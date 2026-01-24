English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mumbai Local Mega Block: विकेंडला लोकल प्रवाशांची कसोटी, रविवारी तिन्ही मार्गांवर मोठा ब्लॉक; पाहा वेळापत्रक

Mumbai Local Mega Block: दर रविवारप्रमाणे मुंबई लोकलच्या कामांसाठी रेल्वेच्या तिन्ही मार्गांवर मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. रेल्वेने लोकांच्या माहितीसाठी वेळापत्रक जाहीर केले आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 24, 2026, 12:32 PM IST
Mumbai local mega block on 25 January: 24 शनिवार 25 रविवार चा विकेंड आणि सोमवारी 26 ला प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सुट्टी आहे. या सलग आलेल्या सुट्टीमुळे साहजिकच फिरण्याचे प्लनिंग अनेकांनी केले असे.  अनेक मुंबईकरांनीही फिरण्याचे बेत आखले असतील. मात्र रविवारी मुंबई लोकलने प्रवास करण्याचा विचार करत असाल, तर आधी हे नियोजन जाणून घेणं आवश्यक आहे. कारण मध्य, हार्बर आणि पश्चिम अशा तिन्ही रेल्वेमार्गांवर रविवारी मेगाब्लॉक जाहीर करण्यात आला असून लोकल सेवांवर त्याचा मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे तुम्हचा खोळंबा होऊ नये यासाठी आम्ही मेगा ब्लॉगची माहिती देत आहोत. तिन्ही मार्गांवर मेगा ब्लॉक असल्या कारणाने तुम्ही आजच सर्व कामाचं नीट नियोजन करा. 

रेल्वे प्रशासनाकडून ट्रॅक, सिग्नल आणि ओव्हरहेड वायरच्या देखभालीसाठी हा ब्लॉक घेतला जात असून, या कालावधीत काही लोकल फेऱ्या रद्द राहणार आहेत, तर काही सेवा उशिराने धावणार आहेत.

मध्य रेल्वेवर ब्लॉक

  • ब्लॉकचा भाग: माटुंगा ते मुलुंड
  • मार्ग: अप आणि डाउन जलद
  • वेळ: सकाळी 11.05 ते दुपारी 3.45

परिणाम:

या कालावधीत जलद मार्गावरील लोकल गाड्या धीम्या मार्गावर वळवण्यात येणार आहेत. परिणामी काही लोकल रद्द होणार असून काही फेऱ्या वेळापत्रकापेक्षा उशिरा धावतील.

हार्बर रेल्वेवर ब्लॉक

  • ब्लॉकचा भाग: सीएसएमटी ते चुनाभट्टी / वांद्रे
  • मार्ग: अप आणि डाउन
  • वेळ: सकाळी 11.40 ते दुपारी 4.40

परिणाम:

सीएसएमटी-वाशी, सीएसएमटी-बेलापूर, सीएसएमटी-पनवेल तसेच सीएसएमटी-वांद्रे/गोरेगाव मार्गावरील अनेक लोकल सेवा रद्द राहतील. प्रवाशांच्या सोयीसाठी पनवेल ते कुर्ला (फलाट क्रमांक 8) दरम्यान दर 20 मिनिटांनी विशेष लोकल चालवण्यात येणार आहेत.

पश्चिम रेल्वेवर ब्लॉक

  • ब्लॉकचा भाग: अंधेरी ते गोरेगाव
  • वेळ: सकाळी 10 ते दुपारी 3
  • पश्चिम रेल्वे (हार्बर मार्ग) ब्लॉक
  • ब्लॉकचा भाग: माहीम ते अंधेरी
  • मार्ग: अप आणि डाउन
  • वेळ: सकाळी 11 ते दुपारी 4

परिणाम:

या वेळेत चर्चगेट-गोरेगाव, सीएसएमटी-वांद्रे तसेच हार्बर मार्गावरील अनेक अप-डाउन लोकल सेवा रद्द राहणार आहेत.

प्रवाशांसाठी महत्त्वाची सूचना

रेल्वेने प्रवास करण्यापूर्वी अपडेटेड वेळापत्रक तपासावे, शक्य असल्यास पर्यायी मार्गांचा वापर करावा आणि अतिरिक्त वेळ हाताशी ठेवावा, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

 

 

