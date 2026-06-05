Mumbai Local : सेंट्रल रेल्वेचा आसनगाव-कसारा दरम्यान मेगाब्लॉक, कसा असेल लोकलचा रुट

मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागातील आटगाव स्थानकावर नवीन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली बसवण्यासाठी आणि जुने पॅनल काढण्यासाठी मेगा ब्लॉक लागू केला जात आहे. परिणामी, शनिवार, 6 जून ते रविवार, 7 जून या कालावधीत आसगाव आणि थानसिट स्थानकांदरम्यान विशेष वाहतूक आणि पॉवर ब्लॉक लागू केला जाईल. या ब्लॉकदरम्यान आसगाव आणि कसारा स्थानकांदरम्यान उपनगरीय सेवा उपलब्ध नसतील. या कालावधीत सीएसएमटी-कल्याण विभागातील मुख्य मार्गावर कोणताही मेगा ब्लॉक नसेल. हा ब्लॉक शनिवारी दुपारी 2 वाजल्यापासून ते रविवारी दुपारी 3 वाजेपर्यंत असेल.
गाड्या रद्द करणे – (प्रवास सुरू होण्याची तारीख) 6 जून
11011 - सीएसएमटी-धुळे एक्सप्रेस
11012 धुळे-सीएसएमटी एक्सप्रेस
12109 सीएसएमटी-मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस
121110 मनमाड-सीएसएमटी पंचवटी एक्सप्रेस
17611 हजूर साहिब नांदेड-सीएसएमटी एक्स्प्रेस मनमाड येथे शॉर्ट टर्मिनेशन
12072 हिंगोली डेक्कन-सीएसएमटी जन शताब्दी एक्स्प्रेस नाशिकरोड येथे शॉर्ट टर्मिनेशन
17612 सीएसएमटी-हजूर साहिब नांदेड एक्सप्रेस मनमाडहून लहान
12071 सीएसएमटी-हिंगोली डेक्कन जन शताब्दी एक्सप्रेस नाशिक रोड येथून सुरू होणारी छोटी फेरी
120809 सीएसएमटी-हावडा मेल ही गाडी सीएसएमटी येथून ०७.०६.२०२६ रोजी ०१:२० वाजता पुन्हा नियोजित केली जाईल
12322 सीएसएमटी-हावडा मेल (प्रारंभ दिनांक ०६.०६.२०२६) ही गाडी सीएसएमटी येथून ०७.०६.२०२६ रोजी ०१:३० वाजता पुन्हा नियोजित केली जाईल
11057 सीएसएमटी-अमृतसर एक्सप्रेस (प्रारंभ दिनांक) ०६.०६.२०२६) CSMT वरून पुनर्निर्धारित केली जाईल. आता ०७.०६.२०२६ रोजी ०२:०० वाजता सुटेल
01079CSMT-गोरखपूर स्पेशल (प्रवासाची सुरुवात ०६.०६.२०२६) CSMT वरून ०७.०६.२०२६ रोजी ०४:०० वाजता सुटेल
22177 CSMT-बनारस महानगरी एक्सप्रेस (प्रवासाची सुरुवात ०७.०६.२०२६) CSMT वरून ०२:१५ वाजता सुटेल.
02141 CSMT-नागपूर स्पेशल (प्रवासाची सुरुवात तारीख 07.06.2026) ही गाडी CSMT येथून 07.06.2026 रोजी 02:30 वाजता सुटण्यासाठी पुनर्निर्धारित करण्यात आली आहे.
मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात आटगाव स्थानकावर नवीन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी; तसेच जुन्या पॅनेल काढण्यासाठी 6 जून रोजी विशेष वाहतूक आणि पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. हा ब्लॉक आसनगाव आणि तानशेत स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन मार्गावर घेण्यात येणार आहे. या ब्लाॅकमुळे अनेक मेल-एक्स्प्रेस रद्द होतील. आसनगाव ते कसारा लोकल सेवा बंद असल्याने प्रवाशांना थेट सीएसएमटी – कसारा लोकल सेवा उपलब्ध होणार नाही.
हा ब्लॉक 6 जून रोजी दुपारी 2 वाजल्यापासून मध्यरात्री 3 पर्यंत असणार आहे. या कामामुळे मेल-एक्स्प्रेस आणि लोकल सेवांवर मोठा परिणाम होणार आहे. मात्र, शनिवार – रविवारी सीएसएमटी – कल्याण मुख्य मार्गावर कोणताही मेगाब्लॉक घेण्यात येणार नसल्याचे मध्य रेल्वेने स्पष्ट केले. ब्लॉकदरम्यान आसनगाव आणि कसारादरम्यान लोकल सेवा पूर्णपणे बंद राहणार आहे. सीएसएमटीहून कसाऱ्याकडे जाणाऱ्या अनेक लोकल आसनगाव, खडवली, टिटवाळा आणि कल्याण येथेच थांबविण्यात येणार आहेत. तसेच कसाऱ्याहून सीएसएमटीकडे येणाऱ्या लोकल आसनगाव येथून सुरू करण्यात येतील.