Mumbai Local Mega Block: मुंबईमध्ये नेहमीप्रमाणे रविवारी मेगा ब्लॉक आहे. काही गाड्या रद्द, तर काही उशिराने धावणार आहेत. मेगा ब्लॉकची पूर्ण माहिती जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 16, 2025, 12:16 PM IST
मुंबईकरांनो उद्या घराबाहेर पडण्याआधी 'ही' महत्त्वाची माहिती जाणून घ्या, नाही तर होईल खोळंबा

Mumbai local mega block News: मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वेवर या आठवड्याच्या शेवटी मोठे ब्लॉक घेण्यात येणार आहेत. या कालावधीत रुळांची दुरुस्ती, सिग्नल सिस्टमचे देखभाल काम तसेच इंटरलॉकिंगची कामे केली जाणार आहेत. परिणामी काही लांब पल्ल्याच्या तसेच लोकल गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम होणार आहे.

मध्य रेल्वेवर मध्यरात्रीपासून ब्लॉक

शनिवारी मध्यरात्रीनंतर विद्याविहार-ठाणे आणि कल्याण-कसारा मार्गावर ब्लॉक राहणार आहे. कल्याण-कसारा तिसऱ्या मार्गावर तानशेत स्थानकात इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंगचे काम होणार असून, हा ब्लॉक शनिवारी रात्री 12.30 पासून रविवारी पहाटे 5.15 पर्यंत चालेल. विद्याविहार-ठाणे पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकांवर देखील शनिवारी रात्री 12.40  ते रविवारी पहाटे 4.40 या वेळेत ब्लॉक राहणार आहे. या दरम्यान मध्य रेल्वेच्या अप-डाउन मेल-एक्स्प्रेस गाड्या जलद मार्गावर वळवण्यात येतील आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्या साधारण 15-20 मिनिटे उशिराने धावतील.

पश्चिम रेल्वेवर रविवारी मेगाब्लॉक

बोरीवली ते गोरेगाव दरम्यान रविवारी सकाळी 10 ते दुपारी 3 या वेळेत अप आणि डाउन जलद मार्गिकांवर ब्लॉक राहणार आहे. यामुळे या वेळेत काही लोकल फेऱ्या रद्द केल्या जातील, तर काही गाड्या 20 मिनिटे उशिराने धावतील. अप-डाउन जलद मार्गावरील गाड्या धिम्या मार्गावर वळवण्यात येणार आहेत. तसेच अंधेरी आणि बोरीवली लोकल हार्बरमार्गे गोरेगावपर्यंत चालवण्यात येतील.

रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना आवश्यक ते बदल लक्षात घेऊन तुम्ही खोळंबा होऊ नये यासाठी प्रवासाचे नियोजन करण्याचे आवाहन केले आहे.

FAQ 

1. मेगाब्लॉक म्हणजे काय?

मेगाब्लॉक म्हणजे रेल्वे मार्गावर देखभाल, दुरुस्ती, सिग्नलिंग किंवा इंटरलॉकिंगची कामे करण्यासाठी काही तासांसाठी गाड्यांची वाहतूक बंद ठेवणे.

2. मुंबईत मेगाब्लॉक कधी घेतला जातो?

मुंबईत साधारणपणे मेगाब्लॉक प्रत्येक रविवारी सकाळी घेतला जातो. तथापि, काहीवेळा आवश्यकतेनुसार इतर दिवशी रात्री किंवा पहाटेही विशेष ब्लॉक घेतला जातो.

3. मेगाब्लॉक किती वेळ चालतो?

साधारणतः 3 ते 5 तासांपर्यंत मेगाब्लॉक असतो. उदाहरणार्थ, रविवारी सकाळी 10 ते दुपारी 3.

4. मेगाब्लॉकदरम्यान गाड्यांवर काय परिणाम होतो?

काही गाड्या रद्द केल्या जातात.

काही गाड्या धिम्या मार्गावर वळवल्या जातात.

वेळेत बदल होतो किंवा गाड्या उशिराने धावतात.

5. मेगाब्लॉकचा उद्देश काय आहे?

रेल्वे रुळांची, सिग्नल सिस्टमची आणि इतर तांत्रिक सुविधांची नियमित देखभाल करून सुरक्षित आणि सुरळीत सेवा देणे.

6. मेगाब्लॉक आणि नाइट ब्लॉक यात फरक काय आहे?

मेगाब्लॉक: दिवसाच्या वेळेत (साधारण रविवारी) घेतला जातो.

नाइट ब्लॉक: रात्री उशिरा किंवा पहाटे घेतला जातो, जेणेकरून नियमित प्रवासावर कमी परिणाम होईल.

