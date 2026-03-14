मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी! दोन दिवस मेगाब्लॉक; 45 फेऱ्या रद्द, रेल्वे स्टेशनला जाण्यापूर्वी पाहा वेळापत्रक

Local Mega Block : मुंबईकर मोठ्या संख्येने लोकलमधून प्रवास करतात. शनिवारी 14 मार्च आणि रविवारी 15 मार्चला दोन दिवस मेगाब्लॉक असणार आहे. पश्चिम रेल्वे बोरिवली आणि भाईंदर स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गांवर जम्बो ब्लॉक राहणार आहे. प्रभादेवी रोड ओव्हरब्रिज (ROB) वरील गर्डर काढण्यासाठी हा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. पश्चिम रेल्वे आज, 14 मार्चला प्रभादेवी स्थानकावर ब्लॉक असणार आहे. तर चर्चगेट ते प्रभादेवी दरम्यान उपनगरीय गाड्या धावणार नाहीत, हे मुंबईकरांनी लक्षात घ्यावे.
शनिवारी घेण्यात येणाऱ्या प्रभादेवी जम्बो ब्लॉकचा परिणाम लांब पल्ल्याच्या गाड्यांवरही झाला आहे. शनिवारी 14 मार्च 22946 ओखा-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ही 1 तास 45 मिनिटांनी सुटणार आहे. त्याचप्रमाणे, त्याच दिवशी प्रवास सुरू करणारी 12928 एकता नगर-दादर एक्सप्रेस 1 तासाने उशिराने रवाना होणार आहे. तसंच त्याच दिवशी प्रवास सुरू करणारी 12902 अहमदाबाद-दादर एक्सप्रेस 1 तासाने उशिराने रवाना होणार आहे. त्याच दिवशी प्रवास सुरू करणारी 09052 भुसावळ-दादर एक्सप्रेस 45 मिनिटांनी उशिराने सुटणार आहे. तर रविवारीही 15 मार्च रोजी 05:40 वाजता प्रवास सुरू करणारी 22953 गुंभाई सेंट्रल-अहमदाबाद एक्सप्रेस 15 मार्च रोजी मुंबई सेंट्रलवरून सकाळी 6:10 वाजता रवाना होणार आहे. म्हणजेच ही ट्रेन 30 मिनिटांनी उशिराने सुटणार आहे.
नेहमीप्रमाणे रविवारी मुंबई लोकल मेगाब्लॉक असणार आहे. तांत्रिक कामासाठी दर रविवारी मेगाब्लॉक घेण्यात येतो. मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाकडून सांगण्यात आलंय की, रविवार, 15 मार्च 2026 रोजी ट्रान्स-हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक असणार आहे. आवश्यक अभियांत्रिकी आणि देखभालीच्या कामांसाठी हा ब्लॉक असणार आहे. तर ठाणे आणि वाशी/नेरूळ स्थानकांदरम्यान अप आणि डाउन दोन्ही मार्गांवर हा ब्लॉक राहणार आहे. सकाळी 11:10 ते दुपारी 4:10 पर्यंत हा मेगाब्लॉक असणार आहे. ब्लॉक दरम्यान, वाशी/नेरूळ आणि ठाणे दरम्यान अप आणि डाउन ट्रान्स-हार्बर मार्गावरील सर्व लोकल सेवा तात्पुरत्या रद्द करण्यात येणार आहेत. तसंच, ठाणे ते वाशी/नेरूळ/पनवेल पर्यंतच्या डाउन-लाइन गाड्या सकाळी 10:35 ते दुपारी 4:07 पर्यंत रद्द असणार आहेत. पनवेल/नेरूळ/वाशी ते ठाणे पर्यंतच्या अप-लाइन गाड्या सकाळी 10:25 ते सायंकाळी 4:09 पर्यंत रद्द असणार आहे.