English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

धावत्या लोकलमधून विद्यार्थिनीला फेकलं, महिला डब्ब्यात चढून 50 वर्षीय पुरुषानं...

नवी मुंबईत अतिशय धक्कादायक प्रकार घडला आहे. या प्रकाराने सगळेचजण घाबरले आहेत. 50 वर्षीय पुरुषाने 18 वर्षीय विद्यार्थिनीला फेकलं. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 21, 2025, 08:40 AM IST
धावत्या लोकलमधून विद्यार्थिनीला फेकलं, महिला डब्ब्यात चढून 50 वर्षीय पुरुषानं...

पनवेलहून सीएसएमटीला जाणाऱ्या लोकलमध्ये अतिशय धक्कादायक प्रकार घडल्याच समोर आलं आहे. एका विक्षिप्त 50 वर्षीय माणसाने एका 18 वर्षीय विद्यार्थिनीला धावत्या लोकलमधून ढकललं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा विकृत माणूस पनवेलहून सीएसएमटीला जाणाऱ्या लोकलमध्ये महिलांच्या डब्ब्यात चढला. हा प्रकार 18 डिसेंबर रोजी गुरुवारी घडला आहे. हा सगळा प्रकार पनवेलमध्ये घडला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

50 वर्षीय विकृत मनुष्य शेख अख्तर नवाज 7.59 च्या पनवेल सीएसएमटी या लोकलट्रेनमध्ये पनवेलला चढला. या ट्रेनमध्ये खारघर या स्थानकात 18 वर्षीय श्वेता महाडिक चढली. ही तरुणी आपल्या मित्रमैत्रिणींसोबत प्रवास करत होती. या तरुणीला विकृत मनुष्याने धावत्या लोकलमधून ढकललं. 

ही व्यक्ती जेव्हा महिलांच्या डब्यात चढला तेव्हा महिलांनी त्याला विरोध केला. पण या विरोधाला न जुमानता तो मनुष्य तसाच डब्यात राहिला. यानंतर महिला आणि पुरुषामध्ये बाचाबाची झाली. यानंतर हिंसक झालेल्या 50 वर्षीय पुरुषाने फूटबोर्डजवळ उभ्या असलेल्या श्वेताला धावत्या लोकलमधून खाली फेकलं. 

पाहा या विकृत माणसाचा लोकल ट्रेनमधील व्हिडीओ

पनवेलपासून 1.5 किमी अंतरावर ट्रॅकवर श्वेता धावत्या लोकलमधून पडली. GRP टीमकडून शोध घेऊनही श्वेता सापडली नाही. मात्र स्थानिक लोकांना श्वेता ट्रॅकवर पडलेली दिसली. त्यांनी तिला तात्काळ रुग्णालयात दाखल केलं. पोलीस निरीक्षक विजय तायडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, श्वेताची प्रकृती आता ठीक असून ती थोडक्यात बचावलं आहे. 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्या 50 वर्षीय व्यक्तीला ताब्यात घेतलं असून त्याच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आली आहे. त्यानंतर या गुन्हेगाराला जेजे रुग्णालयात नेण्यात आले. मानसिकरित्या आजारी असल्याचं तपासात समोर आलं आहे. चौकशीत दिलेल्या माहितीनुसार ही व्यक्ती खार-वांद्रे या परिसरात घर असूनही बेघर असल्याची माहिती दिली. 19 डिसेंबर रोजी पनवेल न्यायालयात सादर करण्यापूर्वी  तपासात घेतलेल्या या गुन्हेगाराला शेख या व्यक्तीला तीन दिवस पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.   

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Mumbai newsMumbai Latest NewsMumbai news livemumbai news todayToday news Mumbai

इतर बातम्या

सुट्ट्यांमध्ये ताडोबाला जायचा प्लान आखताय? तर ही बातमी तुमच...

महाराष्ट्र बातम्या