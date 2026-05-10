मनस्ताप! सीएसएमटी – कसारा लोकल सेवा बंद; लांब पल्ल्याच्या रेल्वेसेवांवरही परिणाम

Mumbai Local News : मुंबई रेल्वे विभागाच्या वतीनं प्रवाशांसाठी वेळोवेळी महत्त्वाच्या सूचना आणि नवं वेळापत्रक जारी केलं असतानाच आता आणखी एक महत्त्वाचं वृत्त समोर आलं आहे. ते म्हणजे मुंबई- कसारा रेल्वे वाहतुकीबाबतचं.
Mumbai Local CSMT- Kasara News : मुंबई लोकलनं दर दिवशी लाखोंच्या संख्येनं प्रवासी प्रवास करतात. अशा या लोकल सेवेमध्ये कसारा ते मुंबई आणि मुंबई ते कसारा मार्गावरील लोकलसुद्धा तुडूंब भरून जातात. मात्र याच मार्गावरील लोकलसेवा एक मोठ्या कालावधीसाठी बंद ठेवण्यात येणार असल्यानं लोकल प्रवाशांना चांगलाच मनस्ताप सहन करावा लागणार आहे. 10- 11 मे या दोन दिवशी दुपारी 3 वाजून 50 मिनिटांपासून ते सायंकाळी 5.50 वाजेपर्यंत इगतपुरी - खर्डी स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन मुख्य मार्गावर दोन तासांचा विशेष ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. ज्यामुळं सीएसएमटी – कसारा लोकल सेवा बंद असेल. परिणामस्वरुप अनेक मेल-एक्स्प्रेस गाड्या उशिरानं धावणार आहेत. कसारा घाटात विशेष वाहतूक आणि पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार असल्यामुळं मध्य रेल्वे प्रशासनानं हा निर्णय घेतला आहे.
मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभाग अख्तयारित येणाऱ्या कसारा – इगतपुरी – खर्डी विभागामध्ये ओव्हरहेड इक्विपमेंट (ओएचइ) बाबतचे अडथळे दूर करण्यासाठी काही तांत्रिक कामं हाती घेण्यात आल्यानं हा पॉवर ब्लॉक घेतला जात आहे. या कामांसाठी 10 आणि 11 मे या दोन्ही दिवशी सदरील मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना अजतणींता सामना करावा लागू शकतो, कारण सीएसएमटी – कसारा थेट लोकल सेवा बंद असेल.
रेल्वेच्या या कामांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या ब्लॉकमुळं ऐन सोमवारीसुद्धा प्रवाशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. जिथं मुंबईच्या सीएसएमटीहून कसाऱ्याच्या दिशेनं जाणाऱ्या लोकल वाहतुकीवर मोठा परिणाम दिसून येईल. रेल्वे विभागाच्या माहितीनुसार CSMT हून कसाऱ्याच्या गिशेनं 1 वाजून 10 मिनिटं, 2 वाजून 17 मिनिटं आणि दोन वाजून 46 मिनिटांच्या कसारा लोकल आसनगावपर्यंत चालवल्या जातील. तर, कसाऱ्याहून CSMT च्या दिशेनं येणाऱ्या लोकल आसनगावपासून सुटतील.
कसारा- CSMT लोकल (कसाऱ्याहून निघण्याची वेळ 3.35) आसनगावहून दुपारी 4.12 वाजता सुटेल
कसारा- CSMT (कसाऱ्याहून 4.16 ला निघणारी लोकल) आसनगावहून 4.54 वाजता सुटेल
कसारा- CSMT (5.02 वाजता कसाऱ्याहून निघणारी लोकल) आसनगावहून 5.39 वाजता सुटेल