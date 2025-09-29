English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
5 जणांचा बळी घेणारा 'मुंब्रा लोकल' अपघात तीव्र वळण नाही तर...; 3 महिन्यानंतर समोर आलं खरं कारण

Mumbra Mishap: मध्य रेल्वेच्या मुंब्रा आणि दिवा स्टेशनदरम्यान 9 जून रोजी सकाळी गर्दीच्या वेळी अपघात होऊन 9 प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 29, 2025, 07:00 AM IST
5 जणांचा बळी घेणारा 'मुंब्रा लोकल' अपघात तीव्र वळण नाही तर...; 3 महिन्यानंतर समोर आलं खरं कारण
Mumbai local accident Commuters black bag triggered Mumbra mishap and 5 death

Mumbra Mishap: 9 जून 2025 रोजी मध्य रेल्वेच्या मुंब्रा ते दिवा स्थानकादरम्यान लोकलमधून पडून 5 प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. तर आठ प्रवासी गंभीर जखमी झाले होते. अपघात नेमका कसा घडला? याबाबत रेल्वे प्रशासनाने अहवाल सादर केला आहे. रेल्वे अपघाताच्या चौकशीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने अपघाताचे कारण स्पष्ट केले आहे. 

मध्य रेल्वेच्या मुंब्रा आणि दिवा स्थानकादरम्यान झालेला हा अपघात प्रवाशाने बॅग पाठीला अडकवल्यामुळं झाला असल्याचे रेल्वेने म्हटलं होतं. त्यानंतर या प्रकरणाची 3 महिन्यांहून अधिक काळ चौकशी झाल्यानंतर प्राथमिक अहवालातही मध्य रेल्वेने काळ्या बॅगेचेच कारण दिले असून अपघाताचे गूढ उकलल्याचा दावा केला आहे.

या रेल्वे अपघाताची चौकशी करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. यासाठी समितीने घटनास्थळी भेट दिली. तसेच, जखमींसोबतच काही प्रत्यक्ष दर्शीचे जबाब नोंदवले. मुंब्रा, दिवा, ठाणे, टिटवाळा आणि कसारा अशा विविध स्थानकांचे सीसीटीव्ही फुटेज, सोशल मीडिया, ई-मेल आणि मोबाइल कॅमेऱ्यांद्वारे जनतेने दिलेल्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. त्यानुसार प्राथमिक अहवाल तयार करण्यात आल्याचे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.  

कुर्ला कार शेड येथे ट्रेनची तपासणी करण्यात आली, ज्यामध्ये 5341ए डब्याच्या डाव्या बाजूच्या ठिकाणी दरवाजाजवळ आणि खिडकीच्या ग्रिलवर बॅग आदळल्याने घर्षणाच्या खुणा आढळून आल्या होत्या. दरम्यान, सुरुवातीला मुंब्रा येथे असलेल्या तीव्र वळणामुळं अपघात झाल्याचा दावा करण्यात येत होता. मात्र मध्य रेल्वेने हा दावा फेटाळला आहे. मध्य रेल्वेवर असे अनेक वळणदार रूळ असून असा अपघात कधीही झाला नसल्याचे म्हटलं आहे. 

नेमकं काय घडलं होतं?

घटनेदरम्यान छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-कर्जत लोकलमधून 2 प्रवासी आणि कसारा-सीएसएमटी लोकलमधून 6 प्रवासी जलद मार्गावरुन खाली पडले. तसंच, सीएसएमटी दिशेच्या लोकलमध्ये 5 प्रवासी आणि कसारा दिशेच्या लोकलमधला 1 प्रवासी लोकलच्या आतमध्ये पडून जखमी झाला. कर्जत दिशेच्या ट्रेनमधला प्रवासी बॅग घालून फूटबोर्डवरुन प्रवास करत होता. 

दरम्यान, सीएसएमटी दिशेच्या ट्रेनमध्ये खूप गर्दी होती आणि गर्दीमुळं लोक फूटबोर्डवरुन प्रवास करत होते. तर बॅग असलेल्या प्रवाशाच्या ट्रेनमध्ये गर्दी नव्हती. असे असतानाही केवळ फूटबोर्डवरुन प्रवास केल्यामुळं प्रवाशांच्या जीवावर बेतले आहे, असा दावा अहवालात केला आहे. 

FAQ

मुंब्रा रेल्वे अपघात कधी आणि कुठे झाला?

उत्तर: हा अपघात ९ जून २०२५ रोजी मध्य रेल्वेच्या मुंब्रा ते दिवा स्थानकादरम्यान झाला. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) ते कर्जत आणि कसारा ते सीएसएमटी लोकल ट्रेन संबंधित होता.

प्रश्न २: अपघातात किती लोक मृत्यू पावले आणि जखमी झाले?

उत्तर: अपघातात ५ प्रवासी मृत्यू पावले, तर ८ प्रवासी गंभीर जखमी झाले. यापैकी २ प्रवासी कर्जत दिशेच्या ट्रेनमधून आणि ६ प्रवासी सीएसएमटी दिशेच्या ट्रेनमधून जलद मार्गावर खाली पडले. तसेच, सीएसएमटी दिशेच्या ट्रेनमध्ये ५ आणि कसारा दिशेच्या ट्रेनमध्ये १ प्रवासी ट्रेनच्या आतमध्ये पडून जखमी झाले.

प्रश्न ३: अपघाताचे मुख्य कारण काय होते?

उत्तर: रेल्वे प्रशासनाच्या प्राथमिक अहवालानुसार, अपघाताचे कारण प्रवाशाच्या काळ्या बॅगेचे ट्रेनच्या दरवाजाजवळ आणि खिडकीच्या ग्रिलवर अडकणे होते. यामुळे प्रवासी फूटबोर्डवरून प्रवास करत असताना खाली पडले. कुर्ला कार शेड येथे ट्रेनची तपासणीदरम्यान ५३४१ए डब्याच्या डाव्या बाजूला बॅग आदळल्याने झालेल्या घर्षणाच्या खुणा आढळल्या.

