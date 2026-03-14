मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी! दोन दिवस मेगाब्लॉक; 45 फेऱ्या रद्द, रेल्वे स्टेशनला जाण्यापूर्वी पाहा वेळापत्रक

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
Local Mega Block : मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. शनिवार आणि रविवार दोन दिवस जम्बो मेगाब्लॉक असणार आहे. या तांत्रिक कामांमुळे रविवारी 45 लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. तर अनेक गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल झाला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 14, 2026, 05:44 PM IST
Local Mega Block : मुंबईकर मोठ्या संख्येने लोकलमधून प्रवास करतात. शनिवारी 14 मार्च आणि रविवारी 15 मार्चला दोन दिवस मेगाब्लॉक असणार आहे. पश्चिम रेल्वे बोरिवली आणि भाईंदर स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गांवर जम्बो ब्लॉक राहणार आहे. प्रभादेवी रोड ओव्हरब्रिज (ROB) वरील गर्डर काढण्यासाठी हा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. पश्चिम रेल्वे आज, 14 मार्चला प्रभादेवी स्थानकावर ब्लॉक असणार आहे. तर चर्चगेट ते प्रभादेवी दरम्यान उपनगरीय गाड्या धावणार नाहीत, हे मुंबईकरांनी लक्षात घ्यावे. 

Add Zee News as a Preferred Source

लांब पल्ल्याच्या गाड्यांवरही परिणाम 

शनिवारी घेण्यात येणाऱ्या प्रभादेवी जम्बो ब्लॉकचा परिणाम लांब पल्ल्याच्या गाड्यांवरही झाला आहे. शनिवारी 14 मार्च  22946 ओखा-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ही 1 तास 45 मिनिटांनी सुटणार आहे. त्याचप्रमाणे, त्याच दिवशी प्रवास सुरू करणारी 12928 एकता नगर-दादर एक्सप्रेस 1 तासाने उशिराने रवाना होणार आहे. तसंच त्याच दिवशी प्रवास सुरू करणारी 12902 अहमदाबाद-दादर एक्सप्रेस 1 तासाने उशिराने रवाना होणार आहे. त्याच दिवशी प्रवास सुरू करणारी 09052 भुसावळ-दादर एक्सप्रेस 45 मिनिटांनी उशिराने सुटणार आहे. तर रविवारीही 15 मार्च रोजी 05:40 वाजता प्रवास सुरू करणारी 22953 गुंभाई सेंट्रल-अहमदाबाद एक्सप्रेस 15 मार्च रोजी मुंबई सेंट्रलवरून सकाळी 6:10 वाजता रवाना होणार आहे.  म्हणजेच ही ट्रेन 30 मिनिटांनी उशिराने सुटणार आहे. 

 

हेसुद्धा वाचा - ऐन सुट्टीच्या काळात युद्धामुळे विमान प्रवास महागला! भारतातील सर्वात लोकप्रिय 3 एयरलाइन्सकडून तिकीट दरात वाढ

 

रविवारी हार्बर लाईनला खोळंबा

नेहमीप्रमाणे रविवारी मुंबई लोकल मेगाब्लॉक असणार आहे. तांत्रिक कामासाठी दर रविवारी मेगाब्लॉक घेण्यात येतो. मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाकडून सांगण्यात आलंय की, रविवार, 15 मार्च 2026 रोजी ट्रान्स-हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक असणार आहे. आवश्यक अभियांत्रिकी आणि देखभालीच्या कामांसाठी हा ब्लॉक असणार आहे. तर ठाणे आणि वाशी/नेरूळ स्थानकांदरम्यान अप आणि डाउन दोन्ही मार्गांवर हा ब्लॉक राहणार आहे. सकाळी 11:10 ते दुपारी 4:10 पर्यंत हा मेगाब्लॉक असणार आहे. ब्लॉक दरम्यान, वाशी/नेरूळ आणि ठाणे दरम्यान अप आणि डाउन ट्रान्स-हार्बर मार्गावरील सर्व लोकल सेवा तात्पुरत्या रद्द करण्यात येणार आहेत. तसंच, ठाणे ते वाशी/नेरूळ/पनवेल पर्यंतच्या डाउन-लाइन गाड्या सकाळी 10:35 ते दुपारी 4:07 पर्यंत रद्द असणार आहेत. पनवेल/नेरूळ/वाशी ते ठाणे पर्यंतच्या अप-लाइन गाड्या सकाळी 10:25 ते सायंकाळी 4:09 पर्यंत रद्द असणार आहे.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Mumbai newslocal mega blockmumbai local mega block timetableHarbor Line Western Railway Trainsमुंबई मेगाब्लॉक

इतर बातम्या

भावुक पोस्ट, बाळाचा पहिला फोटो अन् नावाचा अर्थ, Indian Idol...

मनोरंजन