वर्षातील पहिल्या रविवारी मुंबईकरांना होणार त्रास, जाणून घ्या ब्लॉकविषयक माहिती

Mumbai Local Mega Block Update: आज आणि उद्या पश्चिम रेल्वेवर मोठा मेगा ब्लॉक जाहीर करण्यात आला असून, या कालावधीत सुमारे 260 लोकल गाड्या रद्द राहणार आहेत. शनिवार आणि रविवार, 3 व 4 जानेवारी 2026 रोजी मुंबई लोकल सेवांवर परिणाम करणारे तीन मोठे मेगा ब्लॉक घेतले जाणार आहेत. पश्चिम रेल्वेवर सुरू असलेल्या कांदिवली–बोरीवली सहावी मार्गिका (Sixth Line) प्रकल्पासह, ग्रांट रोड–मुंबई सेंट्रल दरम्यान ब्रिज क्रमांक 5 चे री-गर्डरिंग आणि प्रभादेवी रोड ओव्हर ब्रिज (ROB) हटवण्याचे काम या काळात केले जाणार आहे.
रेल्वे प्रशासनाच्या माहितीनुसार, ग्रांट रोड आणि मुंबई सेंट्रल स्थानकांदरम्यान अप व डाउन स्लो लाईनवर 13 तासांचा मेजर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. हा ब्लॉक शनिवार/रविवार रात्री 11.00 ते दुपारी 12.00 वाजेपर्यंत लागू राहील. यासोबतच प्रभादेवी ROB हटवण्यासाठी 7 तासांचा स्वतंत्र ब्लॉक देखील घेण्यात येणार आहे. या सर्व कामांमुळे दोन्ही दिवशी मिळून सुमारे 260 लोकल सेवा रद्द करण्यात येणार आहेत.
ब्लॉक कालावधीत मुंबई सेंट्रल ते चर्चगेट दरम्यान अप स्लो लाईनवरील सर्व लोकल गाड्या अप फास्ट लाईनवरून चालवण्यात येतील. त्याचप्रमाणे, चर्चगेट ते माहिम दरम्यान डाउन स्लो लाईनवरील लोकल डाउन फास्ट लाईनवरून धावतील. प्लॅटफॉर्म उपलब्ध नसल्यामुळे या गाड्या महालक्ष्मी, प्रभादेवी आणि माटुंगा रोड स्थानकांवर थांबणार नाहीत. तसेच प्लॅटफॉर्मची लांबी अपुरी असल्याने लोअर परेल आणि माहिम स्थानकांवरही थांबा नसेल. याशिवाय, काही उपनगरीय गाड्या पूर्णतः रद्द राहतील, तर चर्चगेटच्या दिशेने जाणाऱ्या काही लोकल बांद्रा किंवा दादर येथेच शॉर्ट टर्मिनेट किंवा रिव्हर्स केल्या जातील.
प्रभादेवी येथील रोड ओव्हर ब्रिज हटवण्यासाठी डाउन स्लो लाईनवर रात्री 11.30 ते सकाळी 7.00 वाजेपर्यंत सुमारे 7.30 तासांचा मेजर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या कालावधीत प्रवाशांना बांद्रा किंवा दादर स्थानकावरून त्याच तिकिटावर उलट दिशेने (Opposite Direction) प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, चर्चगेटकडून महालक्ष्मी, लोअर परेल किंवा प्रभादेवी येथे जाणाऱ्या प्रवाशांनी दादर येथे उतरून अप स्लो लाईनने उलट दिशेने प्रवास करावा. तसेच, चर्चगेटकडून माटुंगा रोड किंवा माहिम येथे जाणाऱ्या प्रवाशांनी बांद्रा येथे उतरून अप स्लो लाईनमार्गे उलट दिशेने प्रवास करावा.
मध्य रेल्वेच्या माटुंगा ते मुलुंड या मार्गावरील अप आणि डाउन दोन्ही धीम्या मार्गांवर रविवारी मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे.
ब्लॉकची वेळ : सकाळी ११.०५ ते दुपारी ३.५५ वाजेपर्यंत
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई (CSMT) येथून सकाळी १०.१४ ते दुपारी ३.३२ दरम्यान सुटणाऱ्या डाउन धीम्या मार्गावरील लोकल गाड्या माटुंगा ते मुलुंड दरम्यान डाउन जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. त्याचप्रमाणे, ठाणे येथून सकाळी ११.०७ ते दुपारी ३.५१ या वेळेत सुटणाऱ्या अप धीम्या मार्गावरील लोकल सेवा मुलुंड स्थानकावरून अप जलद मार्गावर वळवण्यात येणार आहेत. या कालावधीत अप व डाउन दोन्ही मार्गांवरील लोकल गाड्या शीव (सायन), कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोळी, भांडुप आणि मुलुंड स्थानकांवर थांबतील. पुढे मुलुंड स्थानकावरून या गाड्या पुन्हा डाउन मार्गावर वळवण्यात येतील. तर शीव ते CSMT दरम्यानच्या धीम्या मार्गावरील लोकल पुढे पुन्हा जलद मार्गावरून धावतील.
मेगाब्लॉकदरम्यान लोकल सेवा साधारण १५ मिनिटे उशिरा त्यांच्या निश्चित स्थानकांवर पोहोचण्याची शक्यता असून, प्रवाशांनी प्रवासासाठी घरातून लवकर निघावे, असे आवाहन रेल्वेकडून करण्यात आले आहे.
ठाणे आणि वाशी/नेरूळ स्थानकांदरम्यान ट्रान्स-हार्बर मार्गावरील अप आणि डाउन दोन्ही दिशेतील लोकल सेवा सकाळी ११.१० ते संध्याकाळी ४.१० वाजेपर्यंत पूर्णतः बंद राहतील. ब्लॉक कालावधीत ठाणे ते वाशी/नेरूळ दरम्यान अप व डाउन ट्रान्स-हार्बर मार्गावरील सर्व सेवा रद्द राहणार आहेत. ठाणे येथून सकाळी १०.३५ ते दुपारी ४.०७ या वेळेत वाशी/नेरूळ/पनवेलकडे जाणाऱ्या डाउन मार्गावरील लोकल तसेच पनवेल/नेरूळ/वाशी येथून ठाणेकडे जाणाऱ्या अप मार्गावरील लोकल सेवा सकाळी १०.२५ ते दुपारी ४.०९ वाजेपर्यंत रद्द राहतील.
पायाभूत सुविधा दुरुस्ती आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा मेगाब्लॉक आवश्यक असल्याचे मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्नील निला यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, रविवारी पश्चिम रेल्वेवर कोणताही मेगाब्लॉक घेतला जाणार नाही, अशी माहितीही रेल्वे प्रशासनाने दिली आहे.