मुंबईतील सर्वात मोठा मेगाब्लॉक! तब्बल 78 दिवस बसणार फटका, रेल्वे प्रवाशांचे हाल निश्चित

125 वर्षे जुना एल्फिस्टन पूल पाडण्यात येणार आहे. या पूलाच्या जागी आता डबल डेकर पूल तयार करण्यात येणार आहे. या पूल पाडण्याला अनेक विरोध करण्यात आला. यानंतर आता या पूलाचे काम सुरु झाले असून आतापर्यंतचा सर्वात मोठा मेगाब्लॉक यासाठी करण्यात येणार आहे. रेल्वेचा तब्बल 78 दिवसांचा मेगाब्लॉक केला जाणार आहे . प्रवाशांचे यासाठी भरपूर हाल होणार आहेत.
मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावर एकूण 78 दिवसांचा ब्लॉक घेतला जाणार आहे. दोन्ही रेल्वे मार्गांवर रात्री किमान चार तास लोकल ट्रेन आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्यांची वाहतूक बंद ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे रात्री घरी परतणाऱ्या नोकरदार मंडळींचे हाल होणार आहेत. एल्फिन्स्टन पुलाचे पाडकाम वेळीच पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही रेल्वे प्रशासन ब्लॉकचे नियोजन करण्यास तयार झाले आहे.
नियोजित वरळी-शिवडी उन्नत मार्ग मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या हद्दीतून जात आहे. त्यामुळे एल्फिन्स्टन पुलाचे पाडकाम तसेच नवीन डबलडेकर पुलाच्या बांधकामासाठी दोन्ही रेल्वे प्रशासनांची परवानगी आवश्यक होती. याबाबत 'महारेल'ने केलेल्या पत्रव्यवहाराला दोन्ही प्रशासनांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत एकूण 78 ब्लॉक घेण्यास तयारी दर्शवली आहे. हे ब्लॉक रात्री किमान चार तास असतील. दोन्ही रेल्वे प्रशासन ब्लॉकचे नियोजन करण्यात आले आहे.
पुलाचे पाडकाम करण्यापूर्वी 'वे लिव्ह चार्जेस' म्हणून मध्य रेल्वेने 'महारेल'कडे 10 कोटी रुपयांची मागणी केली होती, तर पश्चिम रेल्वेने तब्बल 59.14 कोटी रुपये मागितले. पश्चिम रेल्वेच्या अवाजवी रकमेमुळे पुलाचे पाडकाम रखडले. त्या शुल्काचा गुंता लवकरच सुटण्याची शक्यता आहे.
125 वर्षे जुन्या एल्फिन्स्टन पुलाच्या जागी डबल-डेकर पूल बांधण्याचे काम सुरू झाले आहे. पुलाच्या दोन्ही बाजूंच्या अप्रोच रोडचे काम 60% पूर्ण झाले आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) सप्टेंबर 2026 पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. बांधकाम सुरू झाल्यामुळे शिवडी-वरळी कनेक्टरमधील एक मोठा अडथळा दूर झाला आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यामुळे अटल सेतूला वांद्रे-वरळी सी लिंकशी जोडण्याची सरकारची योजना देखील पूर्ण होईल.
एल्फिन्स्टन रेल्वे पुलावर 500 मीटर लांबीचा पूल बांधला जात आहे. त्यात 12.1 मीटर रुंदीचा 132.2 मीटर लांबीचा रेल्वे पूल असेल.
4.5 किलोमीटर लांबीचा शिवडी-वरळी कनेक्टर 65% पेक्षा जास्त पूर्ण झाला आहे. तथापि, कनेक्टरच्या मार्गात अडथळा ठरणाऱ्या या पुलाच्या अपूर्ण बांधकामामुळे, शिवडी-वरळी कनेक्टर प्रकल्पही रखडला होता. आता, एल्फिन्स्टन पुलाच्या जागी नवीन पुलाचे बांधकाम सुरू झाल्यामुळे 2026 पर्यंत प्रवाशांसाठी कनेक्टर उघडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अटल सेतूवरून येणाऱ्या वाहनांना वरळीला जलद पोहोच मिळावी यासाठी शिवडी-वरळी कनेक्टरचे बांधकाम सुरू आहे. या प्रकल्पाद्वारे प्रशासनाने अटल सेतू, वरळी-वांद्रे सी लिंक आणि कोस्टल रोडला जोडण्याची योजना आखली आहे. अटल सेतूच्या १५% वाहतुकीची हाताळणी या कनेक्टरद्वारे होईल अशी अपेक्षा आहे. याद्वारे, वाहने वाहतूक कोंडीत न अडकता नवी मुंबईहून उपनगरात पोहोचू शकतील.
मेगाब्लॉक कधी आणि कशासाठी आहे?
तारीख: रविवार, 2 नोव्हेंबर 2025.
वेळ: सकाळी 10.55 ते दुपारी 3.55
स्लो लाइन) आणि 11.10 ते 4.10 (हार्बर लाइन).
कारण: ट्रॅक, ओव्हरहेड वायर आणि इतर इन्फ्रास्ट्रक्चरची देखभाल आणि ब्रिज कामाशी संबंधित कामे. हे सुरक्षिततेसाठी आवश्यक आहे.
कोणत्या लाइन आणि सेक्शनवर परिणाम होईल?
मेन लाइन (स्लो): छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) ते विद्याविहार (UP & DOWN स्लो लाइन). यात एल्फिन्स्टन रोड, लोअर परळ, दादर, माटुंगा, सायन, कुर्ला इत्यादी स्टेशनांचा समावेश.
हार्बर लाइन: कुर्ला ते वाशी (UP & DOWN).
एल्फिन्स्टन ब्रिज परिसरातील स्लो लोकल ट्रेन सेवांवर थेट परिणाम होईल.
कोणत्या ट्रेन्स रद्द होतील?
DOWN हार्बर लाइन: CSMT हून वाशी/बेलापूर/पनवेलकडे जाणाऱ्या ट्रेन (10.34 ते 3.36 दरम्यान).
UP हार्बर लाइन: पनवेल/बेलापूर/वाशी हून CSMT कडे येणाऱ्या ट्रेन (10.17 ते 3.47 दरम्यान).
स्लो लाइनवर डायव्हर्जनमुळे 15-20 मिनिटांचा विलंब होईल, पण पूर्ण रद्द नाहीत.