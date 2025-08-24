English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Lalbaugcha Raja 2025 First Look : लालबागच्या राजाची पहिली झलक कुठे आणि किती वाजता पाहता येणार?

Lalbaugcha Raja 2025 First Look: लालबागच्या राजाच्या दर्शनाची भाविकांना ओढ लागली आहे. अवघ्या काही तासांतच होणार लालबागच्या राजाचे दर्शन. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 24, 2025, 05:07 PM IST
देशभरातील लाखो लोक ज्या गणेशोत्सवाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत तो सण अवघ्या दोन दिवसांवर आला आहे. तसेच आज लाखो भाविकांचा 'नवसाचा गणपती' म्हणजे लालबागच्या राजाचे पहिले दर्शन भाविकांना मिळणार आहे. दरवर्षी, गणेश चतुर्थीच्या दोन दिवस आधी, लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ गणपती बाप्पाच्या मूर्तीचे अनावरण करते. यावर्षीही भाविक 'लालबागच्या राजाचा First Look' काही तासांत पाहता येणार आहे. 

पहिली झलक कधी आणि कुठे असेल? 

आज, रविवार, 24 ऑगस्ट 2025 रोजी संध्याकाळी 7 वाजता, मंडळातर्फे लालबाग मार्केटमध्ये बाप्पाच्या मूर्तीचे पहिले दर्शन आयोजित केले जाईल. मोठ्या संख्येने भाविक येथे पोहोचतील आणि बाप्पाचे दर्शन घेतील. वातावरण पूर्णपणे भक्तीपूर्ण आणि उत्साहाने भरलेले असण्याची अपेक्षा आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LalbaugchaRaja (@lalbaugcharaja)

लालबाच्या राजाची पहिली झलक https://www.youtube.com/@LalbaugRaja या लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या अधिकृत युट्यूब चॅनलवर पाहता येणार आहे. 

लालबागच्या राजाच्या देखाव्याची चर्चा? 

लालबागच्या राजाचं दर्शन घेण्यासाठी भाविक लांबून लांबून येत असतात. तसंच "नवसाला पावणारा बाप्पा' म्हणून लोकप्रिय असलेल्या या बाप्पाला अनेकजण नवस करतात. हा नवस फेडण्यासाठी येतात. तसेच देखावा.. लालबागच्या राजाचा देखावा हा चर्चेचा विषय असतो. यंदा गणेशोत्सवाच्या अगोदरच लालबागच्या राजाच्या गेटचे किंवा देखाव्याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. 

गणेशोत्सव कधी होणार सुरुवात?

या वर्षी गणेशोत्सवाचा मुख्य कार्यक्रम बुधवार, २७ ऑगस्ट ते शनिवार, ६ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत असेल. दहा दिवस देशभरातून लाखो भाविक लालबागच्या राजाचे दर्शन घेण्यासाठी मुंबईत येतील. येथे भाविकांची मोठी गर्दी जमते आणि लोक बाप्पाचे दर्शन घेण्यासाठी लांब रांगेत उभे राहतात.

तुम्ही ऑनलाइन दर्शन देखील पाहू शकता

जे भाविक मुंबईत येऊन थेट दर्शन घेऊ शकणार नाहीत त्यांनाही बाप्पाची झलक पाहता येईल. मंडळाकडून दर्शनाचे थेट प्रक्षेपण केले जाईल. मंडळाच्या अधिकृत YouTube चॅनेल @LalbaugRaja वर भाविकांना लालबागच्या राजाची २०२५ ची पहिली झलक पाहता येईल.

लालबागचा राजा का खास आहे?

लालबागच्या राजाला केवळ मुंबईचाच नाही तर संपूर्ण देशाचा राजा म्हटले जाते. देश-विदेशातील भाविक येथे येऊन नवस करतात आणि गणपती बाप्पा देखील इच्छा पूर्ण करतात. म्हणूनच याला "नवसाला पावनार राजा" (इच्छेचा देव) असेही म्हणतात. पहिल्या दर्शनाबद्दल भाविकांमध्ये खूप उत्साह आहे. लालबाग परिसरात सकाळपासूनच गर्दी आहे. दुकाने सजवण्यात आली आहेत, मंडप रोषणाई करण्यात आली आहे आणि लोक बाप्पाच्या स्वागतासाठी उत्सुक आहेत. सेलिब्रिटींपासून ते अगदी सामान्यांपर्यंत सगळ्यांना लालबागचा राजा आपला वाटतो. 

