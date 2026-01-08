English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईत लोकल ट्रेनला आग, बर्निंग ट्रेनचा थरार कॅमेऱ्यात कैद

मुंबईत अतिशय धक्कादायक प्रकार घडला आहे. लोकलला आग लागल्याचा बातमी समोर आली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 8, 2026, 09:51 PM IST
मुंबईत लोकल ट्रेनला आग, बर्निंग ट्रेनचा थरार कॅमेऱ्यात कैद

मध्य रेल्वेच्या कुर्ला आणि विद्याविहार रेल्वे स्टेशनमध्ये साईडला उभ्या असलेल्या कचरा उचलणाऱ्या लोकलमध्ये आग लागली आहे. या घटनेचा धक्कादायक प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. ही आग इतकी मोठी आहे की, या लोकलच्या बाजूने दुसरी लोकल जाणं कठीण आहे. या आगीबद्दल अद्याप कोणती सविस्तर माहिती समोर आलेली नाही. 

Add Zee News as a Preferred Source

ही आग ज्या वेळेला लागली ती वेळ चाकरमान्यांची घरी जाण्याची आहे. यामुळे चाकरमान्यांचे प्रचंड हाल झाल्याचे दिसून येत आहे. मुंबईत ऐन गर्दीच्यावेळी लोकल ट्रेन वाहतुकीवर या आगीचा परिणाम झाला आहे. या आगीचे धूर हवेत मिसळताना बघायला मिळाले आहेत. या आगीच्या घटनेचा व्हिडीओ समोर आला आहे. हा व्हिडीओ पाहताच ही आघ मोठी असल्याच दिसत आहे. त्यामुळे आगीवर लवकरात लवकर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरु अशल्याचं दिसून येत आहे. 

नेमकं काय घडलं?

कुर्ला येथे सायडिंगमध्ये उभ्या असलेल्या कचरा लोकल गाडीच्या दुसऱ्या डब्याला आग लागल्याची माहिती समोर आली आहे. आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशमन दल घटनास्थळी पाहोचले. ही आग लागल्यामुळे पावणे नऊ वाजल्यापासून अप स्लो लोकल मार्गावरील रेल्वे वाहतूक काही काळापुरती बंद करण्यात आली आहे. तसेच मध्य रेल्वेच्या विद्याविहार रेल्वे स्थानकाहून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या दिशेला जाणारी स्लो लोकल ट्रेन वाहतूक तात्पुरता बंद असल्याची माहिती आहे.

आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश

रेल्वे परिसरात 8.38 वाजता लागलेली आग अग्निशामक दलाच्या तत्परतेमुळे 8.55 वाजेपर्यंत विझवण्यात आली आहे. प्रशासनाकडून आता रेल्वे वाहतूक सुरळीत करण्याचे काम सुरू आहे. प्रवाशांनी सहकार्य करावे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Mumbai Local Burning Trainmumbai local trainlocal trainKurla Vidyavihar Railway stationWatch Video

इतर बातम्या

1 लाख 13 हजार लोकांना ठार करु शकेल इतकं कोकेन सापडलं; ट्रकच...

विश्व