेत माहिती देण्यात आली. कबुतरखाने बंद झाल्यापासून हजारो कबुतरांचा भुकेने तडफडून मृत्यू झाला असून त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळावी, यासाठी सभेत प्रार्थना करण्यात येणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.

दिवसातून तीन ते चार वेळा कबुतरखान्यांची स्वच्छता करण्याचे आदेश द्यावेत

कबुतरांच्या विष्ठेतून आजार पसरत असतील तर महापालिकेने दिवसातून तीन ते चार वेळा कबुतरखान्यांची स्वच्छता करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले पाहिजेत. मुंबईकर त्यासाठी पालिकेला कर देतात, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यावेळी शेरी ऍन्ड दिया फाउंडेशनचे राकेश कोठारी, जिसो फाउंडेशनचे सुरेश पुरनिया, महेंद्र जैन, निलेश चंद्रमुनी आदी उपस्थित होते. आता 11 तारखेच्या या बैठकीमध्ये काय घडतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

