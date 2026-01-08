मुंबईत लोकल ट्रेनला आग, बर्निंग ट्रेनचा थरार कॅमेऱ्यात कैद

मध्य रेल्वेच्या कुर्ला आणि विद्याविहार रेल्वे स्टेशनमध्ये साईडला उभ्या असलेल्या कचरा उचलणाऱ्या लोकलमध्ये आग लागली आहे. या घटनेचा धक्कादायक प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. ही आग इतकी मोठी आहे की, या लोकलच्या बाजूने दुसरी लोकल जाणं कठीण आहे. या आगीबद्दल अद्याप कोणती सविस्तर माहिती समोर आलेली नाही.
ही आग ज्या वेळेला लागली ती वेळ चाकरमान्यांची घरी जाण्याची आहे. यामुळे चाकरमान्यांचे प्रचंड हाल झाल्याचे दिसून येत आहे. मुंबईत ऐन गर्दीच्यावेळी लोकल ट्रेन वाहतुकीवर या आगीचा परिणाम झाला आहे. या आगीचे धूर हवेत मिसळताना बघायला मिळाले आहेत. या आगीच्या घटनेचा व्हिडीओ समोर आला आहे. हा व्हिडीओ पाहताच ही आघ मोठी असल्याच दिसत आहे. त्यामुळे आगीवर लवकरात लवकर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरु अशल्याचं दिसून येत आहे.
मध्य रेल्वेच्या कुर्ला आणि विद्याविहार रेल्वे स्टेशनमध्ये साईडला उभ्या असलेल्या कचरा उचलणाऱ्या लोकलमध्ये आग लागली आहे. या आगीचा धक्कादायक व्हिडीओ समोर आला आहे. #Kurla #Vidyavihar #CentralRailway #LocalTrain #BurningTrain #Train #Fire pic.twitter.com/87RclGy9Vu
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) January 8, 2026
कुर्ला येथे सायडिंगमध्ये उभ्या असलेल्या कचरा लोकल गाडीच्या दुसऱ्या डब्याला आग लागल्याची माहिती समोर आली आहे. आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशमन दल घटनास्थळी पाहोचले. ही आग लागल्यामुळे पावणे नऊ वाजल्यापासून अप स्लो लोकल मार्गावरील रेल्वे वाहतूक काही काळापुरती बंद करण्यात आली आहे. तसेच मध्य रेल्वेच्या विद्याविहार रेल्वे स्थानकाहून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या दिशेला जाणारी स्लो लोकल ट्रेन वाहतूक तात्पुरता बंद असल्याची माहिती आहे.
रेल्वे परिसरात 8.38 वाजता लागलेली आग अग्निशामक दलाच्या तत्परतेमुळे 8.55 वाजेपर्यंत विझवण्यात आली आहे. प्रशासनाकडून आता रेल्वे वाहतूक सुरळीत करण्याचे काम सुरू आहे. प्रवाशांनी सहकार्य करावे.