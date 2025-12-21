धावत्या लोकलमधून विद्यार्थिनीला फेकलं, महिला डब्ब्यात चढून 50 वर्षीय पुरुषानं...

पनवेलहून सीएसएमटीला जाणाऱ्या लोकलमध्ये अतिशय धक्कादायक प्रकार घडल्याच समोर आलं आहे. एका विक्षिप्त 50 वर्षीय माणसाने एका 18 वर्षीय विद्यार्थिनीला धावत्या लोकलमधून ढकललं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा विकृत माणूस पनवेलहून सीएसएमटीला जाणाऱ्या लोकलमध्ये महिलांच्या डब्ब्यात चढला. हा प्रकार 18 डिसेंबर रोजी गुरुवारी घडला आहे. हा सगळा प्रकार पनवेलमध्ये घडला आहे.
50 वर्षीय विकृत मनुष्य शेख अख्तर नवाज 7.59 च्या पनवेल सीएसएमटी या लोकलट्रेनमध्ये पनवेलला चढला. या ट्रेनमध्ये खारघर या स्थानकात 18 वर्षीय श्वेता महाडिक चढली. ही तरुणी आपल्या मित्रमैत्रिणींसोबत प्रवास करत होती. या तरुणीला विकृत मनुष्याने धावत्या लोकलमधून ढकललं.
ही व्यक्ती जेव्हा महिलांच्या डब्यात चढला तेव्हा महिलांनी त्याला विरोध केला. पण या विरोधाला न जुमानता तो मनुष्य तसाच डब्यात राहिला. यानंतर महिला आणि पुरुषामध्ये बाचाबाची झाली. यानंतर हिंसक झालेल्या 50 वर्षीय पुरुषाने फूटबोर्डजवळ उभ्या असलेल्या श्वेताला धावत्या लोकलमधून खाली फेकलं.
पनवेलपासून 1.5 किमी अंतरावर ट्रॅकवर श्वेता धावत्या लोकलमधून पडली. GRP टीमकडून शोध घेऊनही श्वेता सापडली नाही. मात्र स्थानिक लोकांना श्वेता ट्रॅकवर पडलेली दिसली. त्यांनी तिला तात्काळ रुग्णालयात दाखल केलं. पोलीस निरीक्षक विजय तायडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, श्वेताची प्रकृती आता ठीक असून ती थोडक्यात बचावलं आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्या 50 वर्षीय व्यक्तीला ताब्यात घेतलं असून त्याच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आली आहे. त्यानंतर या गुन्हेगाराला जेजे रुग्णालयात नेण्यात आले. मानसिकरित्या आजारी असल्याचं तपासात समोर आलं आहे. चौकशीत दिलेल्या माहितीनुसार ही व्यक्ती खार-वांद्रे या परिसरात घर असूनही बेघर असल्याची माहिती दिली. 19 डिसेंबर रोजी पनवेल न्यायालयात सादर करण्यापूर्वी तपासात घेतलेल्या या गुन्हेगाराला शेख या व्यक्तीला तीन दिवस पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.