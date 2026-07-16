अंबरनाथ लोकलमध्ये रक्तरंजित थरार! तीन जणांच्या टोळक्याकडून तरुणावर कोयत्याने सपासप वार

मुंबईकरांची लाइफलाइन असलेली लोकल खरंच सुरक्षित आहे का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. काही दिवसांपूर्वी लोकलमध्ये एका तरुणाची हत्या करण्यात आली होती. या प्रसंग ताजा असतानाच आणखी एका घटनेने मुंबई हादरली आहे. बुधवारी रात्रीच्या सुमारास लोकलमध्ये एका प्रवाशावर कोयत्याने हल्ला करण्यात आला. अंबरनाथला जाणाऱ्या लोकलमधील ही घटना घडली असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र या निमित्ताने पुन्हा एकदा लोकलमधील सुरक्षेचा प्रश्न कायम आहे.
मुंबईहून अंबरनाथला जाणाऱ्या लोकल ट्रेनमध्ये एका प्रवाशावर कोयत्याने हल्ला झाला. जखमी प्रवाशाला कल्याण येथील रुक्मिणीबाई रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ही घटना ठाकुर्ली रेल्वे स्टेशनवर मध्यरात्री 12.10च्या सुमारास घडली. जनरल डब्यात जागेवरून दोन प्रवाशांमध्ये वाद सुरू होता. त्यातूनच ही घटना घडली असल्याचे समोर आले आहे.
जनरल डब्यात जागेवरून दोन प्रवाशांमध्ये वाद सुरू होता. ट्रेन ठाकुर्ली स्टेशनवर पोहोचताच तीन प्रवाशांनी दुसऱ्या एका प्रवाशावर कोयत्याने हल्ला केला आणि हल्लेखोर ठाकुर्ली स्टेशनवर उतरले आणि फरार झाले. कल्याण स्टेशनवर रेल्वे पोलिसांनी जखमी प्रवाशाला कल्याण येथील रुक्मिणीबाई रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
दरम्यान, मुंबई लोकलमध्ये झालेल्या हत्येनंतर प्रशासनाने काही नियम कडक केले होते. त्यातीलच एक नियम म्हणजे मुंबई लोकलमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी रेल्वे प्रशासनाने आणि रेल्वे पोलिसांनी (GRP) धारदार शस्त्रे आणि चाकू बाळगण्यास कडक बंदी घातली आहे. लोकलमध्ये चाकू किंवा इतर धारदार वस्तू आढळल्यास दंडात्मक कारवाईसह कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. मात्र असे असतानाही प्रवाशावर कोयता हल्ला कसा झाला? या प्रवाशांची तपासणी झाली नव्हती का? असा सवाल करण्यात येत आहे.
मध्य रेल्वेच्या कुर्ला स्थानकात एका तरुणाने हातात लोखंडी रॉड सदृश्य वस्तू घेऊन फलाट क्रमांक 1वर धावाधाव करत दहशत माजवण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकारामुळं प्रवाशांमध्ये काहीकाळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. तसंच, प्रवाशांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. याघटनेमुळं रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या घटनेनंतर या तरुणाविरोधात कारवाईची मागणी प्रवाशांकडून करण्यात येत आहे.
प्रवाशांना आपत्कालीन स्थितीत मदत मिळावी, यासाठी मध्य रेल्वेने 12 रेल्वे स्थानकांत 'आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष' (ईएमआर) सुरू केले आहेत. उर्वरित 40 रेल्वे स्थानकांतही वैद्यकीय कक्ष स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. टिटवाळा ते सीएसएमटी वातानुकूलित लोकलमधील एसी यंत्रणा बंद झाल्याने, तीन प्रवासी बेशुद्ध झाल्याच्या घटनेमुळे रेल्वे स्थानकांतील वैद्यकीय कक्षांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला होता. अपघातग्रस्त रेल्वे प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांना 'गोल्डन अवर'मध्ये वैद्यकीय उपचार मिळावेत, यासाठी हे वैद्यकीय कक्ष महत्त्वाचे ठरणार आहेत. आपत्कालीन वैद्यकीय कक्षामध्ये जीवनावश्यक वैद्यकीय उपकरणे, ऑक्सिजन पुरवठा, स्ट्रेचर्स आणि औषधे उपलब्ध आहेत. कक्षात २४ तास पात्र डॉक्टर आणि प्रशिक्षित पॅरामेडिकल कर्मचारी तैनात असतात. तसेच पोर्टेबल लॅब, वैद्यकीय दुकान आणि रुग्णवाहिकेची सुविधाही उपलब्ध आहे.