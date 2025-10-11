English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Railway Megablock: मुंबईकरांनो लक्षात घ्या! रविवारी कोणत्या मार्गावर ब्लॉक? टाईमटेबल बघूनच घराबाहेर पडा

Mumbai Local Mega Block Update: मुंबईत रविवारी रेल्वे रूळ, ओव्हरहेड वायर आणि सिग्नल यंत्रणेच्या देखभालीसाठी हार्बर आणि पश्चिम रेल्वेवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. प्रवाशांनी प्रवासाआधी वेळ तपासावी.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 11, 2025, 08:31 AM IST
Mumbai Local Megablock on 12 October 2025

Harbour & Western Railway  Megablock Update: मुंबईकर प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! रविवारी रेल्वे प्रशासनाकडून नियोजित देखभाल आणि अभियांत्रिकी कामांसाठी हार्बर मार्ग आणि पश्चिम रेल्वेवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या ब्लॉकदरम्यान रेल्वे रूळ, ओव्हरहेड वायरिंग, सिग्नल यंत्रणा आणि इतर तांत्रिक देखभाल कामं केली जाणार आहेत.

हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक

ठिकाण: कुर्ला ते वाशी दरम्यान अप आणि डाऊन दोन्ही मार्गांवर
वेळ: सकाळी ११.१० ते दुपारी ४.१०

या कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसहून सकाळी १०.३४ ते दुपारी ३.३६ दरम्यान सुटणाऱ्या वाशी, बेलापूर आणि पनवेलकडे जाणाऱ्या लोकल गाड्या रद्द राहतील. त्याचप्रमाणे पनवेल, बेलापूर आणि वाशीहून सकाळी १०.१७ ते दुपारी ३.४७ दरम्यान सीएसएमटीकडे येणाऱ्या गाड्याही रद्द करण्यात आल्या आहेत.

ब्लॉकदरम्यान प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने सीएसएमटी–कुर्ला आणि पनवेल–वाशी दरम्यान विशेष लोकल सेवा चालवण्याची व्यवस्था केली आहे. याशिवाय, ब्लॉकच्या काळात सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत प्रवाशांना ठाणे ते वाशी/नेरुळ दरम्यान प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

पश्चिम रेल्वेवर ब्लॉक

ठिकाण: बोरिवली–राम मंदिर आणि राम मंदिर–कांदिवली स्थानकांदरम्यान पाचव्या मार्गिकेवर
वेळ: सकाळी १० ते दुपारी १

ब्लॉक दरम्यान सर्व अप जलद लोकल गाड्या बोरिवली ते अंधेरीदरम्यान धीम्या मार्गावरून चालवल्या जाणार आहेत. तसेच पाचव्या मार्गिकेवरील लोकल अंधेरी–बोरिवलीदरम्यान डाऊन जलद मार्गावरून धावतील. या कालावधीत काही लोकल गाड्या रद्द राहतील, तर काही गाड्यांना गोरेगावमार्गे हार्बर लाईनवर वळवण्यात येईल.

 

मध्य रेल्वे प्रवाशांना दिलासा

मध्य रेल्वेच्या मेन लाईनवरील प्रवाशांसाठी मात्र दिलासादायक बातमी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस–कल्याण दरम्यान कोणताही मेगाब्लॉक घेण्यात येणार नाही. त्यामुळे या मार्गावरील प्रवाशांना नियमित सेवा उपलब्ध राहणार आहेत.

रविवारी नियोजित या देखभाल ब्लॉकमुळे हार्बर आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावरील प्रवासावर थोडासा परिणाम होणार असला, तरी रेल्वे प्रशासनाने पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून प्रवाशांच्या सोयीचा विचार केला आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी प्रवासाआधी वेळ आणि मार्गाची माहिती घेऊन नियोजन करावे.

