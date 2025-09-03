चिंताच मिटली! लोकल प्रवास आणखी सुकर; भाविकांच्या सोयीसाठी रेल्वे विभागाचा मोठा निर्णय

Mumbai Local : घरगुती आणि सात दिवसांच्या गणरायांच्या विसर्जनानंतर एकिकडे कोकणवासीयांनी पुन्हा शहराची वाट धरलेली असतानाच आता शहरातील अनेक भाविकसुद्धा घरच्या बाप्पाच्या पाहुणचारानंतर सार्वजनिक मंडळांमधील गणेशमूर्ती पाहण्यासाठी घराबाहेर पडताना दिसत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये रस्त्य्यांवर होणारी वाहतूक कोंडी पाहता रेल्वे प्रवासालाच अनेकांचं प्राधान्य दिसून येत आहे. यामध्ये फक्त मुंबईतीलच नव्हे, तर मुंबईबाहेरील प्रवाशांचाही समावेश आहे. अशा स्थितीमध्ये प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी पाहता रेल्वे विभागानं अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
पुढील दोन ते तीन दिवसांमध्ये मुंबईच्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या गणपतीचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची संभाव्य गर्दी पाहता, यादरम्यान भाविकांच्या वाटेत असणारं वाहतूक कोंडी आणि तत्सम विघ्न दूर करण्यासाठी रेल्वे विभाग धावून आला आहे.
थोडक्यात गणेशोत्सवादरम्यान भाविकांचा प्रवास सुकर व्हावा यासाठी मध्य रेल्वे प्रशासनानं छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी/ CSMT) आणि ठाणे / कल्याण या स्थानकांदरम्यान रात्रीच्या वेळेत 22 जादा लोकल सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुरुवारी मध्यरात्रीपासून शनिवारी मध्यरात्रीपर्यंत (CSMT- Thane/ Kalyan) सीएसएमटी – ठाणे/कल्याणदरम्यान मुख्य मार्गावर या जादा लोकल धावतील. फक्त मध्य रेल्वे नव्हे, तर पश्चिम रेल्वेवरही दरम्यानच्या काळात 12 जादा लोकल सोडण्यात येतील.