Marathi News
मुंबईकरांनो लक्ष द्या! पुढच्या सात दिवसांत तब्बल 500 लोकल रद्द,आत्ताच वाचा वेळापत्रक

Mumbai Local Train Megablock Update: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. पुढच्या एका महिन्यात तब्बल 500 लोकल रद्द होण्याची शक्यता आहे. कसं आहे वेळापत्रक जाणून घ्या.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 21, 2025, 09:32 AM IST
Mumbai Local Train Megablock Update: मुंबईकरांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. मुंबईकरांची लाइफलाइन असलेल्या लोकलचा पुढचे 30 दिवस खोळंबा होणार आहे. पश्चिम रेल्वेवर 30 दिवसांचा मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. ब्लॉकच्या काळात शेकडो लोकल रद्द होतील तसंच, एक्स्प्रेस ट्रेनच्या वेळापत्रकातदेखील बदल होणार आहे. यामुळं नागरिकांना काही काळ त्रास सहन करावा लागणार आहे. 

कांदिवली-बोरीवली दरम्यान सहाव्या मार्गिकेचे काम पूर्ण करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने 30 दिवसांचा ब्लॉक आयोजित केला आहे. हा ब्लॉक 20/21 डिसेंबर 2025 पासूनच्या रात्री सुरू होणार असून 18 जानेवारी 2026पर्यंत जारी असणार आहे. या ब्लॉक कालावधीत शेकडो लोकल रद्द होणार आहेत.पश्चिम रेल्वेच्या सीपीआरओने दिलेल्या माहितीनुसार, या कालावधीत पाचव्या मार्गिकेवर ट्रेन धावणार नाहीत तर अन्य मार्गिकांवर वेगाचे मर्यादा लागू असणार आहे. पाचव्या मार्गिकेवरुन धावणाऱ्या सर्ल मेल एक्स्प्रेस व उपनगरीय ट्रेन अंधेरी/गोरेगाव आणि बोरिवलीदरम्यान जलद मार्गावर वळवल्या जातील. आत्तापर्यंत हाती आलेल्या आकड्यांनुसार, 20 ते 26 डिसेंबरपर्यंत 477 लोकल रद्द असणार आहेत. 

ब्लॉक कालावधीत 19 ते 28 डिसेंबर 2025 पर्यंत 2 अप आणि डाउन ट्रेन (नंदुरबार-बोरीवली एक्स्प्रेस आणि अहमदाबाद एक्स्प्रेस)  बोरीवलीऐवजी वसईमध्ये शॉर्ट टर्मिनेट आणि ऑरिजनेट होणार आहेत. त्याचप्रमाणे बोरीवली-वलसाडदरम्यान चालणारी मेमू ट्रेन डहाणूपर्यंतच धावणार आहे. तर 28 डिसेंबर रोजी बोरीवली-डहाणू मेमू रद्द राहणार आहे. त्याचबरोबर 7 अप आणि 10 डाउन मार्गावर चालणाऱ्या लोकलचे वेळापत्रक बदलणार आहे. या व्यतिरिक्त 111 अप ट्रेन आणि 3 डाउन ट्रेन रेग्युलेटेड राहतील. तर 6 ट्रेन बोरीवली स्थानकात थांबणार नाहीत. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, ब्लॉक कालावधीक कांदिवली आणि बोरिवली स्थानकांवर ट्रॅक स्लीव्हिंग आणि अनेक क्रॉसओवर घालणे आणि काढून टाकणे समाविष्ट आहे. यामध्ये प्रमुख अभियांत्रिकी, सिग्नलिंग आणि ओव्हरहेड उपकरणांचे काम समाविष्ट असेल, ज्यामुळे रेल्वे ऑपरेशनवर परिणाम होईल. परिणामी, उपनगरीय, प्रवासी आणि मेल/एक्सप्रेस गाड्यांवर परिणाम होईल.

तारीख - अप लोकल रद्द- डाउन लोकल रद्द

20 आणि 21 डिसेंबर 2025 - 3- 4 - 7
22 ते 25 डिसेंबर 2025 - 47 - 47 - 94
26 डिसेंबर 2025 - 40 - 47 - 87
27 डिसेंबर 2025 ते 18 जानेवारी 2026 - शेकडो लोकल गाड्या रद्द केल्या जातील, वेळापत्रके प्रलंबित आहेत.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Mumbai local latest updatemumbai local newsmumbai localMegablock Western Railwaywestern railway

