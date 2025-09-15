English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Good News! मुंबई लोकल आता हायटेक होणार, लोकलमधील मालडब्बे आता...

Mumbai Local Train Update: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. आता मुंबई लोकल अपग्रेड होणार आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 15, 2025, 03:57 PM IST
Good News! मुंबई लोकल आता हायटेक होणार, लोकलमधील मालडब्बे आता...
mumbai local freight Compartment will also be 12 And 15 Coach Ac

Mumbai Local Train Update: मुंबईकरांची जीवनवाहिनी म्हणेच लोकल आता हायटेक होणार आहे. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाकडून तयार करण्यात येणाऱ्या 12 आणि 15 डब्यांच्या एसी लोकलमधील मालडब्बेही वातानुकूलित असणार आहेत. त्यामुळं मुंबई लोकल आता हळूहळू अपग्रेड होतेय. 

मुंब्रा येथे झालेल्या लोकल अपघातानंतर मुंबईसह सर्व उपनगरातील लोकल वातानुकुलित होणार अशी घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकल्पाच्या दृष्टीने पावलं देखील उचलण्यात आली होती. सर्व लोकल एसी झाल्यानंतर मालडब्यांचे काय होणार? असा प्रश्न अनेकांना पडला होता. आता मुंबईचे मुख्य घटक असलेल्या मलावाहू कामगारांनाही एसीचा गारेगार प्रवास करता येणार आहे.

मालवाहू डब्यातून अनेकदा सामानाची व पदार्थांची ने-आण केली जाते. त्यामुळं एसीच्या डब्यात तो वास पसरू नये याचीही काळजी प्रशासनाकडून घेण्यात येणार आहे. यासाठी स्वतंत्र डबा आणि स्वतंत्र वातानुकूलित यंत्रणा अशी व्यवस्था असणार आहे. 

लोकलच्या आधुनिकीकरणासाठी एमआरव्हीसीने दोन हजार 856 पूर्ण एसी वंदे मेट्रो डब्यांची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार 12 आणि 15 डब्यांच्या लोकल तयार करण्यात येत आहे. तसंच, 18 डब्यांच्या लोकलचीही चाचपणी करण्यात येत आहे. या लोकलसाठी निविदाप्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. नव्याने तयार होणाऱ्या 12 आणि 15 डब्यांच्या एसी लोकलमध्ये मालडब्याची विशेष व्यवस्था असेल. 

नव्याने तयार करण्यात येणाऱ्या लोकलमध्ये एका डब्यातून अन्य डब्यात जाण्याची व्यवस्था असणार आहे. मालडब्यासाठी लोकलच्या पुढे आणि मागे स्वतंत्र डबे असणार आहेत. त्यामुळं मालडब्यातील विविध वस्तूंचा वास इतरत्र पसरणार नाही. सध्या लोकलमध्ये असलेल्या डब्याप्रमाणे याची रचना असून येथील तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असणार आहे. 

FAQ

1. मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये एसी मालडब्यांची व्यवस्था काय आहे?

नवीन 12 आणि 15 डब्यांच्या एसी लोकलमध्ये (वंदे मेट्रो) मालडबेही पूर्णपणे वातानुकूलित असतील. हे डबे लोकलच्या दोन्ही टोकांवर स्वतंत्रपणे असतील, ज्यामुळे मालवाहक कामगारांना एसी प्रवासाची सोय मिळेल. 

2. एसी लोकलमध्ये मालडब्यांची गरज का आहे?

मुंबईसारख्या शहरात मलावाहक कामगार हे लोकलचे मुख्य घटक आहेत. त्यांना सामान आणि पदार्थ ने-आण करण्यासाठी मालडब्यांची सोय आवश्यक आहे. मुंब्रा अपघातानंतर सर्व लोकल एसी होत असल्याने मालडब्यांनाही एसी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, जेणेकरून सर्व प्रवाशांना समान सोय मिळेल. 

3. या अपग्रेडचा खर्च किती आहे?

एकूण खर्च सुमारे 21,000 कोटी रुपये आहे. यात डब्यांची खरेदी, देखभाल आणि नवीन मेंटेनन्स डेपो (वंगाव आणि भिवपुरी) यांचा समावेश आहे.

