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अंबरनाथ लोकलमध्ये रक्तरंजित थरार! तीन जणांच्या टोळक्याकडून तरुणावर कोयत्याने सपासप वार

मुंबईहून अंबरनाथला जाणाऱ्या लोकल ट्रेनमध्ये एका प्रवाशावर कोयत्याने हल्ला झाला. जखमी प्रवाशाला कल्याण येथील रुक्मिणीबाई रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 16, 2026, 08:20 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:20 AM IST
अंबरनाथ लोकलमध्ये रक्तरंजित थरार! तीन जणांच्या टोळक्याकडून तरुणावर कोयत्याने सपासप वार
Image Credit: mumbai local 3 men attacked on youth by koyta inside moving csmt ambarnath local train

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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अंबरनाथ लोकलमध्ये रक्तरंजित थरार! तीन जणांच्या टोळक्याकडून तरुणावर कोयत्याने सपासप वार
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