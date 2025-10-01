English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

विद्यार्थ्यांनी कपाळावर टिळा - टिकली, हातात धागा अथवा बांगड्या घातल्यास...; मुंबईतील प्रसिद्ध शाळेतील अजब फतवा

Maharashtra School  News: मुंबईजवळील कल्याणमधील प्रसिद्ध शाळेने विद्यार्थ्यांबद्दल अजब फतवा काढला आहे. त्यानंतर पालकांमध्ये संतापाची लाट आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Oct 1, 2025, 09:44 AM IST
विद्यार्थ्यांनी कपाळावर टिळा - टिकली, हातात धागा अथवा बांगड्या घातल्यास...; मुंबईतील प्रसिद्ध शाळेतील अजब फतवा

Kalyan School Controversy : मुंबईजवळी कल्याणमधील एका प्रसिद्ध शाळेने काढलेल्या फतव्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटलंय. या शाळेने विद्यार्थ्यांना कपाळावर टिळा, टिकली तर हाताला राखी, धागा किंवा बांगड्या घालू नये असा फतवा काढला आहे. एवढंच नाही तर या नियमाचे उल्लंघन केल्यास शिक्षा देण्यात येईल, असा इशाराही दिला आहे. त्यामुळे या अजब फतव्यानंतर पालकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. या अजब फतवा कल्याणमधील श्रीमती कांताबाई चंदुलाल गांधी इंग्लिश स्कूल या प्रसिद्ध शाळेने काढला आहे. या फतव्यानंतर पालकांनी शाळेविरोधात शिक्षण विभागाकडे तक्रार दाखल केली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मिळालेल्या माहितीनुसार पालकांनी शाळेच्या अजब फतव्याविरोधात नाराजी दर्शविण्यासाठी शिक्षण विभागाकडे तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीची शिक्षण विभागाने दखल घेत शाळेला नोटीस बजावली असून शाळेवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिलं आहे. तक्रारी नंतर केडीएमसीने शाळेला नोटीस बजावली असून या प्रकरणाबद्दल खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

शाळेने मुलांना त्यांना कपाळावर टिका, हातात राखी किंबा धागा घालण्यास मनाई केली आहे. तर मुलींना बांगड्या आणि कपाळावर टिकली लावण्यास बंदी लावली आहे. जर या नियमाचे उल्लंघन केल्यास विद्यार्थ्यांना शिक्षा करण्यात येईल असं पालकांना बजावलं आहे. त्यामुळे संतप्त पालकांनी या निर्णयाविरोधातठाकरे गटाचे कल्याण विधानसभा संघटक रुपेश भोईर यांना गाठून शाळेविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. त्यानंतर रुपेश भोईर यांनी कल्याण-डोंबिवली महापालिका शिक्षण विभागाकडे हे प्रकरण लावून धरलं आहे. कल्याण डोंबिवली मनपा शिक्षण विभागाने या घटनेची तातडीने दखल घेत शाळेला नोटीस पाठवून तातडीने खुलासा देण्याचे आदेश दिले आहेत. तर काही पालकांनी उबाठा गटाकडे या प्रकरणासंबंधी तक्रार केल्यानंतर त्यांनीही शिक्षण विभागाला पत्रव्यवहार करुन प्रकरणाची चौकशी करण्याबद्दल विनंती केली आहे. 

FAQ

1: ही घटना कोणत्या शाळेशी संबंधित आहे?
उत्तर: ही घटना कल्याणमधील श्रीमती कांताबाई चंदुलाल गांधी इंग्लिश स्कूल (के सी गांधी शाळा) शी संबंधित आहे. ही एक नामांकित शाळा आहे.

2: शाळेने कोणता 'फतवा' काढला आहे?
उत्तर: शाळा प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना कपाळावर टिळा किंवा टिकली लावण्यावर बंदी घातली आहे. तसेच, विद्यार्थिनींनी राखी, धागा किंवा बांगड्या बांधणे/घालणे यावरही बंदी आहे. याचे पालन न केल्यास शिक्षा दिली जाईल, असा नियम शाळेने जाहीर केला आहे.

3: या निर्णयामुळे काय वाद झाला?
उत्तर: या अजब नियमामुळे पालक संतप्त झाले आणि त्यांनी शाळेच्या निर्णयाला धक्का लावला. हा निर्णय धार्मिक आणि सांस्कृतिक स्वातंत्र्यावर हल्ला असल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
educationkdmckalyanschoolSMT K C Gandhi English School Kalyan

इतर बातम्या

75व्या वर्षी लग्न केलं पण हनिमूनची रात्र ठरली शेवटची...; सक...

भारत