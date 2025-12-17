English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Mumbai Megablock Update: मध्य रेल्वेवर 19 वेळा मेगाब्लॉक, प्रवाशांच्या अडचणीत वाढ होणार, कसं असेल वेळापत्रक

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 17, 2025, 11:23 AM IST
Mumbai Local Megablock Update: लवकरच मुंबईकरांना प्रवास करताना अडचण येणार आहे. रेल्वे प्रशासन लवकरच मध्य मार्गावर जम्बो मेगाब्लॉक आयोजित करण्यात येणार आहे. एल्फिन्सटन रेल्वे पुलाचा लोखंडी सांगाडा हटवण्याचे काम पुढील आठवड्यात सुरू होणार आहे. या कामासाठी रेल्वे 19 ब्लॉक घेण्यात येणार असून दोन तासांचे हे ब्लॉक असणार आहे. 

मध्य रेल्वे मार्गावरील सुरुवातीला प्रत्येकी दोन तासांचे 19 रात्रकालीन ब्लॉक घेऊन पुलाच्या गर्डसचे कंटिग करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात रेल्वे बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन ब्लॉकचे अंतिम वेळापत्रक ठरवले जाणार आहेत. तसंच, एल्फिन्स्टन पुलाचा पश्चिमेकडील सांगाडा हटवण्यासाठी पश्चिम रेल्वेच्या ब्लॉकची आवश्यकता असून यासाठी पश्चिम रेल्वेबाबत चर्चा सुरू आहे. 

मध्य रेल्वेवर दोन-दोन तासांचे 19 ब्लॉक घेऊन प्रत्यक्ष  पाडकामाला सुरुवात केली जाणार आहे. तसंच, या व्यतिरिक्त अधिक तासांचा मेगाब्लॉक घेण्यासाठी आवश्यक रेल्वे बोर्डाच्या मंजुरीच्या प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. तूर्तास रेल्वेकडून  दोन तासांचे 19 ब्लॉक मिळून पुढील आठवड्यात सोमवारी आणि मंगळवारी पुलाचा लोखंडी सांगाडा हटवण्याच्या कामाला सुरुवात केली जाईल. 

मध्य रेल्वे मार्गावर रात्री मोठ्या प्रमाणात लांब पल्ल्याच्या मेल आणि एक्स्प्रेस गाड्यांची वाहतूक होत असते. त्यामुळं या ब्लॉकचा परिणाम लोकलसह इतर गाड्यांवर होण्याची शक्यता असते. प्रवाशांची गैरसोय कमी व्हावी यासाठी ब्लॉकचे नियोजन काळजीपूर्वक करण्यात येईल आणि अंतिम वेळापत्रक जाहीर केले जाईल.

एल्फिन्सटन पूल पाडून त्याजागी वरळी -शिवडी उन्नत मार्ग उभारण्यात येणार आहे. जुना पूल पाडून त्याजागी अत्याधुनिक डबल-डेकर पूल बांधला जात आहे, ज्यामुळे वाहतुकीसाठी मोठा दिलासा मिळेल
 सुरुवातीला या पुलाच्या पाडकामास स्थानिक नागरिकांकडून मोठा विरोध होत होता. स्थानिकांच्या विरोधामुळे आणि पुनर्वसनाच्या मागण्यांमुळे पाडकामाला विलंब झाला होता. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या मध्यस्थीने स्थानिकांना पुनर्वसनाचे आश्वासन मिळाल्याने हा प्रश्न सुटला आहे. 

