Marathi News
मुंबईतील सर्वात मोठे स्विमिंग पूल; एकाचवेळी शेकडो लोकांना पोहण्याचा आनंद लुटता येईल!

Mumbai largest Swimming Pool: महाराष्ट्र कामगार क्रिडा भवनमधील हा स्विमिंग पूल 50 मीटर लांबीचा आणि 188.5 मीटर रुंदीचा आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 23, 2025, 07:22 PM IST
स्विमिंग पूल

Mumbai largest Swimming Pool: मुंबईचा सर्वात मोठा इनडोअर स्विमिंग पूल परळमध्ये पुन्हा सुरु झालाय. महाराष्ट्र कामगार क्रिडा भवन परिसरात तुम्हाला आता स्विमिंगचा आनंद घेता येणार आहे. हा पूल  कोविड-19 महामारी आणि त्यानंतरच्या दुरुस्तीमुळे बराच मोठा काळ बंद होता. पण आता तो पुन्हा जनतेसाठी खुला झाला आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

महाराष्ट्र कामगार क्रिडा भवनमधील हा स्विमिंग पूल 50 मीटर लांबीचा आणि 188.5 मीटर रुंदीचा आहे. याचे खोल टोक 12 फूट आणि उथळ टोक 3 फूट आहे. 1 नोव्हेंबर 2025 पासून पुन्हा सुरू झालेल्या या पूलाचे पाणी टोपाझ निळे चमकते. येथे आता मनोरंजक आणि स्पर्धात्मक स्वीमर दोन्हींसाठी सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत.

मुंबईचा सर्वोत्तम इनडोअर पूल

हा पूल ऑलिंपिक आकाराचा नाही ज्याला 25 मीटर रुंदी लागते. पण मुंबईतील इतर इनडोअर पूल बहुतेक 25 मीटर लांबीचे असल्याने हा सर्वात मोठा आहे. 2010 अॅझियन गेम्समध्ये ५० मीटर बटरफ्लायमध्ये कांस्य पदकविजेता आणि अर्जुन पुरस्कारप्राप्त ऑलिंपियन स्वीमर वीरधवल खाडे यांनी यावर मिड डे इंग्रजी दैनिकाला यासंदर्भात मुलाखत दिली आहे. खाडे हे अॅक्वाटिक्सचे मुख्य प्रशिक्षक आहेत. “1 नोव्हेंबरला पूल जनतेसाठी खुला झाला. याची रुंदी ६.५ मीटर कमी असली तरी तो मुंबईचा हा सर्वात मोठा इनडोअर पूल आहे.  उथळ भागात नवशिके स्वीमर फ्लोटेशन डिव्हाइसेस वापरून सराव करतात तर स्पर्धेत उतरणारे स्वीमर डायव्हिंग ब्लॉक्सचा वापर करतात. फिटनेस आणि शिकण्याच्या वर्गांसाठी नवीन नोंदण्या मोठ्या प्रमाणात होत असल्याची माहिती स्पोर्टिक्वो स्विम स्कूलचे प्रशिक्षक अहमद अन्सारी यांनी दिली.

दुरुस्ती आणि नवीन सुधारणा

कोरोना महामारीत बंद झालेला हा पूल आता कामगार परिसराच्या मोठ्या फेसलिफ्टचा भाग म्हणून अपग्रेड झाला आहे. यात फ्लडलाइट सुविधा, कॉर्पोरेट सदस्यांसाठी नवीन व्यवस्था समाविष्ट आहे. हा पूल कामगार आणि जनतेसाठी हब आहे, ज्यात कामगारांसाठी नाममात्र शुल्क आहे, अशी प्रतिक्रिया  कामगार कल्याण आयुक्त भास्कर मारुती मोराडे आणि पीआरओ मनोज आर. बागले यांनी दिली. मोराडे म्हणाले, “कामगारांना या सुविधांसाठी फारच कमी शुल्क भरावे लागते. आमचा उद्देश या वर्गातून खेळाडू चॅम्पियन तयार करणे आहे.” नवीन सुधारणांमध्ये आर्चरी रेंज, रायफल रेंज, किकबॉक्सिंग स्पेस, लायब्ररी आणि आर्ट गॅलरीचा समावेश आहे, ज्यात दुरुस्ती सुरू आहे. पुन्हा सुरू झाल्यापासून सुमारे 200 सदस्य नोंदणीकृत झाले असून, आधुनिक बदलत्या खोल्या जोडल्या गेल्या असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

महिलांसाठी काय खास?

परिसरातील मिल क्षेत्र आता हाय-राइज इमारतींनी वेढले असले तरी पूलाच्या छतामुळे गोपनीयता मिळते, विशेषतः महिलांसाठी हे फायदेशीर आहे. हा सार्वजनिक पूल सोयीस्कर स्थानामुळे उपलब्ध आहे. खास करून लहान ठिकाणांत सराव करणे सोपे होते.” खासगी क्लबच्या तुलनेत येथे परवडणाऱ्या दरांमुळे जनतेला फायदा होतो, असेही ते म्हणाले. 

FAQ 

प्रश्न: परळेतील हा स्विमिंग पूल कधीपासून जनतेसाठी पुन्हा सुरू झाला आणि त्याचा आकार किती आहे?

उत्तर: हा पूल १ नोव्हेंबर २०२५ पासून जनतेसाठी पुन्हा खुला झाला आहे. तो ५० मीटर लांबीचा × १८.५ मीटर रुंदीचा असून मुंबईतील सर्वात मोठा इनडोअर स्विमिंग पूल आहे.

प्रश्न: नवशिक्या आणि स्पर्धात्मक पोहणाऱ्यांसाठी येथे काय सुविधा आहेत?

उत्तर: उथळ भागात (३ फूट) नवशिके आणि लहान मुले फ्लोटेशन डिव्हाइसेससह सराव करू शकतात, तर खोल भागात (१२ फूट) डायव्हिंग ब्लॉक्ससह स्पर्धात्मक पोहणाऱ्यांसाठी सुविधा आहे. महिलांसाठीही छतामुळे गोपनीयता मिळते.

