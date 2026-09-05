गणेश आगमन बघण्यासाठी मुंबईत येताय? तर आधी हे वाचाच!

Mumbai Local Mega Block Update: मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या तिन्ही प्रमुख मार्गांवर रविवारी, ६ सप्टेंबर रोजी मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. रेल्वे रुळांची देखभाल-दुरुस्ती आणि सिग्नल यंत्रणेतील आवश्यक तांत्रिक कामांसाठी हा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे काही लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात येणार असून, काही गाड्या उशिराने धावतील. रविवारी मध्य रेल्वेच्या सीएसएमटी ते विद्याविहार दरम्यानच्या धीम्या मार्गावर, तसेच हार्बर मार्गावरील सीएसएमटी ते चुनाभट्टी/वांद्रे आणि पश्चिम रेल्वेच्या चर्चगेट ते मुंबई सेंट्रल दरम्यानच्या जलद मार्गावर ब्लॉक असेल.
प्रवाशांनी घराबाहेर पडण्यापूर्वी ब्लॉकचे वेळापत्रक आणि त्याचा लोकल सेवेवर होणारा परिणाम लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
या कालावधीत धीम्या मार्गावरील लोकल फेऱ्या अप आणि डाऊन जलद मार्गावरून चालवण्यात येतील. त्यामुळे काही लोकल फेऱ्या रद्द होण्याची शक्यता असून, काही गाड्या सुमारे २० मिनिटे उशिराने धावतील.
ब्लॉकच्या काळात सीएसएमटी ते वाशी, बेलापूर आणि पनवेल तसेच सीएसएमटी ते गोरेगाव दरम्यानच्या अप-डाऊन लोकल फेऱ्या रद्द राहतील. प्रवाशांची गैरसोय कमी करण्यासाठी पनवेल ते कुर्ला दरम्यान विशेष लोकल फेऱ्या चालवण्यात येणार आहेत. या फेऱ्या साधारण २० मिनिटांच्या अंतराने उपलब्ध असतील. दरम्यान, ट्रान्स हार्बर आणि उरण मार्गावरील लोकल सेवा नेहमीच्या वेळापत्रकानुसार सुरू राहणार आहे.
पश्चिम रेल्वेच्या जलद मार्गावर ब्लॉक असल्याने या मार्गावरील लोकल फेऱ्या अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील. ब्लॉकच्या कालावधीत काही लोकल फेऱ्या रद्द केल्या जाणार असून, काही गाड्या सुमारे २० मिनिटे विलंबाने धावण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, मुंबईतील वाढती प्रवासी संख्या आणि लोकल सेवेवरील वाढता ताण लक्षात घेऊन रेल्वेची क्षमता वाढवण्यासाठी विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर काम सुरू आहे. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील रेल्वे व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी सुमारे १८ हजार कोटी रुपयांची विविध कामे सुरू आहेत. सध्या मुंबईत दररोज सुमारे ३,२०० लोकल फेऱ्या धावतात. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करून ही संख्या २०३० पर्यंत ३,५०० लोकल फेऱ्यांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे वैष्णव यांनी सांगितले.
मुंबई-सावंतवाडी एक्स्प्रेसच्या शुभारंभ कार्यक्रमात दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी होताना त्यांनी ही माहिती दिली.